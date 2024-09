Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta segunda carrera del día. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para contarles todo lo que acontezca en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Con esta victoria, Ai Ogura se ha convertido en el nuevo líder de Moto2 con 175 puntos, nueve más que Sergio García. Joe Roberts y Alonso López, que han pinchado hoy, se encuentran en la tercera y cuarta plaza respectivamente, a 42 puntos puntos del piloto asiático. Final Y excepcional la carrera de Sergio García. Se ha sobrepuesto al dolor tras sufrir una luxación de hombro el pasado viernes. Salía en la 24ª posición y ha conseguido minimizar daños, terminando en una meritoria 12ª plaza tras completar una magnífica remontada. 22 Tony Arbolino ha concluido en la segunda posición y logra su segundo podio del año, el segundo consecutivo después de haber sido segundo el pasado domingo en el Gran Premio de Aragón. 22 Arón Canet ha sido segundo y logra su tercer podio de la temporada. Una pena que el piloto de Corbera no haya encontrado este año la regularidad necesaria porque, en carreras puntuales, tiene el ritmo y la consistencia necesarias para estar optando al título. 22 VICTORIA DE AI OGURA !!! Logra su tercera victoria de la temporada y ha conseguido terminar en el podio en cuatro de sus últimas ocho carreras. Pero lo más importante es que el piloto japonés ha aprovechado la oportunidad y consigue hacerse con el liderato en esta categoría intermedia. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Mantiene Ai Ogura la primera plaza, con cinco décimas de ventaja sobre Arón Canet. 21 12º SERGIO GARCÍA !!! Otro pasito más para el piloto valenciano. Va a perder el liderato el valenciano, pero sigue teniendo intactas sus opciones de poder luchar por el título. 21 Sigue liderando Ai Ogura. No se da por vencido Arón Canet, pero parece que el español tiene un punto menos de ritmo y de momento no le puede coger el rebufo al piloto nipón. 20 CAÍDA DE CELESTINO VIETTI !!! Estaba intentando escalar hasta la tercera posición, pero no ha podido ser. La caída del italiano aclara bastante el podio porque Manu González, que marcha en la cuarta plaza, se encuentra bastante alejado. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ai Ogura está consiguiendo abrir hueco. Mientras, Sergio García sigue en la 13ª posición. La lucha por la corona en la categoría intermedia está que arde. 19 PRIMERO AI OGURA !!! Va con todo el piloto nipón y en estos momentos se conseguiría situar como líder de Moto2. 18 SE FUE LARGO AI OGURA !!! Trató de adelantar a Arón Canet, pero no midió bien y tuvo que rectificar la trazada para no salir de pista. Recupera el español la primera plaza tras ese primer intento del japonés. 17 SERGIO GARCÍA YA ESTÁ EN LA ZONA DE PUNTOS !!! Se quería probar en carrera y decían en su equipo que no arriesgarían lo más mínimo, pero lo cierto es que las sensaciones deben de estar siendo buenas y va camino de, aunque pierda el liderato, poder minimizar bastante los daños teniendo en cuenta que salía desde la 24ª posición. 15 Atención porque Ai Ogura se encuentra cada vez más cerca de Arón Canet. No lo tiene ni mucho menos hecho el piloto valenciano y tendrá que redoblar esfuerrzos para mantener la ventaja con respecto al piloto nipón. 14 Hay varios pilotos que ya han sido advertidos por exceder los límites de la pista, entre ellos un Fermín Aldeguer que continúa en la 6ª posición. 14 Sergio García se encuentra a apenas un segundo de Marcos Ramírez, el piloto que marcha en la 15ª plaza y cierra en estos momentos la zona de puntos. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Arón Canet mantiene apenas cuatro décimas sobre Ai Ogura. El japonés ha conseguido frenar bien el golpe y estaría en disposición de poder acercarse a la altura del piloto español. 12 ECUADOR DE LA CARRERA !!! Sergio García se sigue sobreponiendo a sus problemas físicos y sigue remontando posiciones. Ya es 16º y podría terminar llegando hasta la zona de puntos. Gran remontada del piloto de Burriana. 11 SEGUNDO AI OGURA !!! El piloto asiático da un paso al frente e intentará poner freno a un Arón Canet que estaba consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera. Malas noticias en cualquier caso para Sergio García. 10 Arón Canet se impuso en el pasado Gran Premio de Portugal en la que fue su primera victoria en Moto2. Hasta ese día, era el piloto que más podios había conseguido sin obtener ninguna victoria en la historia de la categoría intermedia. 10 PRIMERO ARÓN CANET !!! El piloto valenciano está marcando un sensacional ritmo y ahora se encuentra en disposición de poder romper la carrera. Veremos... 9 Sorprendía ver a Joe Roberts tan retrasado en la carrera de hoy y es que el nortemaricano sufrió un toque en la salida con Fermín Aldeguer, algo que le hizo perder bastantes posiciones. 9 6º FERMÍN ALDEGUER !!! Va de menos a más el piloto murciano y habrá que ver ahora si puede dar caza a Manu González. 8 Ha remontado algunos puestos Sergio García y ahora mismo el vigente líder de Moto2 milita en la 20ª posición. Habrá que ver si puede llegar hasta la zona de puntos y tratar de salvar el liderato, aunque ahora mismo parece complicado. 7 Continúa dominando la carrera Tony Arbolino y el italiano cuenta con cinco décimas de ventaja con respecto a Arón Canet. Recordemos que no gana desde el Gran Premio de Australia de 2023, por lo que hoy aspira a conseguir su primera victoria del año. 6 Tremendo duelo ahora entre Arón Canet y Ai Ogura por la segunda posición !!! Sale victorioso de momento el valenciano, aunque esto podría favorecer a un Celestino Vietti que está intentando recuperar el terreno perdido en estos momentos. 5 Por detrás, Fermín Aldeguer está intentando llegar a las primeras posiciones, pero se encuentra por delante tanto a Manu González como a Albert Arenas, los dos pilotos del equipo QJMOTOR Gresini Moto2 4 SEGUNDO ARÓN CANET !!! Supera a Ai Ogura y el piloto de Corbera le hace de paso un pequeño favor a Sergio García. 4 Arón Canet cierra el podio en estos momentos tras haber superado hace unos instantes a Celestino Vietti. 3 Está volando Tony Arbolino en este tramo inicial de la carrera. El italiano ha marcado la vuelta rápida y cuenta con cuatro décimas de ventaja con respecto a un AI Ogura que va camino de convertirse hoy en el nuevo líder de Moto2. 2 Por su parte, Sergio García no pasa de momento de la 24ª posición y, en estos momentos, estaría perdiendo el liderato de Moto2 por primera vez desde el Gran Premio de España. 1 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! Tenía una gran oportunidad el madrileño de poder acercarse al liderato de Moto2 y falla en un día muy impoirtante para haberse confirmado como candidato al título. 1 Trataba de remontar Fermín Aldeguer, pero Diogo Moreira le ha frenado en seco con un gran adelantamiento. 1 BUENA SALIDA DE TONY ARBOLINO !!! Mantiene la primera posición y Ai Ogura pasa al segundo puesto tras superar a Celestino Vietti. Alonso López ya sabe lo que es ganar en este Gran Premio de San Marino merced a su triunfo en la edición de 2022. El piloto de Los Molinos ha terminado en la zona de puntos en sus ocho últimas carreras, su mejor racha en este sentido desde que forma parte de la parrilla de Moto2. Celestino Vietti arranca en la segunda plaza, mientras que Arón Canet lo hace en la cuarta. Alonso López comienza desde la 8ª plaza y Fermín Aldeguer, que continúa mostrando una tremenda irregularidad esta temporada, tomará la salida desde la 10ª plaza. Hoy comienza desde la pole Tony Arbolino. El italiano espera ser profeta en su tierra y sale desde la primera posición de la parrilla de salida por primera vez en su trayectoria en Moto2. Aspira, a su vez, a conseguir su primer triunfo de la temporada y el primero desde el Gran Premio de Australia de 2023. Ai Ogura, por su parte, arranca la carrera desde la tercera plaza y estaría en disposición de poder intentar el asalto al liderato. Y no parece que este Gran Premio vaya a suponer una importante mejora para el piloto valenciano, puesto que arranca la carrera en la 24ª posición, por lo que lo tendrá muy difícil para conseguir un puesto medianamente competitivo y, al menos, poder minimizar daños. Hay que recordar que Sergio García ocupa el liderato de Moto2 desde el pasado Gran Premio de España. El piloto de Burriana corre mermado físicamente tras sufrir una luxación en el hombro izquierdo debido a una caída en una de las sesiones de entrenamientos libres del pasado viernes. Sergio García se encuentra en su momento más bajo de la temporada y acumula cuatro carreras sin poder subir al podio, consiguiendo sumar dos puntos en los dos últimos Grandes Premios. De hecho, el pasado domingo sufrió un abandono en el Gran Premio de Aragón y registró su primer ‘cero’ de la temporada. En Moto2, la situación se presenta muy ajustada entre Sergio García y Ai Ogura, los dos pilotos del equipo MT Helmets – MSi, con solo 12 puntos de diferencia entre el español y el japonés. Después de la victoria de Ángel Piqueras en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la categoría intermedia. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino de motociclismo desde el circuito de Misano-Marco Simoncelli. ¿Preparados? Comenzamos...