Volver al inicio 12 ECUADOR DE LA CARRERA !!! Ojo porque Celestino Vietti está recortando la desventaja que mantiene con respecto a Pedro Aosta y está cada vez más cerca del piloto español. Apenas cuatro décimas en estos momentos cuando llegó a ser de un segundo hace algunas vueltas. Y queda mucho por delante... 11 Atención porque los comisarios advierten a Alonso López por sobrepasar los límites de la pista. Debe extremar la precaución el piloto madrileño porque puede terminar siendo sancionado si vuelve a cometer esa infracción. 11 VUELTA RÁPIDA AHORA DE CELESTINO VIETTI !!! Ojo porque el italiano puede que no haya dicho su última palabra y le hace saber a Pedro Acosta que no se puede relajar. 10 Alonso López ha sido uno de los principales beneficiados de la caída de Arón Canet. El piloto de Los Molinos no termina en el podio desde el pasado Gran Premio de Francia, cuando también fue 3º. 9 CAÍDA DE ARON CANET !!! Cuando marchaba en la tercera posición y en plena persecución de Celestino Vietti. El piloto de Cervera, que fue segundo el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya, registra hoy su tercer abandono de la temporada y perderá bastante fuelle en la pelea por el título en la categoría intermedia. 8 Pues, o reaccionan ya Celestino Vietti o Aón Canet, o nadie va a poder ponerle coto al dominio de Pedro Acosta en esta carrera. El piloto murciano se encuentra ya a casi un segundo del italiano. 7 Si terminara en el podio, este sería el 9ª en la presente temporada para Pedro Acosta. De este modo, sería su mejor cifra de presencias en el podio en una misma campaña en todas las categorías, superando los ocho que consiguió en 2021, cuando se proclamó campeón de Moto3. 6 Pedro Acosta sigue marcando la pauta y logra, ahora sí, despegarse de sus perseguidores. Tiene ya a ocho décimas de Celestino Vietti y el piloto español podría estar ya sentando las bases de la que podría ser su 5ª victoria de la temporada. 5 Dennis Foggia y Zonta van den Goorbergh se han caído tras tocarse. Dirección de Carrera investigará este incidente. 4 Otro pasito más para Tony Arbolino. El italiano ya es 6º y sigue mejorando posiciones. Lo cierto es que el italiano está obligado a conseguir hoy un puesto competitivo si quiere continuar aspirando al título, aunque si Pedro Acosta gana la carrera lo va a comenzar a tener realmente complicado. 4 Vuelta rápida ahora de Arón Canet en plena persecución de Celestino Vietti para tratar de arrebatarle el segundo puesto. 3 Senna Agius se ha ido al suelo y registra la primera caída en una carrera bastante limpia hasta el momento. 3 Pedro Acosta está tirando como un poseso en cabeza de carrera y el 'Tiburón' ha conseguido marcar la primera vuelta rápida en carrera. 2 Por detrás, trata Tony Arbolino de remontar posiciones y el italiano logra escalar hasta el 7º puesto tras superar a Sam Lowes, su compañero en el ELF Marc VDS Racing Team. 2 Parece que Celestino Vietti está sujetando bastante bien este tirón inicial de Pedro Acosta y el piloto murciano no está consiguiendo de momento escaparse en solitario. 1 Vietti se intenta rehacer en la segunda posición y el que ha perdido algunos puestos es Manu González tras ser superado tanto por Arón Canet como por Alonso López. 1 PEDRO ACOSTA SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! En cuanto al resto de los pilotos con opciones a pelear por el título: Arón Canet comienza la carrera en la 4ª posición, Alonso López lo hace en la 6ª, mientras que peor le salieron ayer las cosas en la sesión de calificación ayer a un Jake Dixon que comienza en la 14ª plaza. Hoy sale desde la pole Celestino Vietti. Se trata de la segunda que consigue en la presente campaña, la primera desde el Gran Premio de las Américas. El piloto italiano ya fue capaz de ganar en el pasado Gran Premio de Austria y hoy aspira a lograr también la segunda victoria en una temporada algo irregular para él. Pedro Acosta arranca la carrera en la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Tony Arbolino sigue sufriendo en esta segunda mitad de la temporada y hoy comienza desde la 9ª plaza. Acosta no pudo subir al podio el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya y cruzó la recta de meta en la 6ª plaza. Rompió una racha de cinco carreras consecutivas en el cajón. Aún así el murciano aprovechó que Tony Arbolino se quedó fuera incluso de los puntos por primera vez esta temporada para continuar aumentando la diferencia al frente de la clasificación de pilotos. Pedro Acosta podría dar un golpe casi definitivo de conseguir hoy la victoria. El ‘Tiburón de Mazarrón’ ostenta el liderato en la categoría intermedia con 186 puntos, 22 más que Tony Arbolino y 44 con respecto a Jake Dixon. Tras la victoria de David Alonso, nos centramos ya en contarles todo lo que acontecerá dentro de unos minutos en la carrera de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino de motociclismo, la 12ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…