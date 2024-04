Volver al inicio 16 Fermín Aldeguer termina en la tercera plaza y consigue su primer podio de la temporada. Importante que vaya cogiendo consistencia tras un primer tramo de la temporada complicado, con muy mal resultado en la primera carrera del curso y marcado también por la confirmación del salto a MotoGP en 2025 de la mano de Ducati. 16 Joe Roberts se queda con la miel en los labios. No ha podido ganar en casa, en el Gran Premio de su país, pero logra un meritorio segundo puesto y consigue su segundo podio consecutivo después de ser también segundo en el Gran Premio de Portugal. 16 VICTORIA DE SERGIO GARCÍA !!! Consigue su primera victoria en Moto2 !!! Tremenda de momento la temporada después de que consiguiera en el Gran Premio de Catar, en la carrera inaugural, subir también por primera vez al podio en esta categoría intermedia. 16 El que se ha desenganchado es Fermín Aldeguer y el piloto murciano se tendrá que conformar con la tercera plaza. 16 ÚLTIMA VUELTA !!! Joe Roberts va con todo, pero Sergio García sigue manteniendo algo más de un segundo de ventaja. Si no comete errores, el español tiene la victoria en el bolsillo, pero no hay nada asegurado hasta que no vea la bandera de cuadros. 15 Otro susto para Sergio García !!! Sin duda debe estar sintiendo la presión y la cercanía de poder conseguir su primera victoria en la categoría intermedia. 15 Intenta recuperar alguna posición adicional Arón Canet, pero no lo tiene fácil. Sigue hundido en una novena plaza que le va a impedir retener el liderato. 14 SEGUNDO JOE ROBERTS !!! El estadounidense no tiene nada que perder y está arriesgando mucho en el Gran Premio de su país. Aldeguer, que lucha por el título, se lo tiene que tomar todo con algo más de calma. 14 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sergio García respira tranquilo porque el error anterior de Joe Roberts le ha permitido tener de nuevo una renta con la que afrontar el tramo final de la carrera con cierta comodidad. 13 Se lamentan en el box del equipo del American Racing tras el error de su piloto porque Joe Roberts estaba luchando por conseguir ser el primer estadounidense que gane en el Gran Premio de Las Américas. 13 SEGUNDO FERMÍN ALDEGUER !!! Se ha salido Joe Roberts y el murciano lo aprovecha para ganar una posición. 13 Algo le ha debido pasar a Sergio García !!! Ha perdido un segundo de la ventaja que tenía, aunque cuenta de momento con algo más de un segundo y medio todavía sobre Joe Roberts. Aviso a navegantes porque esto no está hecho. 12 El que sigue metido en problemas es Arón Canet. El actual líder de Moto2 podría perder esa posición de privilegio porque ha caído hasta la 9ª posición en estos instantes. 12 Ojo porque Fermín Aldeguer se encuentra cada vez más cerca de Joe Roberts y el piloto español podría mejorar una posición adicional hasta acabar en la segunda posición toda vez que parece que Sergio García ya se ha escapado de forma definitiva. 11 TERCERO FERMÍN ALDEGUER !!! Ahora sí, a la segunda fue la vencida, y el piloto murciano se consigue consolidar en esa tercera plaza con la que conseguiría subir al podio por primera vez esta temporada. 11 Lo intenta ya Fermín Aldeguer !!! Pero no pudo consolidar el adelantamiento sobre Dennis Foggia y lo tendrá que volver a intentar. 10 El que parece que se ha venido abajo ha sido Alonso López. El piloto de Los Molinos se encuentra ya a más de un segundo de Fermín Aldeguer una vez que el murciano resultado victorioso en el duelo que vimos hace un par de vueltas. 9 Más de un segundo ya de ventaja para Sergio García. Cada vez más cerca de poder conseguir la que sería su primera victoria en Moto2. En la carrera pasada se estrenó Arón Canet y el de Burriana podría seguir hoy con la racha. 8 CUARTO FERMÍN ALDEGUER !!! Ha terminado por superar finalmente a Alonso López y trata de tirar ahora para capturar a Dennis Foggia. Veremos... 7 Alonso López y Fermín Aldeguer, los dos pilotos del equipo Beta Tools SpeedUp, están luchando a brazo partido por la cuarta posición. Esto es siempre delicado, pero dentro de pista no hay amigos y se dice siempre que el principal rival es su compañero de equipo. 7 Y sigue Dennis Foggia en la tercera plaza. No consiguió puntuar en sus dos primeras carreras en Moto2, siendo 19º en Catar y 17º en Portugal, pero hoy podría conseguir el podio, el primero en la categoría intermedia, con lo que daría un salto de calidad tremendo. 7 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sergio García sigue marcando la pauta y está consiguiendo poco a poco abrir hueco con respecto a Joe Roberts. El piloto de Burriana cuenta ya con ocho décimas con respecto a Joe Roberts. 6 SEXTO ARÓN CANET !!! El actual líder de Moto2 está recuperando poco a poco posiciones después de protagonizar una mala salida y verse atrapado en las primeras vueltas, cayendo hasta la 11ª plaza. 5 Tras un comienzo de carrera algo accidentado, las posiciones están ya muy estabilizadas en cabeza de carrera, aunque las diferencias no son de momento demasiado significativas. 4 Sergio García mantiene cinco décimas de ventaja con respecto a Joe Roberts. El piloto español logró en el pasado Gran Premio de Catar su primer podio en Moto3 tras terminar en la tercera posición y hoy podría conseguir su primera victoria en la categoría intermedia. 4 Fermín Aldeguer supera a Jake Dixon y se hace con la 5ª posición. Se sitúa momentáneamente por detrás de Alonso López, su compañero en el equipo Beta Tools SpeedUp. 3 Manu González ha sido sancionado por adelantarse en la salida y tendrá que hacer una long lap. De momento milita en la 7ª posición, pero esta sanción le puede dejar al borde de entrar en la zona de puntos. 2 Ojo a Joe Roberts !!! El estadounidense corre en casa y pasa de momento a la segunda posición por detrás de un Sergio García que sigue dominando en este primer tramo de la carrera. 2 Comienza a remontar Arón Canet. El piloto valenciano acaba de superar a Ai Ogura, aunque no consigue consolidar la posición... 1 Buena carrera de momento de Dennis Foggia. El italiano, que debuta esta temporada en Moto2, milita de momento en la tercera posición y habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar. 1 SERGIO GARCÍA SE HACE CON EL PRIMER PUESTO !!! Mala salida de Arón Canet. Cae hasta la 10ª posición. También mal un Fermín Aldeguer que se tiene que conformar de momento con la 7ª posición. Joe Roberts se podría convertir en el primer piloto estadounidense que gana en el Gran Premio de Las Américas en cualquiera de las tres categorías. Joe Roberts comienza en la 5ª posición, mientras que Manu González lo hace desde la 9ª. Alonso López, otro de los pilotos con opciones de poder pugnar por el título en este 2024, arranca desde la 8ª posición. Recordemos que Fermín Aldeguer partía como el máximo favorito para hacerse con el título este año en Moto2 merced en gran parte tras haber ganado en las cuatro últimas carreras de forma consecutiva. Acompañan a Arón Canet en la primera línea Fermín Aldeguer y Sergio García. Aldeguer ha tenido un complicado inicio de temporada, siendo 16º en la primera carrera en Catar y 4º ya en Portugal después de protagonizar una gran remontada. Hoy podría ser el primer día que se encuentre en condiciones de poder luchar por la victoria. El piloto valenciano se quitó un gran peso de encima con ese bautismo de fuego y hoy esta dispuesto a repetir victoria, puesto que sale desde la pole position por segunda vez en la presente temporada y por novena ocasión en Moto2. Canet consiguió en el pasado Gran Premio de Portugal su primera victoria en Moto2. Esto después de 71 carreras disputadas y 20 podios conseguidos antes de ese primer triunfo, siendo el piloto que más podios acumulaba en la categoría sin haber logrado ganar una carrera. Arón Canet ha comenzado el año de forma excepcional y parte como líder de la clasificación de pilotos de Moto2 con 31 puntos, dos de ventaja con respecto a Joe Roberts y cuatro sobre Manu González. Después de la victoria de David Alonso en Moto3 diseccionamos todo lo que puede ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de la categoría intermedia. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Las Américas de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…