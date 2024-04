Volver al inicio 10 Siguen recortando la desventaja Collin Veijer y Daniel Holgado !!! No parece posible que le puedan echar el lazo a David Alonso, pero lo cierto es que ha perdido gran parte de la ventaja que tenía hace unos instantes sobre sus inmediatos perseguidores. 9 Dani Holgado tercero !!! Supera por el interior a Ryusei Yamanaka y tratará de colger la rueda de un Collin Veijer que ahora mismo es el piloto con más ritmo en carrera. 8 Parece misión imposible, pero Collin Veijer está imponiendo un ritmo de caza muy exigente y ha conseguido recortar algo más de medio segundo en los dos últimos giros al COTA. 7 David Alonso podría conseguir hoy su segunda victoria de la temporada tras imponerse en el Gran Premio de Catar, en la carrera inaugural. Ha conseguido cinco victorias hasta el momento en MotoGP. 6 Dani Holgado ha caído hasta la cuarta posición tras ser superado por Collin Veijer y Ryusei Yamanaka. 6 Abandona finalmente Taiyo Furusato !!! El japonés se vio implicado en una caída y se convierte en el primer piloto en finalizar anticipadamente. 5 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Continúa el duelo entre Dani Holgado y Ángel Piqueras por la segunda posición y eso al único al que beneficia es a un David Alonso que cuenta ya con cuatro segundos de ventaja y, si no ocurre nada raro, podría imponerse en solitario, algo que no es muy común en la menor de las tres categorías. 4 CAÍDA DE TAIYO FURUSATO !!! Muchas caídas las que estamos presenciando, aunque lo cierto es que ninguno de los pilotos implicados se ha visto obligado a abandonar la carrera. 4 Iván Ortolá volvió a la carrera después de la caída, aunque lo hace en la última posición y hoy va a dar un claro paso atrás de cara a la lucha por el título. 3 SEGUNDO DANI HOLGADO !!! El actual líder de Moto3 recupera la segunda posición tras superar a Ángel Piqueras, pero parece que David Alonso ya se le ha escapado y es que se encuentra a algo más de tres segundos marcando desde el comienzo la cabeza de carrera. 3 Comentar que Ángel Piqueras salía en el 16º puesto y está protagonizando la gran remontada de la carrera hasta el momento. 2 OJO A ANGEL PIQUERAS !!! Segundo em estos momentos, tratando de seguir el ritmo de un David Alonso que está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera. 2 David Alonso mantiene de momento la primera posición. Más problemas para Dani Holgado, que está entrando en muchas pugnas en este tramo inicial de la carrera y eso le está impidiendo coger ritmo. 2 Primera vuelta tremendamente accidentada en el Gran Premio de Las Américas, con varias caídas e incidentes entre pilotos. 1 CAÍDA DE IVÁN ORTOLÁ !!! Se ha tocado con Stefano Nepa y los dos se han ido al suelo. Ya lo tenía difícil, pero ahora ya prácticamente imposible para poder reeditar la victoria del año pasado. 1 Se ha ido largo Dani Holgado !!! A punto de irse al suelo, pero lo ha conseguido salvar. Marcha en estos momentos en el 4º puesto. 1 Caída de Filippo Farioli !!! 1 BUENA SALIDA DE DAVID ALONSO !!! Mantiene la primera posición. Iván Ortolá ya sabe lo que es ganar en este Circuito de Las Américas, no en vano fue el ganador en la edición del año pasado y hoy tendrá que efectuar una gran remontada para tratar de ser el primer piloto de Moto3 que logra dos triunfos seguidos en este Gran Premio desde Romano Fenati (2016 y 2017). Peor le fueron las cosas en la sesión de calificación celebrada ayer a Iván Ortolá que, de los favoritos, es el piloto que comienza en una posición más retrasada, concretamente en el 14º puesto de la parrilla. Hoy comienza desde la pole David Alonso, la primera que ha conseguido hasta el momento en su trayectoria en Moto3. José Antonio Rueda, por su parte, tendría que haber comenzado la carrera desde la segunda plaza, pero no podrá competir porque anoche tuvo que ser operado de urgencia de apendicitis y causará baja en la jornada de hoy. Nos centramos ya en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, Dani Holgado parte como líder después de un excepcional comienzo de temporada después de ser 2º en el Gran Premio de Catar y 1º en el Gran Premio de Portugal. El piloto de San Vicente del Raspeig arranca hoy desde la tercera posición de la parrilla de salida. Repasamos el horario de inicio de las carreras de hoy. La acción comienza a las 18:00 horas (horario peninsular) cuando se pondrá en marcha la carrera de Moto3. A las 19:15 arranca la prueba de Moto2, mientras que la de MotoGP se pone en marcha a las 21:00 horas. Dani Holgado se impuso en la última carrera celebrada en Portimao y ha sido el único piloto que ha terminado en el podio en las dos primeras carreras disputadas (2º en el Gran Premio de Catar y 1º en el Gran Premio de Portugal). En Moto3, Dani Holgado lidera la clasificación de pilotos con 45 puntos, siete más que David Alonso y 12 con respecto a Iván Ortolá. Canet consiguió en el pasado Gran Premio de Portugal su primera victoria en Moto2. Esto después de 71 carreras disputadas y 20 podios conseguidos antes de ese primer triunfo, siendo el piloto que más podios acumulaba en la categoría sin haber logrado ganar una carrera. Esto en lo que respecta a MotoGP. En la categoría intermedia parte como líder Arón Canet, con 31 puntos, dos de ventaja con respecto a Joe Roberts y cuatro sobre Manu González. ‘Pecco’ Bagnaia comienza la prueba en la cuarta posición de la parrilla de salida, mientras que Jorge Martín, que sigue sin bajarse del podio y ayer fue 3º en el Sprint, sale desde la 6ª plaza. Acompañan a Maverick Viñales en la primera línea Pedro Acosta y Marc Márquez. Se trata de la mejor posición de salida del murciano desde que es piloto de MotoGP y la mejor del dorsal ‘93’ desde que comenzara en la segunda posición en el Gran Premio de Italia de 2023. Hoy sale desde la pole Maverick Viñales. Se trata de la primera de la temporada para el piloto de Roses, la primera desde el Gran Premio de Valencia de 2023 y la 15ª en su trayectoria en MotoGP. Maverick Viñales está de dulce y es que el piloto de Aprilia se impuso ayer en el Sprint y logró su segunda victoria consecutiva en la carrera corta después de imponerse también en el pasado Gran Premio de Portugal. Estuvo muy cerca de llevarse también la victoria en la prueba del domingo, aunque un problema mecánico le apeó de la posibilidad de poder sumar su primer triunfo con la fábrica italiana. Y estaremos muy atentos también a la actuación de Pedro Acosta. El piloto murciano, debutante este año la en la clase reina, ha demostrado ser un piloto capaz de marcar una época y ya ha demostrado ser capaz de competir por los primeros puestos. No en vano, con 19 años y 304 días, se convirtió en el piloto más joven en subir al podio en la era MotoGP (desde 2002) y el tercero más joven en la historia completa en la clase reina tras Randy Mamola (19 años y 261 días) y Eduardo Salatino (19 años y 274 días). Jorge Martín (Ducati) ha terminado en el podio en las dos primeras carreras de 2024, su mejor arranque histórico en MotoGP. El último piloto que subió al podio en los tres primeros Grandes Premios de la temporada fue Valentino Rossi en 2017. Jorge Martín lidera la clasificación de pilotos en la máxima categoría merced a su victoria hace tres semanas en el Gran Premio de Portugal. El piloto madrileño cuenta con 60 puntos, 18 más que Brad Binder, su inmediato perseguidor, y está demostrando ser el rival a batir en este tramo inicial de la competición. Solo Valentino Rossi (ocho victorias en el Gran Premio de los Países Bajos), Giacomo Agostini y el propio Marc Márquez (ocho triunfos cada uno en el Gran Premio de Alemania) han vencido más veces en una misma carrera del actual calendario de MotoGP que Marc Márquez en el Gran Premio de Las Américas (siete). Marc Márquez se ha impuesto en 11 de las 13 carreras que ha disputado en Estados Unidos como piloto de MotoGP (84,6%): siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Indianapolis y una en el GP de EEUU. Marc Márquez y también Francesco Bagnaia, el vigente campeón de MotoGP, se tendrán que sobreponer al incidente sufrido en la última cita mundialista en Portugal en el que ambos se fueron al suelo y que les privó de sumar ningún punto en esa carrera. De hecho, Marc Márquez ya firmó ayer una gran actuación en el Sprint y consiguió una meritoria segunda posición, solo por detrás de Maverick Viñales. Este año, como bien conocen, Márquez regresa a uno de sus circuitos fetiches, pero lo hace con otra montura, una Ducati con la que ya ha conseguido demostrar que tiene mimbres para poder volver a luchar por la victoria en un buen número de carreras a lo largo de la temporada. Este Gran Premio de Las Américas se relaciona de forma prácticamente automática con Marc Márquez, el gran dominador desde que irrumpiera en el calendario en 2013. De este modo, esta será la 11ª edición y el piloto español se ha impuesto en siete de las diez ediciones disputadas hasta el momento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Las Américas de motociclismo, la 3ª carrera de la temporada 2024. ¿Preparados? Comenzamos…