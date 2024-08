Volver al inicio Final ¡Gran carrera la vivida en Moto2! Con mucho baile y lleno de sorpresas. ¡Finalizamos por ahora! Pero no se vayan muy lejos... ¡Queda MotoGP! Final La peor noticia se la llevó Sergio García. Sufrió una long lap penalty en el peor momento y acabó en 14ª posición. Final Es, además, la primera victoria de Celestino Vietti en un año, después de que la última fuera el 20 de agosto de 2023, también en Austria. Final ¡Victoria para el piloto italiano! ¡Gran carrera para lograr pole y victoria! Primer triunfo del año para el de Kalex. 23 ¡VICTORIA DE CELESTINO VIETTI! ¡Alonso López y Jake Dixon completan el podio! 23 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Vietti va a ganar! ¡Alonso y Canet siguen peleando por el podio con Dixon llegando a la pelea! 21 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Vietti va directo a la victoria! Sergio García cae a la 14ª posición. El líder, con muchos problemas. 19 ¡Cinco vueltas para el final! ¡Casi dos segundos de Vietti a Alonso López! Salvo sorpresa, parece que el italiano acabará llevándose la victoria. 16 ¡Vuelve a escaparse Vietti! La pelea entre Alonso y Canet por la segunda plaza propicia que el italiano se separe de ambos en la cabeza. Dixon viene por detrás. 14 Diez vueltas para el final. Vietti sigue con su monólogo y queda ver cuándo Alonso y Canet tratarán de atacar al piloto italiano en cabeza. 13 Va a tener que repetir Alcoba la Long Lap Penalty después de no haberla ejecutado correctamente con anterioridad. 12 Llegamos al ecuador de la carrera. Alonso López vuelve a cercar a Vietti, reduciendo su ventaja a medio segundo cuando estaba casi a dos. Canet se separa ligeramente. 9 15 vueltas para el final. Vietti sigue sacando ventaja por delante de Alonso y Canet, que se pelean continuamente por la segunda posición. 8 Sergio García se mantiene en sexta posición, cerca de Arbolino pero sin poder adelantarlepor ahora. 7 Comienzan a aparecer los avisos por superar los límites de pista. Trazado peligroso en este aspecto, donde los long laps penalties pueden aparecer por doquier. 5 Empieza a estabilizarse la carrera con el pelotón estirado. Vietti se mantiene líder con Alonso empezando a quedarse atrás. Vuelta rápida para el italiano. 3 ¡Vietti recupera el liderato! ¡Alonso López se mete en la pelea y también pasa a Canet para ponerse segundo! 1 ¡Muchos bailes de posición en este inicio de carrera! ¡Canet le gana el liderato a Vietti! ¡Veremos cómo se estira el grupo de cara al resto de la carrera! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡VUELTA DE CALENTAMIENTO EN MARCHA! Todo listo en la parrilla de salida. Destaca la ausencia de Ai Ogura, que cayó tuvo lesiones duras en su mano izquierda y que le impidien participar. ¡Sin duda, tendremos una carrera apasionante en Moto2! ¡No se la quieran perder a partir de las 12:15, en 10 minutos! Arbolino, López y Dixon, el ganador de la última carrera disputada, lo harán desde la segunda línea de la parrilla de salida. Sergio García, líder de la categoría, parte como tercero en primera línea de parrilla, con Canet por delante. Con el tercer puesto en Gran Bretaña, Vietti tiene la oportunidad de encadenar dos podios por segunda vez en sus tres años en Moto2 tras las tres primeras carreras que disputó en la categoría (1º en Catar, 2º en Indonesia y 1º en Argentina). Sin embargo, el piloto italiano todavía no sabe lo que es vencer en Moto2 esta temporada, siendo la última victoria en esta categoría, precisamente, en Austria de 2023. Celestino Vietti vuelve a partir desde la pole position una vez más, la segunda de la temporada y las dos en las últimas tres carreras (Alemania y Austria). Solo Ogura evitó el triplete del piloto italiano en el GP de Gran Bretaña. ¡Buenos días a todos y sean bienvenidos a la narración de la segunda carrera del día en este fin de semana de Motociclismo! Turno para Moto2 en el Gran Premio de Austria.