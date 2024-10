Diego Martínez, un camaleón para revivir a una UD que dejó de creer en sus capacidades

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de octubre 2024, 13:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El giro de timón en el banquillo de la UD Las Palmas es radical. Con la llegada a los mandos de Diego Martínez, Luis Helguera buscaba cortar por lo sano y romper con viejos hábitos que siguen haciendo daño en una plantilla abatida y acostumbrada a la derrota. De García Pimienta y Luis Carrión al técnico vigués hay muchos matices por medio porque, pese a que Martínez dejó claro en su presentación que respetaría la idiosincracia del equipo grancanario, focalizará esfuerzos y enseñanzas en dotar a la plantilla de un gen competitivo y un espíritu de trincheras.

A la guerra se va con todas las armas posibles. El nuevo entrenador de la Unión Deportiva es consciente de que le viene un calendario complicadísimo, con tres salidas en los próximos cuatro encuentros, y desea instalar una mentalidad luchadora en sus futbolistas. Que no se escatime en esfuerzos, que no se regalen ocasiones de gol al rival y que no se tema a nada.

Porque caer está permitido, pero lo obligatorio es levantarse. Las Palmas, este curso, solo se ha puesto por delante dos ratos en estos primeros nueve enfrentamientos: contra el Real Madrid (1-1)y el Betis (1-1). En ambos choques acabó cediendo empates. No le dio para ganar. De resto, siempre que se comenzó perdiendo, se perdió, salvo las tablas en el debut frente al Sevilla (2-2) cuando los amarillos se repusieron dos veces.

Noticia relacionada UD Las Palmas Diego Martínez: «El camino va a ser duro, pero me gustan los retos y por eso estoy aquí» Kevin Fontecha

La UD será «camaleónica» como ya avisó un Diego Martínez que arribó en Gran Canaria con el discurso tan aprendido como esporádico, dejando lecciones y mandando mensajes no solo a aficionados, sino que también a sus futbolistas. «Nos gustan los equipos que tienen valores, resiliencia, perseverancia y positivismo», expuso el gallego en sala de prensa en relación a adjetivos que, durante gran parte de la nefasta racha que acumula Las Palmas sin ganar, con 23 encuentros de manera seguida, ha adolecido la plantilla.

La clave va a ser en cerrar una defensa que ha hecho aguas juegue quien juegue y que ha perdido el liderazgo de un Saúl Coco que brilla ahora en el Torino. De momento McKenna, que no ha demostrado su nivel pero es internacional con Escocia, está recuperado y podría ser de la partida en Mestalla (lunes 21 de octubre a las 20.00 horas) si el míster lo estima oportuno. Atrás ya convirtió al Granada en una roca cuando le subió de Segunda a Primera y luego le metió a competir en Europa League.

«Tenemos buen pie y nivel técnico, pero hay aspectos relacionados con aquello que te acerca a ganar partidos, no sé si portería a cero, pero sí tener mejores registros a nivel defensivo. Esto se hará entre todos», insistió en su presentación. ¿Lo logrará?