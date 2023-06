Volver al inicio Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Aleix Espargaró arranca en la 8ª posición, Maverick Viñales en la 13ª y Raúl Fernández en la 20ª. AUGUSTO FERNÁNDEZ SE PONE A 100. El piloto disputa hoy su Gran Premio número 100 en todas las categorías. En las 99 anteriores ha conseguido siete victorias, 20 podios, tres poles y 11 vueltas rápidas. El piloto madrileño, que viene de conseguir su mejor posición en MotoGP en la última carrera (4º), ha sumado puntos en sus cinco primeras carreras de MotoGP. El último piloto debutante que terminó en la zona de puntos en sus seis primeras carreras en la máxima categoría fue Jonas Folger en 2017 (siete en total). No obstante, Fabio Quartararo ha terminado en el podio en sus dos últimas participaciones en el Gran Premio de Italia (1º en 2021 y 2º en 2022). SIGUE EL CALVARIO PARA FABIO QUARTARARO. El piloto francés no está teniendo el inicio de temporada soñado, incapaz de poder hacer de la Yamaha una máquina lo suficientemente competitiva. El piloto francés, que hoy sale en la 15ª posición, solo ha conseguido dos podios en sus 12 últimas carreras en MotoGP, esto tras lograr siete en las 12 anteriores, incluyendo tres victorias. Alex Márquez, por su parte, intentará lograr hoy su segundo podio de la temporada tras ser 3º en el pasado Gran Premio de Argentina. Sin embargo, desde entonces ha abandonado en dos de las tres últimas citas del campeonato. El piloto de Cervera logró el tercer mejor tiempo en la sesión de calificación de ayer, pero arranca en la sexta posición de la parrilla debido a una lesión. JORGE MARTÍN, A SEGUIR CON LA RACHA. El piloto madrileño, que hoy arranca en la 5ª plaza, ha conseguido dos podios en sus seis últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 16 anteriores en la máxima categoría. MILLER, MALAS EXPERIENCIAS EN MUGELLO. Jack Miller comienza la carrera en la cuarta plaza, aunque no es este Autódromo del Mugello su escenario favorito hasta ahora. No en vano, el australiano ha abandonado en cuatro de sus siete participaciones en el Gran Premio de Italia en MotoGP y solo en una ocasión ha terminado entre los diez primeros clasificados (6º en 2021). … Y BAJAS DE ALEX RINS Y JOAN MIR. Mientras, los dos pilotos de Honda no podrán participar finalmente en esta carrera debido a problemas físicos. El más grave el de un Rins que se ha fracturado la tibia y el peroné debido a una caída y da la sensación de que estará unas semanas fuera de combate, con la intención ya de volver después del parón veraniego. DEBUT DE ENEA BASTIANINI… El piloto italiano del Ducati Lenovo Team participa en su primer Gran Premio de la temporada después de lesionarse en el fin de semana de la primera carrera. La Bestia, que hoy arranca desde la 12ª plaza, ha abandonado en sus dos participaciones anteriores en el Autódromo de Mugello en MotoGP (2021 y 2022). BEZZECHI, LA ALTERNATIVA DE BAGNAIA. Marco Bezzecchi viene de ganar en dos de las cuatro últimas carreras de MotoGP. Solo en 2018 cuando militaba en Moto3 consiguió más victorias en una misma temporada (tres). El piloto transalpino se presenta como la principal alternativa al dominio de Bagnaia, aunque hoy parte desde la séptima posición de la parrilla de salida y habrá que ver si puede marcar una posición competitiva en carrera. MARC MÁRQUEZ, INDISPENSABLE GANAR EN FIABILIDAD. El piloto de Cervera ha abandonado en las dos carreras que ha disputado esta temporada. Solo en una ocasión previa en su trayectoria en MotoGP ha sufrido tres abandonos consecutivos (Grandes Premios de Francia, Italia y Catalunya en 2021). MUGELLO, UNA PISTA COMPLICADO PARA MÁRQUEZ. El ‘93’ del equipo Repsol Honda solo ha logrado una victoria (2014) y tres podios en sus nueve participaciones previas en el circuito de Mugello en MotoGP. De hecho, sin contabilizar abandonos, su 16ª posición en el Gran Premio de Italia de 2018 es la segunda peor en sus nueve temporadas en MotoGP, solo superada por el 18º puesto en el GP de Argentina de 2018. Acompañan a Bagnaia en la primera línea Marc Márquez y Luca Marini. Habrá que ver si Marc Márquez está en disposición de conseguir su primer podio del curso, aunque por lo visto ayer, el piloto de Honda lo tendrá francamente complicado en ‘terreno Ducati’. BAGNAIA SIGUE ACUMULANDO POLES. El propio Francesco Bagnaia comienza hoy desde la pole. El piloto de Torino ha sido el único capaz de conseguir tres poles esta temporada y ya suma 14 hasta el momento en MotoGP, superando a Maverick Viñales (13). Solo Fabio Quartararo (16) y Marc Márquez (64) han logrado más entre los pilotos actuales. Francesco Bagnaia parte como líder de la clasificación de MotoGP antes del inicio de la carrera de hoy con 106 puntos, cuatro con respecto a Marco Bezzechi y 19 sobre Jorge Martín. Sin embargo, ‘Pecco’ Bagnaia no se está mostrando especialmente fino los domingos y el piloto de Ducati no ha conseguido puntos en tres de las cinco carreras disputadas en este 2023 (16º en el GP de Argentina y dos abandonos), solo dos menos que en la pasada temporada al completo (cinco abandonos en 20 carreras). ‘PECCO’ BAGNAIA, REY DE LOS SPRINT. Ayer se impuso en el Sprint el propio Francesco Bagnaia. El piloto ya ha sumado tres de las seis carreras cortas disputadas en la presente temporada y de conseguir hoy la victoria, estaría en disposición de dar un golpe de autoridad tremendo en su objetivo por revalidar el título en la máxima categoría. Pilotos italianos han ganado en tres de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP (Andrea Dovizioso en 2017, Danilo Petrucci en 2019 y Francesco Bagnaia en 2022). Esto, tras no haber ganado ninguna de las ocho anteriores. MUGELLO, TERRITORIO DUCATI. Este Gran Premio de Italia ha sido coto exclusivo de Ducati en las últimas ediciones y, por lo visto a lo largo del fin de semana y especialmente ayer en el Sprint, mucho tendrían que cambiar las cosas para que la marca transalpina no sume una nueva victoria en su territorio. No en vano, Ducati ha ganado en cuatro de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de Italia y todas ellas con pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci y Francesco Bagnaia). Después de las victorias de Daniel Holgado en Moto3 y de Pedro Acosta en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de la categoría reina. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia de motociclismo, la sexta prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…