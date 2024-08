Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de este día de motociclismo! ¡Que pasen buena tarde de domingo y hasta la próxima! Final Marc Márquez, que comenzó tercero, acabó cuarto después de caer a la 13ª posición en la primera curva. Gran carrera del español, que minimizó los daños al máximo. Final Jorge Martín vuelve a quedar segundo en sprint y carrera como pasó en Gran Bretaña, y cede definitivamente el liderato al italiano. Final ¡Ocho carreras seguidas en el podio para Pecco Bagnaia! SIETE de ellas han sido con victoria, incluyendo Sprint y Carrera en tres. 28 ¡VICTORIA DE PECCO BAGNAIA! ¡Se pone aún más líder en la general! ¡Jorge Martín y Enea Bastianini completan el podio! ¡Marc Márquez se quedó a las puertas tras una gran remontada! 28 ¡ÚLTIMA VUELTA! 26 ¡Últimas tres vueltas! Todo preparado para que Bagnaia sea el vencedor del Gran Premio de Austria. 24 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Nos acercamos al desenlace de este Gran Premio de Austria! Seis segundos entre Marc y el podio. Parece misión imposible. 23 ¡Seis vueltas para el final! Todo el pescado parece vendido salvo apretón final de Jorge Martín. 22 Marquez termina recortando diferencias con Bastianini, pero si queda tiempo suficiente para que le alcance es otro cantar. 20 Nueve vueltas para el final. Viendo el ritmo de Pecco, solo queda ver si Marc será capaz de regresar a posiciones de podio. 19 ¡MARC YA ES CUARTO! ¡Tremenda remontada la del piloto español! ¡Se queda a las puertas del podio con ahora una pelea más grande: recortar los casi nueve segundos respecto a Bastianini! 18 Casi dos segundos de diferencia ya entre Jorge Martín y Pecco. Parece complicado que el italiano no gane hoy. 17 ¡MARQUEZ PASA A BEZZECCHI! ¡Lo hace en la chicane! ¡Se cuela por el interior y lo hace con maestría! ¡Ahora toca enfilar a Binder! 16 Marc Márquez sigue sexto sufriendo para adelantar a Bezzecchi, que se defiende con todo en la quinta posición. 15 Superamos el ecuador de la carrera de MotoGP. Sigue abriéndose la brecha entre Pecco y Jorge Martín. Casi 5 décimas más rápido esta vuelta. 14 Pecco empieza a separarse de un Jorge Martín que empieza a sufrir por quedarse pegado al italiano. 12 Situación de carrera en la parte alta: Pecco sigue líder con Martín a su estela. Bastianini, caído de esa pelea, está tercero, con Binder lejos por detrás. Bezzechi se queda cerca del de KTM con Marc Márquez llegando a la pugna. 11 ¡A pesar de la caída, sigue en pista y vuelve a correr! ¡Va penúltimo! 11 ¡SE CAE JACK MILLER! 11 ¡Se toca Márquez con Miller! En la batalla por la sexta posición, Marc apretó y apuró, pero no consigue aún adelantar al de KTM. 9 Comienzan los avisos por límites de pista... Los primeros, para Quartararo y Oliveira. 8 ¡Tremenda remontada de Marc Márquez! Tras la pérdida de posiciones, sigue recuperándolas poco a poco. Ya está en octava posición atacando a Aleix Espargaró. 7 Vuelta rápida ahora de Jorge Martín. Se mantiene pegado a Bagnaia por el liderato. Mucho en juego en la clasificación general. 6 Se comienza a estabilizar la carrera. Luca Marini entra a boxes... Posible retirada del de Honda. 5 Cinco vueltas completadas. Pecco se mantiene en cabeza. Bastianini se encuentra en tercera posición tratando de pegarse a Jorge Martín. 4 Marc Márquez sigue escalando posiciones. Ya está 10º tratando de alcanzar a su hermano. 3 Pecco se mantiene primero. Jorge Martín le pasó, pero el italiano recuperó rápido la posición. Bastianini se ha puesto tercero. Marc asciende a la 11ª plaza. 2 ¡BAGNAIA SE PONE PRIMERO! ¡Le pasa por el interior en la recta de meta! 1 ¡Bailes de posiciones en este inicio! ¡Gran salida de Jorge Martín y Bagnaia! ¡Marc Márquez se va por fuera en la primera curva y cae a la 13ª posición! 1 ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡Comienza la vuelta de calentamiento! ¡Todo preparado para acoger esta carrera de MotoGP! ¡Les esperamos a partir de las 14:00! Enea Bastianini (Ducati) viene de conseguir su primer doblete (victoria en sprint y carrera) en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. Nunca ha logrado dos triunfos consecutivos en MotoGP. Hoy parte como 7º. Marc Márquez ha conseguido cuatro podios en este 2024 y no logra cinco o más en una misma temporada desde 2019 (18 presencias en el podio en total). Jorge Martín ha conseguido siete podios en este 2024 y solo necesita uno más para igualar su récord de presencias en el podio en una misma temporada (ocho en 2023). Francesco Bagnaia (Ducati) ha ganado en las dos últimas ediciones del Gran Premio de Austria y podría ser el primer piloto que logre tres victorias consecutivas en esta carrera a lo largo de la historia. Ducati ha vencido en siete de las ocho últimas carreras disputadas desde el regreso del Gran Premio de Austria al campeonato en 2016 y lo ha hecho con cuatro pilotos diferentes (Andrea Ianonne: 2016, Jorge Lorenzo: 2018, Andrea Dovizioso: 2017, 2019 y 2020; Francesco Bagnaia: 2022 y 2023). Pilotos italianos han ganado en seis de las ocho últimas ediciones del Gran Premio de Austria de motociclismo, esto después de que sumaran solo cuatro victorias en las 24 primeras. Jorge Martín parte desde la pole position con el italiano justo por detrás, con Marc Márquez completando la parrilla de salida. Es la primera vez que lo hacen los tres juntos esta temporada. Tras el sprint de ayer, la clasificación general está que echa chispas en lo más alto, con Pecco Bagnaia y Jorge Martín empatados con 250 puntos. Hoy podemos volver a tener cambio de líder... ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la última carrera de motociclismo del día! ¡Llega el turno de lo más grande, llega MotoGP!