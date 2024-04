Volver al inicio 13 PRIMERO MAVERICK VIÑALES !!! El piloto de Roses estaba atosigando a un Pedro Acosta que se ha defendido como ha podido contra una moto que corre bastante más en este circuito. 12 Trata de defenderse Pedro Acosta, pero Maverick Viñales es ahora el más rápido en carrera. Ya salía desde la pole, se impuso ayer en el Sprint y hoy tiene una magnífica oportunidad de conseguir su primera victoria con Aprilia. 12 SEGUNDO MAVERICK VIÑALES !!! Y se lanza ahora a por Pedro Acosta... Vaya carrera estamos presenciando señoras y señores. No hay un segundo de respiro. 11 Madre mía lo que ha sucedido en apenas una vuelta. Iba encendido Marc Márquez. Recordando al de siempre, llegó al liderato de la carrera y cuando parecía que se podía marchar en solitaria termina en el suelo, abandonando por primera vez con Ducati y por primera vez desde el Gran Premio de Valencia de 2023. 11 MARC MÁRQUEZ PRIMERO !!! Y se ha ido al suelo acto seguido. Vaya jarro de agua fría... 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Llegamos al ecuador de la carrera. Tremenda carrera la que estamos presenciando en el siempre espectacular COTA. 10 PEDRO ACOSTA PRIMERO OTRA VEZ !!! Algo le debe de pasar a la moto de Jorge Martín. Quizás los neumáticos. También le supera Marc Márquez !!! 10 ABANDONAN TANTO FRANCO MORBIDELLI COMO JOAN MIR !!! El italiano por caída y el piloto del equipo Repsol Honda parece que por algún tipo de dificultad mecánica. 9 VAYA DUELO ENTRE VIÑALES Y BAGNAIA !!! Vaya carrera complicado está teniendo el italiano, obligado a tener cruentos duelos con bastantes pilotos: Marquez, Acosta y ahora con Maverick Viñales. 9 Ojo porque Jorge Martín está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuenta ya con casi un segundo de diferencia con respecto a Pedro Acosta. Le gusta al piloto de Ducati tener la capacidad de marcar ritmo y se le está despejando el camino de la victoria vuelta a vuelta. 8 CAÍDAS DE NAKAGAMI Y MORBIDELLI !!! Han sido en puntos diferentes del circuito. De momento abandona el japonés y veremos el italiano. 8 VIÑALES QUINTO !!! Ha superado a Bastianini. Poco a poco, el piloto de la pole está reconduciendo la situación tras tocarse con Bagnaia en la primera vuelta y perder muchos puestos. 7 Ha abandonado Johann Zarco. Parece que se ha visto obligado a retirarse por problemas mecánicos. 7 PEDRO ACOSTA PRIMERO Y LUEGO MARC MÁRQUEZ !!! Los dos superan a Pecco Bagnaia y esto debe de estar escociendo bastante en el seno del equipo Ducati Lenovo, el oficial de la fábrica italiana. 6 Ahora Márquez tiene el reto de tener que adelantar nuevamente tanto a Pecco Bagnaia y a Pedro Acosta. Y puede que no sea tan fácil como ocurrió anteriormente. Veremos... 6 LO HA INTENTADO MARC MÁRQUEZ !!! Y SE TOCA CON JORGE MARTÍN !!! Va a por todas, pero primer susto importante. El de Cervera cae hasta la cuarta plaza y Jorge Martín sigue liderando la carrera. 5 Y sigue doliendo verlo. Pero las dos motos del equipo Repsol Honda, una moto campeona no hace tanto tiempo, ve a sus dos pilotos oficiales cerrando la clasificación: Joan Mir, 21º y Luca Marini, 22º 5 La carrera se le pone muy bien de momento a Jorge Martín, con vía libre para poder tirar. Solo Marc Márquez parece capaz de poner coto al dominio del madrileño, actual líder en la clase reina. 4 Y VA COMO UN TIRO MARC MÁRQUEZ !!! Se ha deshecho de un plumazo tanto de Pecco Bagnaia como de un Pedro Acosta que ha caído hasta la 4º posición. 4 PRIMERO JORGE MARTÍN !!! A la tercera fue la vencida y ya lidera la carrera tras superar a Pedro Acosta. 3 Por detrás, buena evolución de Alex Márquez. Ya es 7º el piloto del equipo Gresini Racing. Marcha justo por delante de un Maverick Viñales que se tocó en la salida con Pecco Bagnaia y de ahí que perdiera tantas posiciones tras salir desde la pole position. 3 CUARTO MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado a Jack Miller por el interior y asciende hasta la 4ª posición. Ahora tiene por delante a Bagnaia y ojo porque podrían saltar chispas de nuevo después del incidente que tuvieron hace tres semanas en el Gran Premio de Portugal. 2 Lo intenta ya Jorge Martín, pero no consolida el adelantamiento y Pedro Acosta sigue manteniendo la primera plaza. 2 Atención a 'Pecco' Bagnaia. Piloto de domingos, el italiano escala hasta el tercer puesto tras superar tanto a Marc Márquez como a Jack Miller. 2 De momento Pedro Acosta cuenta con algo más de una décima con respecto a Jorge Martín, pero ya se ve que el madrileño viene muy fuerte. 1 Buen primer tramo de carrera para Jorge Martín. El madrileño se lanza a por Pedro Acosta y gran salida también de Jack Miller, remontando desde la 11ª plaza hasta la 3ª en la que rueda en estos instantes. 1 Tampoco ha salido demasiado bien Marc Márquez, aunque no ha perdido tanto terreno como Maverick Viñales. El de Cervera es ahora cuarto. 1 PRIMERO PEDRO ACOSTA !!! El 'Tiburón' lidera la carrera tras superar a un Maverick Viñales que ha perdido muchos puestos en embudo de la primera curva. Repasamos la posición de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca en la 12ª plaza, Raúl Fernández en la 13ª y Augusto Fernández en la 18ª. SIGUE EL CALVARIO PARA HONDA. Las mejoras no terminan de llegar y los cuatro pilotos de la escudería japonesa continúan sin poder levantar cabeza, ocupando las cuatro últimas posiciones de la parrilla de salida. Johann Zarco lo hace desde la 19ª plaza, Joan Mir en la 20ª, Takaaki Nakagami en la 21ª y Luca Marini en la 22ª. BRAD BINDER PELEADO EN AMERICA. El piloto sudafricano no ha podido terminar entre los diez primeros clasificados en sus tres últimas carreras de MotoGP disputadas en el continente americano (12º y 13º en el Gran Premio de Las Américas en 2022 y 2023 respectivamente; 17º en el Gran Premio de Argentina de 2023). Hoy arranca en la 17ª plaza, por lo que no parece que lo tenga demasiado fácil para derribar ese techo de cristal. Tampoco le fueron demasiado bien las cosas a Fabio Quartararo en la sesión de calificación de ayer. Después de conocerse esta semana que continuará en la estructura de Yamaha la próxima temporada, el francés sale desde la 16ª posición. ALEX RINS, DIFERENTE ESCENARIO ESTE AÑO CON YAMAHA. El piloto barcelonés logró la victoria en el Gran Premio de Las Américas de 2023 y este es en el único Gran Premio en el que ha conseguido dos triunfos en MotoGP (2019 y 2023). Ha sido, además, el único piloto capaz de ganar en el circuito de Las Américas en las tres categorías (Moto3 en 2013, Moto2 en 2016 y MotoGP en 2019 y 2023). Hoy, sin embargo, comienza en la 15ª plaza. ALEIX ESPARGARÓ, A TRATAR DE COMPLETAR LA CARRERA. El piloto de Granollers ha abandonado en tres de sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de Las Américas en MotoGP. De hecho, desde 2019 no ha abandonado en ningún circuito en más ocasiones que en el Circuito de Las Américas (tres). Enea Bastianini, que hoy comienza en la 5ª posición, logró en el Gran Premio de Las Américas la segunda de sus cinco victorias hasta el momento en MotoGP. Fue segundo en la última carrera disputada en Portugal y solo en una ocasión ha enlazado dos podios consecutivos en su trayectoria en la máxima categoría (Grandes Premios de San Marino y Aragón en 2022). No está siendo un inicio de año del todo cómodo para el vigente campeón de MotoGP. Pecco Bagnaia abandonó en el último Gran Premio de Portugal, por lo que está obligado hoy a conseguir un resultado competitivo. No sufre dos abandonos consecutivos en la clase reina desde 2022 (Grandes Premios de Catalunya y Alemania). BAGNAIA, RESULTADOS DISCRETOS EN AMÉRICA. El piloto del equipo Ducati Lenovo solo ha terminado en el podio en una de sus siete carreras disputadas en América en MotoGP, aunque fue precisamente en este Gran Premio de Las Américas en la que lo consiguió (tercero en 2021). ‘Pecco’ Bagnaia comienza la prueba en la cuarta posición de la parrilla de salida, mientras que Jorge Martín, que sigue sin bajarse del podio y ayer fue 3º en el Sprint, sale desde la 6ª plaza. Como ya hemos comentado, acompañan a Maverick Viñales en la primera línea Pedro Acosta y Marc Márquez. Se trata de la mejor posición de salida del murciano desde que es piloto de MotoGP y la mejor del dorsal ‘93’ desde que comenzara en la segunda posición en el Gran Premio de Italia de 2023. Hoy sale desde la pole precisamente Maverick Viñales. Se trata de la primera de la temporada para el piloto de Roses, la primera desde el Gran Premio de Valencia de 2023 y la 15ª en su trayectoria en MotoGP. VIÑALES, ¿GANADOR CON TRES FÁBRICAS DIFERENTES? Maverick Viñales se podría convertir en el primer piloto que consiga ganar con tres fábricas distintas en la máxima categoría. Logró una victoria con Suzuki en 2016 y ocho con Yamaha entre 2017 y 2021. MAVERICK VIÑALES BUSCA SU PRIMERA VICTORIA CON APRILIA. El piloto de Roses está de dulce y se impuso ayer en el Sprint, logrando su segunda victoria consecutiva en la carrera corta después de imponerse también en el pasado Gran Premio de Portugal. Estuvo muy cerca de llevarse también la victoria en la prueba del domingo, aunque un problema mecánico le apeó de la posibilidad de poder sumar su primer triunfo con la fábrica italiana. ACOSTA, PILOTO MÁS JOVEN EN SUBIR AL PODIO EN MOTOGP. Con 19 años y 304 días, Pedro Acosta se convirtió en el piloto más joven en subir al podio en la era MotoGP (desde 2002) y el tercero más joven en la historia completa en la clase reina tras Randy Mamola (19 años y 261 días) y Eduardo Salatino (19 años y 274 días). PEDRO ACOSTA SIGUE CON EL SHOW. Y estaremos muy atentos también a la actuación de Pedro Acosta. El piloto murciano, debutante este año la en la clase reina, ha demostrado ser un piloto capaz de marcar una época y ya ha demostrado ser capaz de competir por los primeros puestos. Ayer fue tercero en el Sprint y hoy comienza también la carrera desde la tercera plaza de la parrilla de salida, siendo de largo la mejor KTM en pista en la sesión de calificación de ayer. JORGE MARTÍN, UNICO PILOTO CON PLENO DE PODIOS. El piloto madrileño ha terminado en el podio en las dos primeras carreras de 2024, su mejor arranque histórico en MotoGP. El último piloto que subió al podio en los tres primeros Grandes Premios de la temporada fue Valentino Rossi en 2017. Jorge Martín, que hoy sale en la 6ª posición, lidera la clasificación de pilotos en la máxima categoría merced a su victoria hace tres semanas en el Gran Premio de Portugal. El piloto madrileño cuenta con 60 puntos, 18 más que Brad Binder, su inmediato perseguidor, y está demostrando ser el rival a batir en este tramo inicial de la competición. 250 GRANDES PREMIOS DE MARC MÁRQUEZ EN TODAS LAS CATEGORÍAS. El piloto del equipo Gresini Racing disputará hoy su Gran Premio número 250 en todas las categorías. En los 249 anteriores ha conseguido 85 victorias, 140 podios y 92 pole positions. MARQUEZ BUSCA LA 8ª VICTORIA EN LAS AMERICAS. Solo Valentino Rossi (ocho victorias en el Gran Premio de los Países Bajos), Giacomo Agostini y el propio Marc Márquez (ocho triunfos cada uno en el Gran Premio de Alemania) han vencido más veces en una misma carrera del actual calendario de MotoGP que Marc Márquez en el Gran Premio de Las Américas (siete). De hecho, Marc Márquez ya firmó ayer una gran condición en el Sprint y consiguió una meritoria segunda posición, solo por detrás de Maverick Viñales. Hoy el piloto de Cervera arranca en la segunda plaza de la parrilla de salida, solo por detrás de Maverick Viñales. Este año, como bien conocen, Márquez compite de nuevo en uno de sus circuitos fetiches, pero lo hace con otra montura, una Ducati con la que ya ha conseguido demostrar que tiene mimbres para poder volver a luchar por la victoria en un buen número de carreras a lo largo de la temporada. 84% DE VICTORIAS EN ESTADOS UNIDOS EN MOTOGP. Marc Márquez se ha impuesto en 11 de las 13 carreras que ha disputado en Estados Unidos como piloto de MotoGP (84,6%): siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Indianapolis y una en el GP de EEUU. MARC MÁRQUEZ REGRESA A UNO DE SUS JARDINES. Este Gran Premio de Las Américas se relaciona de forma indisoluble con Marc Márquez, el gran dominador de esta cita desde que irrumpiera en el calendario en 2013. De este modo, esta será la 11ª edición y el piloto español se ha impuesto en siete de las diez ediciones disputadas hasta el momento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). Después de las victorias de David Alonso en Moto3 y de Sergio García en Moto2 ponemos el foco ya en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en el plato fuerte de la jornada, en la prueba de MotoGP. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Las Américas de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…