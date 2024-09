España firma el pleno ante la República Checa

Enric Gardiner Jueves, 12 de septiembre 2024, 00:00 | Actualizado 00:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

España es diferente cuando está Carlos Alcaraz. El murciano se ausentó de la Copa Davis el año pasado y España perdió por un contundente 3-0 ante la República Checa. Un año después y con Alcaraz en el equipo, España barrió a los checos por 3-0 y es líder del Grupo B, con muchas papeletas para estar en los cuartos de final que se disputarán en noviembre en Málaga.

Alcaraz, que no jugaba en la Davis desde 2022 y que apenas tiene tres partidos en esta competición, se puso este miércoles el mono de trabajo tras la decepción del US Open y no defraudó: ganó al lesionado Tomas Machac en individuales (6-7 (3), 6-1 y 6-0) y en el primer dobles de su carrera en la competición selló el 3-0 junto a Marcel Granollers ante Jakub Mensik y Adam Pavlasek (6-7 (2), 6-3 y 7-6 (2)). Antes, en el primer partido de la jornada, Roberto Bautista, a sus 36 años, venció a Jiri Lehecka por 7-6 (1) y 6-4 para quitar presión al resto del equipo.

«Las mejores cosas de mi carrera han llegado en esta competición. Es muy especial y estoy muy contento de esta victoria», dijo Bautista tras doblegar a un Lehecka catorce años más joven, pero que venía corto de partidos tras cuatro meses de lesión por una fractura de estrés en una vértebra.

El checo aguantó el envite un set, jugó un 'tie break' muy malo y se desinfló en el segundo, donde Bautista a base de pasar bolas y alargar intercambios agotó a Lehecka. «Teníamos que comenzar la semana con una victoria, este punto era muy importante para nosotros», agregó el de Castellón, héroe de la competición en 2019 cuando compitió tras el fallecimiento de su padre.

Falló el físico

Con el 1-0 en el bolsillo, Alcaraz, que no jugaba desde la sorprendente derrota en segunda ronda del US Open, tuvo que sufrir ante Tomas Machac, el hombre que metió miedo a Valencia por una posible nueva decepción del murciano. Pero una vez que Alcaraz cedió ese primer parcial en el 'tie break', Machac se resintió físicamente de una hora y veinte de tenis al más alto nivel. Había dudas de si el checo podría aguantar el buen tenis que estaba jugando, pero es que no pudo ni hacerlo físicamente. En un estiramiento sufrió unos calambres en la pierna que le limitaron el movimiento durante los cinco juegos posteriores.

Un lance del partido de dobles entre España y República Checa. EFE

Tras perder el set y ver que no podía ni sacar ni moverse con libertad, Machac decidió retirarse y entregar el punto a España. Se fue de la pista con la toalla en la cara para que no se le viera llorar.

«No quiero ganar así, pero aun así estoy muy contento de haber conseguido el punto para España. Es un sentimiento especial estar en Valencia porque no suelo jugar mucho en España. Me lo perdí el año pasado porque el calendario es muy difícil», afirmó Alcaraz, que volvió a salir a la pista minutos después para jugar el dobles junto a Marcel Granollers.

Líderes del grupo B

Después de la experiencia en París con Rafael Nadal, Alcaraz siguió carburando en el dobles y junto al número uno del mundo se impuso a Mensik y Pavlasek remontando un set en contra. Los españoles fueron ampliamente mejores en el desempate final y firmaron un 3-0 que coloca a España líder del Grupo B por delante de Australia, que derrotó por 2-1 a Francia.

Los jugadores de David Ferrer volverán a competir este viernes, esta contra Francia, después de que Australia y República Checa se midan este jueves mirando también a los cuartos de final.