Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta espectacular carrera, pero es solo la primera del día y nos queda mucho por delante. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la carrera de Moto2. No se lo pierdan !!! Saludos cordiales. Final MOTO3 ESTÁ QUE ARDE !!! Daniel Holgado ha colapsado en esta carrera y registra un 'cero' por segunda carrera consecutiva con lo que ha perdido gran parte de la ventaja que tenía antes del parón veraniego. Así las cosas y, después de esta carrera, solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre Ayumu Sasaki y 12 con respecto a Jaume Masia. Pero están muy cerca también Deniz Öncu y David Alonso, por lo que nos espera un tramo final de temporada apasionante. 20 Deniz Öncü ha terminado en la tercera posición y se lleva escaso premio después de haber liderado la carrera durante muchas vueltas. Aún así, el piloto turco firma su 5º podio del año y sigue en la pelea por el título. 20 Jaume Masia ha conseguido su sexto podio del curso y se consolida como uno de los pilotos más fiables en la menor de las tres categorías. 20 Jaume Masia ha sido segundo !!! El piloto de Algemesí no ha podido llevarse la victoria, pero lo cierto es que da un paso de gigante en la lucha por el título teniendo en cuenta que Daniel Holgado se ha quedado fuera de los puntos por segunda carrera consecutiva. 20 David Alonso ha conseguido su segunda victoria consecutiva tras ganar también el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya. El piloto colombiano se ha llevado la victoria en tres de las últimas cuatro carreras y está dando pasos de gigante para poder aspirar incluso al título. 20 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! Tremenda la última vuelta y el piloto colombiano ha sido el más listo de la clase. 20 DAVID ALONSO SE PONE LIDER !!! Masia ha tenido que frenar para no irse al suelo. Óncu cae al tercer puesto... 20 ÚLTIMA VUELTA !!! David Alonso ha marcado la vuelta rápida y presenta sus credenciales. 19 Se está quedando descolgado David Muñoz, por lo que Deniz Öncu, Jaume Masia y David Alonso se lo van a repartir todo. 19 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue Deniz Öncü en primera posición y la verdad es que de momento no se le ve ninguna fisura en su pilotaje. Lo va a tener complicado Jaume Masia. 18 Lo que ha salvado David Muñoz !! A punto de irse al suelo, aunque lo ha podido solventar. Eso sí, ha caído hasta la cuarta posición y habrá que ver si se puede acercar de nuevo a los puestos de podio. 18 Se le sigue complicando, por su parte, la carrera a Daniel Holgado y el actual líder de Moto3 está en el límite de la zona de puntos. Es 15º de momento y podría ser la segunda carrera consecutiva en la que no puntúe, por lo que su posición al frente del ranking se comienza a ver realmente comprometida. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jaume Masia pasa otra vez a la segunda posición, pero nadie puede descabalgar de momento a Deniz Öncü del primer puesto. 17 La mejor posición hasta el momento de David Muñoz en Moto3 ha sido dos segundos puestos, uno en el Gran Premio de Catalunya de 2022 y el segundo en el Gran Premio de Portugal de 2023. 16 De los cuatro pilotos que marchan en cabeza de carrera, David Muñoz es el único que no ha logrado ganar hasta el momento en esta categoría de Moto3. 16 David Muñoz ha superado momentáneamente a Jaume Masia y pasa de momento a la segunda posición. 15 Los cuatro primeros se han destacado del resto. Deniz Öncü, Jaume Masia, David Muñoz y David Alonso cuentan con casi dos segundos de ventaja sobre el resto y serán, en principio, los que se jueguen la victoria y las posiciones en el podio. 15 Atención porque Deniz Öncü ya ha sido advertido por exceder los límites de la pista y la próxima vez que lo haga recibirá una sanción. 14 De más a menos la carrera de Ayumu Sasaki. El japonés ha caído ahora hasta la séptima posición y le da un gran respiro al líder de Moto3 y es que Daniel Holgado no termina de ir cómodo y sigue clavado en la 11ª posición. 13 Jaume Masia se ha sacado de la manga una excepcional vuelta y conseigue pulverizar el récord en carrera en este circuito de Misano-Marco Simoncelli. 12 Intenta reaccionar Jaume Masia. Supera a David Muñoz y se hace con la segunda plaza en persecución ahora de Öncu. 12 Habrá que ver si ahora incluso el piloto turco tiene ritmo para poder escaparse en solirario. No es probable, pero de momento acumula tres o cuatro décimas de margen con respecto a un David Muñoz que tiene que reaccionar. 11 PRIMERO DENIZ ÖNCU !!! Se confirma el cambio de guardia en esta carrera. Le sigue David Muñoz y Jaume Masia cae de momento a la tercera posición. 11 ECUADOR DE LA CARRERA !!! Gran rmeontada de Iván Ortolá. Va con un ritmo sensacional y podría ayudar ahora a Daniel Holgado a acercarse a la cabeza de carrera. Marchan ahora en la 10ª y 11ª posición respectivamente. 10 Vuelve Deniz Öncü a la segunda posición !!! Muy agresivo, como es habitual, el piloto otomano, aunque esta impulsividad ya le ha jugado malas pasadas. 9 De momento Jaume Masia no cede la primera posición, pero no es descartable que lo termine haciendo tras ver que no ha podido escaparse en solitario y, de este modo, no asuma el desgaste de liderar constantemente la carrera. 8 Se ha colado ligeramente Deniz Öncü y lo aprovecha Diogo Moreira para arrebatarle momentáneamente la segunda posición. 8 Está sufriendo bastante Daniel Holgado en esta carrera. El actual líder de Moto3 está perdiendo puestos y milita ahora en una preocupante 11º posición. Si sigue con esta tendencia podría perder incluso el liderato. Veremos... 7 Jaume Masia no ha podido romper la carrera. Le han echado el lazo tanto Óncu como Moreira y esto puede provocar que se junte de nuevo el grupo de cabeza. Tendremos carrera en grupo un día más en Moto3. 6 OJO A DENIZ ÖNCU !!! Ya decíamos que el piloto turco podría ser el único capaz de seguir a Jaume Masia y le ha recortado bastante en las dos últimas vueltas. 6 La buena noticia para Daniel Holgado es que Ayumu Sasaki se está quedando ligeramente descolgado del grupo cabecero y le podría terminar por cazar en el transcurso de la carrera. 5 Ha mejorado una posición Daniel Holgado y ahora pasa al 9º puesto. Aún así, la clasificación se está estrechando bastante y el de San Vicente del Raspeig tiene en estos momentos solo siete puntos de ventaja con respecto a un Ayumu Sasaji que continúa rodando en la cuarta plaza. 4 Deniz Öncü ha pasado al segundo puesto y lidera ahora el grupo de los perseguidores. Habrá que ver si el turco es capaz de poner coro al abrumador dominio de Jaume Masia en esta carrera. 3 SE ESCAPA JAUME MASIA !!! Acaba de marcar la vuelta rápida y de momento nadie puede seguir su ritmo con un segundo ya de ventaja sobre sus perseguidores, algo que no es muy habitual en la menor de las tres categorías. 2 Debe reaciconar Daniel Holgado !!! El líder de Moto3 no pasa de momento de la 10ª posición y preocupa que tenga por delante tanto a Ayumu Sasaki como a Jaume Masia. 2 Pasito al frente también de Diogo Moreira. Segundo ya el brasileño. Comenzó muy bien la temporada, pero se fue diluyendo con el paso de las carreras, pero hoy parece tener ritmo para optar al menos a una plaza en el cajón. 1 El piloto de Algemesí, el más fuerte a lo largo de todo el fin de semana, ya tiene via libre para poder marcar ritmo y habrá que ver incluso si puede romper la carrera y escaparse en solitario. Ayumu Sasaki y Kaito Toba acompañan a Jaume Masia en la primera línea de la parrilla de salida y serán pilotos a tener muy en cuenta, especialmente un Sasaki que ha terminado en el podio en cinco de sus seis últimas carreras y es uno de los grandes candidatos a pelear por el título este año en la menor de las tres categorías. Daniel Holgado no pudo pasar de la 22ª posición en la última carrera debido a una desafortunada caída en el último tramó y sufrió su segundo ‘cero’ del curso, por lo que el piloto del equipo Red Bull KTM Tech3 está obligado a cosechar hoy un buen resultado. Masia ya fue segundo la semana pasada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y hoy aspira a seguir recortando la desventaja que mantiene con respecto a un Daniel Holgado que arranca la carrera en la 8ª posición. Y decimos que Jaume Masia se ha mostrado muy competitivo a lo largo de todo el fin de semana porque el piloto de Algemesí marcó el mejor tiempo en dos de las tres sesiones de entrenamientos libres y hoy arranca la carrera desde la pole position, la séptima que logra en su trayectoria y la tercera en el presente curso. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto3. Como decíamos, a pesar de no sumar ningún punto el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya Daniel Holgado ocupa la primera posición de la clasificación de pilotos. El de San Vicente del Raspeig cuenta con 13 puntos de ventaja sobre Ayumu Sasaki y 32 con respecto a un Jaume Masia que ha mostrado mucha fortaleza a lo largo de todo el fin de semana. Repasamos, como siempre, el horario de las carreras de hoy, el habitual cuando estas se disputan en suelo europeo. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 horas arranca la carrera de Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde para anunciar el comienzo de la prueba de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto3, Daniel Holgado continúa dominando la clasificación de pilotos a pesar de no sumar ningún punto el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya. El piloto de San Vicente del Raspeig cuenta con 13 puntos de ventaja sobre Ayumu Sasaki y 32 con respecto a un Jaume Masia que ha mostrado mucha fortaleza a lo largo de todo el fin de semana. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Pedro Acosta podría dar un golpe casi definitivo de conseguir hoy la victoria. El ‘Tiburón de Mazarrón’ ostenta el liderato en la categoría intermedia con 186 puntos, 22 más que Tony Arbolino y 44 con respecto a Jake Dixon. Y comentar que en este Gran Premio vuelve a participar Dani Pedrosa. Lo hace en su condición de piloto invitado de KTM y el ‘pequeño Samurai’ está consiguiendo cronos muy competitivos, como ya hiciera también este año en el Gran Premio de España y hoy, sin ir más lejos, arranca la carrera en la 4ª posición siendo la mejor KTM de toda la parrilla. Pilotos italianos (Andrea Dovizioso en 2018; Franco Morbidelli en 2020 y Francesco Bagnaia en 2021 y 2022) se han impuesto en cuatro de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de San Marino, las mismas que en las 20 anteriores. Ningún piloto, no obstante, ha conseguido dos victorias consecutivas en los últimos 17 Grandes Premios de MotoGP. El último fue ‘Pecco’ Bagnaia la temporada pasada (cuatro triunfos seguidos). Aleix Espargaró viene de ganar el pasado domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto de Aprilia ha logrado la victoria en dos de sus tres últimas carreras de MotoGP. Esto tras haber conseguido solo una en sus 225 primeros Grandes Premios en la máxima categoría. Jorge Martín (Ducati) ha conseguido cuatro podios esta temporada en MotoGP. Si logra uno más será su mejor temporada hasta el momento en la máxima categoría (también cuatro en 2022). La victoria en la carrera corta de los sábados fue para Jorge Martín y el piloto madrileño comienza hoy también desde la pole position. Se trata de la primera pole que consigue en la presente temporada y la primera desde el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2022. Después del espejismo que supuso ver a las motos de Aprilia como dominadoras absolutas en el pasado Gran Premio de Catalunya, parece que en Misano vuelve Ducati a manejar la situación y las máquinas de la fábrica italiana marcan otra vez la pauta, una constante en lo que llevamos de temporada. Asimismo, Bagnaia podría ser solo el segundo piloto que consiga tres victorias consecutivas en el Gran Premio de San Marino tras Jorge Lorenzo (2011, 2012 y 2013). Francesco Bagnaia (Ducati) ha ganado en las dos últimas ediciones del Gran Premio de San Marino y el circuito de Misano-Marco Simoncelli podría ser el primero en el que conquiste tres victorias consecutivas en MotoGP. De momento, hoy Bagnaia sale desde la tercera posición de la parrilla de salida y ayer fue también tercero en el Sprint. Así las cosas, ‘Pecco’ Bagnaia afronta esta carrera como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP con 267 puntos, 45 más que Jorge Martín y 69 en relación a Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia vuelve a la competición este fin de semana después del escalofriante accidente que sufrió el pasado domingo en Montmeló cuando se fue al suelo, se quedó en medio de la pista y una moto pasó por encima de su pierna. Todo quedó afortunadamente en un susto y el piloto de Torino tratará hoy de defender su liderato en la clasificación de pilotos en la máxima categoría. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de San Marino de motociclismo, la 12ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…