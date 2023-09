Volver al inicio 5 No marcha hoy demasiado bien Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia, ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya, ha ido perdiendo puestos desde que comenzara la prueba y ahora es 13º, justo por delante de Fabio Quartararo. 4 Marco Bezzecchi ha marcado la vuelta rápida y lo cierto es que el italiano no se ha desenganchado ni mucho menos de la lucha por la victoria en esta carrera. 4 Sigue muy pegado Francesco Bagnaia a Jorge Martín, aunque el italiano aún no ha intentado sobrepasar al piloto español. 3 Bien de momento Marc Márquez. El piloto de Cervera marcha en la 8ª posición y es, comoe s habitual, la mejor Honda en carrera y contrasta con la 23ª posición que ocupa ahora mismo Joan Mir, su compañero en el equipo Repsol Honda. 2 Dani Pedrosa ha cedido un puesto y cae a la 5ª posición tras ser superado por Brad Binder, su compañero en el equipo Red Bull KTM Factory Racing. 2 Las Aprilia no han comenzado demasiado bien. Maverick Viñales se conforma de momento con la 6ª posición, mientras que Aleix Espargaró ha caído hasta la 11º 1 JORGE MARTÍN MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN !!! Pecco Bagnaia se hace con la segunda posición y se lanza en persecución de Jorge Martín. Repasamos las posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca la carrera desde la 11ª posición, Raúl Fernández en la 12ª, Augusto Fernández en la 17ª, Joan Mir en la 22ª y Pol Espargaró en la 23ª. 150 GRANDES PREMIOS PARA FABIO QUARTARO. Fabio Quartararo disputará hoy su Gran Premio número 150 en todas las categorías. En las 149 ha conseguido 12 victorias, 33 podios y 19 pole positions. Hoy el Diablo comienza en la 13ª posición, continuando con el via crucis que está suponiendo esta temporada en la que la Yamaha está lejos de ser competitiva. MARC MÁRQUEZ, HABITUAL DEL PODIO EN MISANO. Hoy lo tendrá complicado saliendo desde la 9ª plaza, pero Marc Márquez ha terminado en el podio en cinco de sus ocho participaciones en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, incluyendo tres victorias (2015, 2017 y 2019). MÁRQUEZ SUPERA A SETE GIBERNAU. Marc Márquez disputará hoy su Gran Premio número 161 en MotoGP y se convertiría en el 5º piloto español con más carreras en la máxima categoría tras superar a Sete Gibernau. Por delante solo tienen más Aleix Espargaró (228), Dani Pedrosa (220 con el de hoy), Jorge Lorenzo (203) y Carlos Checa (194). Y comentar que en este Gran Premio vuelve a participar Dani Pedrosa. Lo hace en su condición de piloto invitado de KTM y el ‘pequeño Samurai’ está consiguiendo cronos muy competitivos, como ya hiciera también este año en el Gran Premio de España y hoy, sin ir más lejos, arranca la carrera en la 5ª posición siendo la mejor KTM de toda la parrilla. Maverick Viñales ha conseguido dos podios en este 2023 y con uno más igualará los tres conseguidos el año pasado, en su primera temporada completa con Aprilia. VIÑALES, SIEMPRE ASPIRANTE AL PODIO EN SAN MARINO. El piloto de Aprilia ha terminado en el podio en tres de sus cinco últimas carreras disputadas en el circuito de Misano-Marco Simoncelli (Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna), incluyendo la victoria conseguida en el Gran Premio de Emilia-Romagna en 2020. BEZZECCHI, A MEJORAR PRESTACIONES EN MISANO. Marco Bezzecchi, que hoy comienza en la segunda posición, solo pudo ser 17º en el Gran Premio de San Marino del año pasado. Excluyendo abandonos, se trata de su segundo peor resultado hasta ahora en MotoGP (tras el 20º puesto en el Gran Premio de Indonesia). Asimismo, el piloto italiano fue 12º en el pasado Gran Premio de Catalunya, su peor posición en la actual temporada. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en los últimos 17 Grandes Premios de MotoGP. El último fue ‘Pecco’ Bagnaia la temporada pasada (cuatro triunfos seguidos). ALEIX ESPARGARÓ COMIENZA A ACOSTUMBRARSE A GANAR. Aleix Espargaró viene de ganar el pasado domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Hoy lo tendrá complicado, saliendo desde la 6ª posición, pero aun así el piloto de Aprilia ha logrado la victoria en dos de sus tres últimas carreras de MotoGP. Esto tras haber conseguido solo una en sus 225 primeros Grandes Premios en la máxima categoría. Después del espejismo que supuso ver a las motos de Aprilia como dominadoras absolutas en el pasado Gran Premio de Catalunya, parece que en Misano vuelve Ducati a manejar la situación y las máquinas de la fábrica italiana marcan otra vez la pauta, una constante en lo que llevamos de temporada. MISANO, PLAZA ITALIANA. Pilotos italianos (Andrea Dovizioso en 2018; Franco Morbidelli en 2020 y Francesco Bagnaia en 2021 y 2022) se han impuesto en cuatro de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de San Marino, las mismas que en las 20 anteriores. Asimismo, Bagnaia podría ser solo el segundo piloto que consiga tres victorias consecutivas en el Gran Premio de San Marino tras Jorge Lorenzo (2011, 2012 y 2013). BAGNAIA, DOBLE GANADOR EN MISANO. Francesco Bagnaia ha ganado en las dos últimas ediciones del Gran Premio de San Marino y el circuito de Misano-Marco Simoncelli podría ser el primero en el que conquiste tres victorias consecutivas en MotoGP. De momento, hoy Bagnaia sale desde la tercera posición de la parrilla de salida y ayer fue también tercero en el Sprint. Así las cosas, ‘Pecco’ Bagnaia afronta esta carrera como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP con 267 puntos, 45 más que Jorge Martín y 69 en relación a Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia vuelve a la competición este fin de semana después del escalofriante accidente que sufrió el pasado domingo en Montmeló cuando se fue al suelo, se quedó en medio de la pista y una moto pasó por encima de su pierna. Todo quedó afortunadamente en un susto y el piloto de Torino tratará hoy de defender su liderato en la clasificación de pilotos en la máxima categoría. JORGE MARTÍN, A POR EL RÉCORD DE PODIOS. El piloto de Ducati ha conseguido cuatro podios esta temporada en MotoGP. Si logra uno más será su mejor temporada hasta el momento en la máxima categoría (también cuatro en 2022). Jorge Martín parte como claro favorito para llevarse la victoria en este trazado de Misano-Marco Simoncelli. El piloto madrileño se llevó la victoria ayer en el Sprint y hoy sale desde la pole position. Se trata de la primera pole que consigue en la presente temporada y la primera desde el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2022. Tras las victorias de David Alonso en Moto3 y de Pedro Acosta en Moto2, ponemos el foco en todo lo que suceda dentro de unos instantes en la clase reina. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino de motociclismo, la 12ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…