Final Así las cosas y, aunque David Alonso ha perdido puntos hoy con respecto a sus rivales, continúa dominando cómodamente la clasificación de Moto3 con 246 puntos, 70 más que Dani Holgado y 73 con respecto a Iván Ortolá y Collin Veijer. Final Este séptimo puesto supone la peor posición de David Alonso en la presente temporada y acumula dos carreras fuera del podio por primera vez este año, lo quye da buena cuenta del excepcional nivel que está mostrando el vigente líder de Moto3. Final David Alonso ha sido 7º finalmente. Aspiraba a la victoria, pero el colombiano se ha enredado en la última vuelta y ha perdido varios puestos, siendo superado incluso por un Collin Veijer que le ha superado prácticamente en la recta final. Final Iván Ortolá ha sido tercero y consigue su séptimo podio de la temporada. Al igual que Dani Holgado, no le queda otra que ser lo más regular posible y aprovechar cada pequeño pinchazo de David Alonso para poder acercarse en la clasificación general. 20 Dani Holgado ha sido segundo y consigue su sexto podio de la temporada, el segundo en las tres últimas carreras. Al piloto de San Vicente del Raspeig se le sigue resistiendo la victoria, pero continúa en la brecha y con opciones de cara a la lucha por el título. 20 Ángel Piqueras había conseguido ya un podio, tras ser tercero en el Gran Premio de Las Américas, en la que fue solo su tercera carrera en el Mundial de Moto3. Y hoy se encumbra con una de esas victorias que pueden protagonizar solo unos cuantos elegidos. 20 VICTORIA DE ÁNGEL PIQUERAS !!! Logra su primera victoria en Moto3 y lo hace con un triunfo revestido de épica, remontando desde la 17ª posición y pasando como un avión a los pilotos que pelean por el título en los dos últimos giros al trazado de Misano. 20 Llega Collin Veijer, 5º, pero esto que es !!! Y David Alonso ha caído ahora hasta la 6ª plaza. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Primero Ángel Piqueras. Ojo que podría conseguir la primera victoria de su trayectoria después de protagonizar una remontada monumental. 19 CONTIINÚA DANI HOLGADO EN LA PRIMREA POSICIÓN !!! Segundo David Alonso. 19 Y TAMBIÉN ANGEL PIQUERAS SE UNE A LA FIESTA !!! Tras tener que realizar una doble long lap, ha conseguido remontar y llega ya hasta la 4ª plaza tras superar a un Iván Ortolá que parece que va a menos en este tramo final de la carrera. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fantástica la carrera que estamos presenciando con los pilotos punteros de la categoría peleando por la victoria. Solo falta Collin Veijer y es que el neerlandés está pinchando hoy y ahora ha caído hasta la 7ª plaza. 17 PRIMERO DANI HOLGADO !!! Es muy consciente de que no podría dejar que David Alonso marque ritmo y lidera por primera vez en esta carrera el piloto del equipo Red Bull GASGAS Tech3. 17 PRIMERO DAVID ALONSO !!! El líder de Moto3 ocupa ya la primera plaza y Taiyo Furusato y Daniel Holgado pugnan ahora por la segunda. Los dos españoles intentan que no se les vaya el colombiano, pero da la sensación de que Alonso podría haber puesto ya la directa hacia la victoria. 16 VAYA BATALLA ESTAMOS PRESENCIANDO !!! Llegamos ya al momento culminante de la carrera y han comenzado las hostilidades en el grupo cabecero. David Alonso ya es segundo y ojo porque el colombiano huele sangre. 15 Dura pugna ahora entre Dani Holgado y David Alonso por la tercera posición !!! De momento sale victorioso el piloto de San Vicente del Raspeig. 15 PRIMERO TAIYO FURUSATO !!! El piloto japonés marcha con un ritmo fantástico y habrá que ver si logra marcharse en solitario ahora que se ha hecho con el liderato de la carrera. 14 Son cinco los pilotos que marchan en cabeza de carrera y de momento el que no consigue llegar es un Collin Veijer que continúa en la 6ª palza y estaría perdiendo en estos momentos la segunda plaza en la clasificación general. 13 RECUPERA DANI HOLGADO LA SEGUNDA PLAZA !!! Reacciona el piloto de San Vicente del Raspeig y atención porque esta pelea puede beneficiar a un Iván Ortola que continúa liderando la carrera. 13 SEGUNDO FURUSATO !!! Va encendido en estos momentos el piloto nipón y escala ahora hasta la segunda posición. 12 Taiyo Furusato supera a David Alonso !!! El piloto japonés ha sorprendido al actual líder de Moto3 y ahora se lanza a por Dani Holgado. Los perseguidores ya llegan a la cabeza de carrera. 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Los pilotos cruzan el ecuador y se está preparando una batalla tremenda de cara a la resolución de la prueba. 10 Sigue Dani Holgado completamente pegado a Iván Ortolá. El de San VIcente del Raspeig no se decide de momento a pasarle y está dejando que sea el piloto del equipo MT Helmets - MSI el que acumule el desgaste que supone liderar y marcar ritmo. 10 David Alonso tiene prácticamente pegados tanto a Taiyo Furusato como a Joel Kelso, por lo que es probable que los lleve hasta la cabeza de carrera y se vayan sumando candidatos de cara a la victoria en este 13º Gran Premio de la temporada. 9 Se sigue acercando Alonso a la cabeza de carrera !!! Seis décimas de diferencia entre el colombiano y Dani Holgado. Dispone de mucho terreno por delante, por lo que tenemos carrera. 8 Afortunadamente está siendo una carrera limpia y solo hemos tenido que lamentar la caída en la salida que terminó coin el abandono de Rueda, Muñoz y Rossi. 7 Continúa el duelo en cabeza de carrera entre Iván Ortolá y Dani Holgado. Apenas una décima entre ambos, pero ojo porque David Alonso ha activado ya el modo remontada y se encuentra a un solo segundo de la cabeza de carrera. 6 En estos momentos, si todo terminara así, tanto Iván Ortolá como Dani Holgado estarían en disposición de adelantar a Collin Veijer en la clasificación de pilotos. El neerlandés está rodando en estos momentos en la 6ª plaza. 6 Ahora sí !!! Reacciona David Alonso. El colombiano superó a Taiyo Furusato y se sitúa en la tercera posición. Al menos minimiza daños, pero el colombiano debe tratar de dar caza tanto a Iván Ortolá como a Dabi Holgado, los dos pilotos que ocupan las dos primeras posiciones. 5 Luca Lunetta ha tenido que realizar una doble long lap después de ser sancionado por adelantarse en la salida. 4 Atención porque Iván Ortolá y Dani Holgado se están consiguiendo marchar en solitario. Y David Alonso no da de momento síntomas de reacción, por lo que se le pueden estar escapando dos rivales directos en la lucha por el título. 4 Iván Ortolá está poniendo un ritmo tremendo en cabeza de carrera. Ha marcado vuelta rápida y está estirando mucho el grupo cabecero. 3 Complicadas primeras vueltas de David Alonso. El piloto colombiano, que salía desde la pole, no pasa ahora de la 5ª posición, síntoma de que no quiere entrar de momento en demasiadas guerras. 2 Ojo a Iván Ortolá que tiene que cumplir con una doble long lap fruto de una maniobra antirreglamentaria que arrastraba de sesiones anteriores. 1 David Alonso ha caído hasta la cuarta posición, mientras que tanto Iván Ortolá como Dani Holgado, dos de los pilotos que tendrían todavía opciones a pelear por el título, se sitúan en la segunda y tercera plaza respectivamente. 1 Los pilotos que se han visto implicados en la caída han sido José Antonio Rueda, David Muñoz y Ricardo Rossi. 1 ÁNGEL PIQUERAS PRIMERO !!! Se ha producido una caída por detrás en la que se han visto implicados varios pilotos. Luca Lunetta e Iván Ortolá acompañan a David Alonso en la primera línea. Collin Veijer arranca en la 5ª posición, mientras que Dani Holgado lo hace desde la 7ª plaza. David Alonso ha conquistado 11 victorias a lo largo de su trayectoria en Moto3 y solo Romano Fenati (13) ha ganado más carreras a lo largo de la historia en esta categoría. Y lo cierto es que el piloto colombiano amenaza hoy con continuar ampliando la renta como primer clasificado en la menor de las tres categorías. David Alonso arranca hoy desde la pole, la sexta de la temporada y la segunda de forma consecutiva. David Alonso está firmando unos números de ensueño y esta temporada acumula seis victorias, con ocho podios en las 12 carreras disputadas. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, David Alonso goza de una amplia ventaja en la clasificación de pilotos. El piloto colombiano cuenta con 237 puntos, 75 más que Collin Veijer, el segundo piloto en el ranking. Repasamos el horario previsto de las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3, a las 12:15 horas arranca la carrera de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto3, David Alonso continúa dominando con enorme autoridad y lidera la clasificación con 237 puntos, 75 más que Collin Veijer, el segundo piloto en el ranking. Sergio García lleva cuatro carreras sin poder subir al podio y solo ha conseguido sumar dos puntos en los dos últimos Grandes Premios. De hecho, el pasado domingo sufrió un abandono en el Gran Premio de Aragón y registró su primer ‘cero’ de la temporada. Esto en lo que respecta a MotoGP. En la categoría intermedia, la situación se presenta muy ajustada entre Sergio García y Ai Ogura, los dos pilotos del equipo MT Helmets – MSi, con solo 12 puntos de diferencia entre el español y el japonés. Franco Morbidelli está siendo una de las grandes sorpresas del fin de semana y hoy comienza en la segunda posición de la parrilla de salida. El italiano fue tercero en el Sprint y hoy aspira también al podio tras conseguir en el Gran Premio de San Marino de 2020 la primera de sus tres victorias hasta ahora en la máxima categoría. Francesco Bagnaia sale hoy desde la pole, mientras que Jorge Martín lo hace desde la 4ª posición. Peor le fueron las cosas ayer en la sesión de calificación a Marc Márquez, ganador de la última carrera en MotorLand Aragón, y comienza la carrera en la 9ª plaza. Ayer fue 5º en el Sprint. Así las cosas, Jorge Martín afronta la carrera de hoy con 311 puntos, 26 más que Pecco Bagnaia. De este modo, ocurra lo que ocurra hoy, el piloto español conseguirá retener el liderato. Siempre que Francesco Bagnaia ha conseguido terminar la carrera en el circuito de Misano- Marco Simoncelli en MotoGP lo ha hecho en el podio (incluyendo los Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna). No obstante, ha sufrido tres abandonos en este circuito en su trayectoria en la máxima categoría, más que en ningún otro trazado en la clase reina (también tres en el Circuit de Barcelona, Le Mans y MotorLand Aragón). Jorge Martín (Ducati) ha conseguido nueve podios en este 2024, récord en un mismo año en su trayectoria en MotoGP. Solo en una oportunidad ha alcanzado diez podios en una misma campaña teniendo en cuenta en todas las categorías (en 2018, año en el que se proclamó campeón del Mundo de Moto3). Jorge Martín logró la victoria el año pasado en el Gran Premio de San Marino y este podría ser el primero en el que consiga dos triunfos en su trayectoria en MotoGP. Francesco Bagnaia fue, por su parte, segundo en la carrera corta de ayer, tratando de sobreponerse a los problemas físicos derivados de la tremenda caída que sufrió el pasado domingo tras un toque con Alex Márquez. El madrileño recuperó el liderato el pasado fin de semana aprovechando el abandono de Pecco Bagnaia y ayer volvió a ampliar sensiblemente la diferencia al frente de la clasificación de pilotos tras una nueva victoria en el Sprint, la 12ª en su trayectoria, más que ningún otro piloto. Tras el paréntesis que supuso la victoria de Marc Márquez el pasado domingo en el Gran Premio de Aragón, continúa el duelo fratricida entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia por la corona de MotoGP.