Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta intensa carrera de Moto2. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Meritoria carrera de Arón Canet. Al piloto de la pole le ha terminado pasando factura sus problemas físicos en la mano derecha, aunque firma un buen cuarto puesto que le mantiene en la pelea por el título. Final Jake Dixon, por su parte, ha sido tercero y consigue su segundo podio del aó tras ser tercero también en el pasado Gran Premio de Argentina. Final Tony Arbolino sigue completando una temporada redonda. El piloto italiano continúa como líder de Moto2, con 20 puntos de ventaja con respecto a Pedro Acosta. Logra su 5º podio de la temporada, terminando en el cajón en cinco de las seis carreras disputadas hasta el momento y en la única en la que no lo consiguió, en el Gran Premio de España, fue cuarto. 19 Pedro Acosta ha conseguido su tercera victoria de la temporada. En solo seis carreras ha conseguido más victorias que las logradas en la temporada pasada al completo (dos en 18 carreras en 2022). Logra imponerse en Mugello al igual que hiciera el año pasado en este circuito y aquel día se convirtió en el piloto más joven en ganar en esta categoría tras superar el récord de Marc Márquez. 19 Alonso López ha terminado en la sexta posición. Y lo cierto es que da la sensación de que ha salvado los muebles después de una complicada carrera en la que ha tenido que cumplir dos long laps tras el incidente que ha tenido con Sam Lowes en el tramo inicial. 19 Segundo Tony Arbolino. Mantiene el italiano el liderato en la clasificación de pilotos de Moto2,. Y Jake Dixon, tercero, tras ganarle la partida finalmente a Arón Canet. 19 VICTORIA DE PEDRO ACOSTA !!! Consigue su tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva en este Gran Premio de Italia. 19 Jake Dixon supera a Arón Canet !!! Aunque puede que el piloto valenciano no haya dicho aún su última palabra. 19 ÚLTIMA VUELTA !!! Pedro Acosta se dispone a conseguir su tercera victoria del año. Tony Arbolino sigue en la segunda plaza y laemoción se traslada ahora a la lucha por la tercera plaza. 18 En peligro ahora la tercera posición de Arón Canet porque se va a ver amenzado por Jake Dixon. Poco más de una vuelta para el final de la carrera. 18 Alonso López supera a Filip Salac !!! Recupera la 6ª plaza y habrá que ver si puede llegar a la altura de Vietti, aunque parece que ha perdido demasiado terreno en esta pelea con Salac. 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Con los tres primeros puestos muy definidos, la emoción se traslada a la lucha por la 5ª posición. Ahora Celestino Vietti ha superado a Alonso López y ojo al italiano, que cuenta con un interesante ritmo en este tramo final de la carrera. 16 Alonso López está cada vez más cerca de jake Dixon y, en principio, tiene terreno suficiente para terminar dándole caza. Veremos porque el madrileño podría aspirar a esa 5ª posición. 15 ALBERT ARENAS AL SUELO !!! Tiene que abandonar el piloto de Girona debido a una caída. 14 Susto de Filip Salac !! Se marcha largo en una curva el checo y da aire a un Arón Canet que se consolida en el tercer puesto. 14 Pedro Acosta, por su parte, continúa completamente ajeno a todo lo que está sucediendo por detrás y ha ampliado aún más la renta con respecto a un Tony Arbolino que parece conformarse ya con la segunda posición. 13 Y bonita la pelea en estos momentos en estos momentos entre Arón Canet y Filip Salac por la tercera posición. El piloto valenciano se hace con el interior y recupera por el momento la tercera plaza. 13 SEXTO ALONSO LÓPEZ !!! Va encendido el piloto español y ahora se ha deshecho de Manu González. Está salvando los muebles tras una espectacular remontada después de haber tenido que realizar dos long laps. 12 Y seguimos muy pendientes de la remontada de Alonso López. Es, para lo bueno y lo malo, el piloto que está poniendo toda la pimienta en esta carrera y ya es 7ª tras superar a Sergio García. 12 En estos momento y si todo terminara así, Tony Arbolino mantendría el liderato de Moto2 con 20 puntos con respecto a un Pedro Acosta que solo le conseguiría recortar cinco si es que lograra certificar la victoria. 11 Hasta siete pilotos se han visto obligados a abandonar en esta carrera. Los últimos han sido Zonta van den Goorbergh y Lukas Tulovic. Anteriormente lo hicieron Sam Lowes, Fermín Aldeguer, Darryn Binder y Jeremy Alcoba. 10 Alonso López sigue remontando y ya es 9º tras superar a Celestino Vietti !!! 10 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Muy sólida de momento la carrera de Pedro Acosta. Se puso en la primera posición nada más comenzar la carrera y mantiene algo más de dos segundos de ventaja con respecto a sus perseguidores. Se encuentra en disposición de ganar por segundo año consecutivo en Mugello y lograr su tercera victoria de la temporada. 9 10º ALONSO LÓPEZ !!! El piloto de Los Molinos está tratando de minimizar daños después de haber tenido que realizar dos long lap penaltys. De momento es 10º y habrá que ver hasta dónde puede llegar en esta complicada carrera. 8 Pedro Acosta ha conseguido cinco victorias hasta el momento en Moto2 y la primera de ellas la consiguió el año pasado precisamente en este Gran Premio de Italia. Entonces, se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar en esta categoría, superando el récord de Marc Márquez. 7 Intenta de momento Tony Arbolino poner coto a Pedro Acosta, pero de momento el italiano no está pudiendo rebajar apenas la desventaja con respecto al piloto murciano. 7 Da la sensación de que Arón Canet va perdiendo fuelle a medida que avanza la carrera y cae ya a la cuarta posición tras ser rebasado por Filip Salac. 6 Gran actuación de momento de Sergio García. Es 5º en estos momentos y recordemos que es solo su sexta carrera en la categoría intermedia. Es, de largo, el mejor de los debutantes este año en Moto2. 5 Alonso López ya ha realizado la segunda long lap y regresa a pista en la 13ª posición. Palo importante para el madrileño de cara a la batalla por el título de Moto2 esta temporada. 4 Pedro Acosta lidera la carrera con casi dos segundos de ventaja con respecto a Tony Arbolino que minimiza daños y perdería solo cinco puntos en estos momentos en la clasificación de pilotos con respecto al 'Tiburón' de Mazarrón. 3 Alonso López realiza ya la long lap, pero se sale incluso de pista y ha perdido incluso más tiempo... Y es más, la tendrá que repetir. Así pues, el piloto madrileño se queda fuera de la pelea por las primeras posiciones. 3 Ojo a la remontada de Tony Arbolino. El italiano está demostrando ser un piloto de domingos y ya es tercero tras superar a Arón Canet. 2 Alonso López ha sido sancionado con un long lap penalty debido a conducción irresponsable. El madrileño marcha segundo en estos instantes, por lo que se le despeja bastante el panorama a un Pedro Acosta que marcha en la primera plaza. 2 Bastante accidentada esta primera vuelta y Dirección de Carrera tiene trabajo por delante para dirimir lo que ha sucedido hasta el momento, especialmente la caída de Sam Lowes provocada aparentemente por Alonso López. 1 PRIMERO PEDRO ACOSTA !!! Lowes al suelo, muy enfadado el piloto inglés después de haberse tocado, parece ser, con Alonso López. 1 CAÍDA DE VARIOS PILOTOS !!! Han sido Fermín Aldeguer, Darryn Binder y Jeremy Alcoba. Sam Lowes va claramente de menos a más en las últimas carreras y, aunque no pudo pasar de la 15ª posición hace tres semanas en el Gran Premio de Francia debido a una caída, logró ganar en el GP de España y ha logrado la pole en dos de las tres últimas carreras. Hoy arranca desde la pole Arón Canet. El piloto de Corbera firmó ayer su primera pole de la temporada y la primera desde el Gran Premio de Japón de 2022. Ya acumula cinco en su trayectoria en la categoría intermedia. Alonso López, por su parte, viene de conseguir dos podios consecutivos, tras terminar en la tercera posición en las dos últimas citas del campeonato. Al madrileño, no obstante, se le está resistiendo este año la victoria y no gana desde el Gran Premio de Australia de 2022. Arbolino está imponiendo en la tabla clasificatoria todo el peso de una regularidad a la que aspiran los otros grandes favoritos, caso especialmente de Pedro Acosta. El piloto de Mazarrón sufrió hace tres semanas en Le Mans su primer abandono de la temporada y, a pesar de que ha conseguido dos triunfos hasta la fecha, le ha penalizado tanto ese ‘cero’ como el 12º puesto que logró en el pasado Gran Premio de Argentina. Hoy, sin embargo, puede que las cosas le sean más difíciles al piloto italiano, teniendo en cuenta que arranca la carrera en la 10ª posición de la parrilla de salida. Esto obligará a que Tony Arbolino tenga que comenzar con un planteamiento más agresivo para no perder demasiado terreno de inicio y asegurarse terminar en un puesto competitivo. Así las cosas, Tony Arbolino afronta esta sexta carrera de la temporada con 99 puntos, 25 más que Pedro Acosta y 38 con respecto a Alonso López. En Moto2 marca la pauta en el ranking de pilotos un Tony Arbolino tremendamente sólido en este arranque de año. El piloto ha conseguido dos victorias y ha terminado en el podio en cuatro de sus cinco carreras disputadas hasta el momento. E incluso en la que no pudo terminar en el cajón, en el Gran Premio de España, se mostró tremendamente competitivo y cruzó la recta de meta en la cuarta posición. Después de la victoria de Daniel Holgado en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Italia de motociclismo, la sexta prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…