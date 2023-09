Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la prueba de Moto3. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir la carrera de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Realmente impresionante esta primera prueba del día. No ha sido una carrera en grupo como suele ser habitual en Moto3, pero lo cierto es que la pelea final entre Ayumu Sasaki, Collin Veijer y Kaito Toba, además de la lucha por el título nos ha dejado una de las mejores carreras del año. 16 DANI HOLGADO HA SIDO CUARTO !!! Tremenda su remontada y mantiene el liderato !!! aunque con los mismos puntos que Jaume Masia. Y ambos con un punto de ventaja sobre Ayumu Sasaki. Así pues, el campeonato de Moto3 no puede estar más emocionante. 16 Kaito Toba ha sido segundo, Ayumu Sasaki termina en la tercera plaza, mientras que Collin Veijer se ha quedado sin premio tras su caída. Enorme el error de estrategia por parte del equipo Liqui Molly Huqsvarna. 16 VICTORIA DE JAUME MASIA !!! Logra su segunda victoria de la temporada, la octava de su trayectoria en Moto3 y da un paso de gigante en la pelea por el título. 16 Collin Veijer pasa a la segunda posición !!! Pero se ha ido al suelo tras tocarse con Ayumu Sasaki, su compañero de equipo. Pues esto seguramente va a traer cola en el seno de su equipo. 16 Vuelve Kaito Toba, pero se la devuelve de nuevo Sasaki !!! Impresionante este duelo, muy emocionante este final de carrera. 16 ÚLTIMA VUELTA !!! Jaume Masia podrá disfrutar de un último giro tranquilo antes de conseguir una espectacular victoria y convertirse en el primer ganador en el Buddh International Circuit. 15 SEGUNDO KAITO TOBA !!! No, se la devuelve Ayumu Sasaki. A cuchillo los dos pilotos japoneses y ahora Collin Veijer se mantiene a la expectativa, rodando en la cuarta posición. 14 Ahora Kaito Toba supera a Collin Veijer y le arrebata la tercera plaza!!! Menuda batalla estamos viviendo por el segundo y tercer puesto. 14 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! La victoria de Jaume Masia parece descontada y la emoción se traslada a la lucha por la segunda plaza entre Collin Veijer y Ayumu Sasaki. Eso si, ambos son compañeros de equipo y quizás haya órdenes por parte de la estructura del Liqui Molly Husqvarna. 13 Comentar que si Collin Veijer supera a Ayumu Sasaki supondría que Dani Holgado mantenga el liderato en Moto3. 12 Ayumu Sasaki está sufriendo mucho en estos momentos y atención porque Collin Veijer se le está echando encima y la segunda plaza del japonés está en claro peligro en este tramo final de la carrera. 12 5º DANI HOLGADO !!! Quizás pierda el liderato, pero lo cierto es que el piloto de San Vicente del Raspeig lo va a vender muy caro. Gran remontada la que está protagonizando después de comenzar la carrera en la 18ª posición. 12 SE ESTÁ MARCHANDO JAUME MASIA !!! No puede Ayumu Sasaki seguir el ritmo triturador del piloto español y se va ya a siete décimas. 11 Ayumu Sasaki no puede de momento con un Jaume Masia imperial en cabeza de carrera desde el primer instante. El piloto de Algemesí no está cometiendo error alguno, aunque tampoco puede eliminar al japonés, último obstáculo que tendría antes de poder conquistar su segunda victoria de la temporada. 10 Parece que la remomntada de Dani Holgado se ha frenado momentáneamente y el líder de Moto3 continúa estancado en la 7º posición, algo que no le valdría de momento para poder mantener esa posición de privilegio al frente de la clasificación de pilotos. 9 Diogo Moreira ha sido sancionado con un long lap penalty por exceder los límites de la pista, el primero en esta carrera, pero lo cierto es que hay muchos pilotos que ya han sido advertidos. 9 Este Circuito Internacional de Buddh es rapídisimo, cuenta con la recta más larga de todos los que componen el campeonato y eso está provocando que sea una carrera de marcar ritmo, con pocos adelantamientos para lo que es habitual en esta categoría de Moto3. 8 Ayumu Sasaki sigue cerca de Jaume Masia, pero no parece que el japonés tenga ritmo suficiente de momento como para tratar de asaltar la primera plaza. 8 Jaume Masia solo ha conseguido una victoria en la presente temporada. El valenciano se impuso en el Gran Premio de los Países Bajos. Por su parte, Ayumu Sasaki no gana una carrera desde el Gran Premio de Austria de 2022. 7 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La ventaja de Jaume Masia y Ayumu Sasaki es inmensa y ya cuentan con más de dos segundos con respecto a Collin Veijer, tercer clasificado. 6 CAÍDA DE DAVID SALVADOR !!! Se trata del tercer piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera tras Matteo Bertelle y Joel Kelso. 6 Dani Holgado sigue remontanto puesto. Ya es 7º el piloto del equipo Red Bull KTM Tech 3 en su intento por continuar manteniendo el liderato en la menor de las tres categorías. 5 Atención porque comienzan a llegar las primeras advertensias a pilotos por exceder los límites de la pista. Los han recibido, por ejemplo, pilotos como Tatsuki Suzuki y Lorenzo Fellon. 4 CAÍDA DE MATTEO BERTELLE !!! Marchaba en la tercera posición en plena persecución de Sasaki y la carrera se le despeja enormemente tanto al piloto japonés como a Jaume Masia. 4 Dani Holgado cabalga en estos momentos en la 10ª plaza y de terminar todo así, perdería el liderato a manos de un Ayumu Sasaki que sigue segundo por detrás de Jaume Masia. 3 Matteo Bertelle está rodando en la tercera posición y trata de cerrar el gap que mantiene con respecto a los dos primeros en esta carrera: Masia y Sasaki. 2 Aún así, la situación es bastante precaria para Dani Holgado porque Masia y Sasaki, sus dos grandes rivales en la lucha por el título están pudiendo romper la carrera, por lo que al líder de Moto3 solo le queda poder minimizar daños. 1 Buena salida también para Daniel Holgado !!! El piloto de San Vicente del Raspeig ha ganado bastantes posiciones en esta primera vuelta y ya es 9º, aunque tiene que cumplir con una long lap de sanción. 1 Mantiene Jaume Masia la primera plaza y parece que el piloto del Leopard Racing se encuentra en disposición de poder remontar en cabeza de carrera. Esta es la tercera pole de Jaume Masia en la presente temporada, la segunda consecutiva. El piloto de Algemesí ha logrado un solo triunfo en este 2023, aunque ha ido ganando consistencia en las últimas carreras y viene de conseguir dos podios consecutivos, sendos segundos puestos en los Grandes Premios de Catalunya y San Marino. Y lo cierto es que las cosas no pintan especialmente bien para Holgado, con su liderato claramente en peligro en esta carrera. El de San Vicente del Raspeig comienza la carrera en la 18ª posición, mientras que Jaume Masia comienza desde la pole position, mientras que Ayumu Sasaki lo hace desde el tercer puesto. Ponemos ya el foco en todo lo que sucederá dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como decíamos, Dani Holgado parte como líder con 161 puntos, cuatro más que Ayumu Sasaki y 12 con respecto a Jaume Masia. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 9:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 10:15 horas arranca la carrera de Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde a las 12:00 horas para anunciar el inicio de la prueba de MotoGP. Así pues, máxima presión en esta carrera para un Dani Holgado que necesita terminar otra vez en un puesto competitivo para mantener el liderato. En Moto3, Daniel Holgado acumula dos carreras consecutivas sin puntuar y ha perdido gran parte de la ventaja que tenía al frente de la clasificación. El piloto de San Vicente del Raspeig cuenta con 161 puntos, cuatro más que Ayumu Sasaki y 12 con respecto a Jaume Masia. El piloto de Mazarrón conquistó en el pasado Gran Premio de San Marino su sexta victoria de la temporada, una cifra con la que iguala las seis que consiguió en 2021 cuando se proclamó campeón del Mundo de Moto3. Esto en lo que respecta a MotoGP, en la categoría intermedia Pedro Acosta domina con autoridad y se presenta en esta 13ª carrera de la temporada con 211 puntos, 34 más que Tony Arbolino y 65 con respecto a Jake Dixon. Marco Bezzecchi comienza hoy desde la pole position, la tercera que ha conseguido en la presente temporada y la cuarta en su trayectoria en MotoGP. El italiano ya ha logrado las mismas poles en la clase reina (cuatro) que en el resto de categorías juntas. Por su parte, Bezzecchi ha conseguido seis podios este año en MotoGP, su mejor cifra en una misma temporada en la máxima categoría. La última vez que logró siete podios en un mismo año en todas las categorías fue en 2021 en Moto2. Jorge Martín y Marco Bezzecchi se presentan como las grandes alternativas a Bagnaia de cara a la consecución del título este año en la clase reina. El español viene de ganar hace quince días en Misano y ha conseguido dos victorias en sus seis últimas carreras de MotoGP. Esto tras haber logrado solo una en las 40 primeras en la máxima categoría. ‘Pecco’ Bagnaia consiguió su 28º podio en MotoGP con su tercer puesto en el pasado Gran Premio de San Marino. Con uno más, podría igualar a Fabio Quartararo (29) como tercer piloto en activo con más podios en la máxima categoría. Por delante solo estarían Marc Márquez (100) y Maverick Viñales (33). Francesco Bagnaia logró la última victoria en MotoGP en una carrera celebrada en Asia (Gran Premio de Malasia 2022). Esto tras haber logrado solo dos podios en sus diez primeras carreras en este continente en la máxima categoría (3º en los Grandes Premios de Catar 2021 y Tailandia 2022). Así las cosas, ‘Pecco’ Bagnaia parte como líder en la clasificación de pilotos en MotoGP con 292 puntos, 33 más que Jorge Martín y 69 con respecto a Marco Bezzecchi. Y en este Gran Premio se atisban algunos brotes verdes en Honda en una temporada que está siendo particularmente catastrófica, con Marc Márquez terminando ayer en la tercera posición en Sprint y saliendo hoy desde la 5ª posición. Por lo visto en las sesiones de entrenamiento y en el Sprint disputado ayer, ‘Pecco’ Bagnaia, el actual líder de la clasificación de pilotos, se encuentra un paso por detrás de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. El italiano comienza en la tercera posición de la parrilla, aunque ayer fue segundo en el Sprint, en una prueba en la que se impuso Bezzecchi. Este será, por tanto, un Gran Premio con muchas incógnitas porque los pilotos se encontrarán un circuito inédito en el que apenas tendrán experiencia antes de comenzar la carrera. El continente asiático tiene cada vez más presencia en esta competición y 2023 la temporada 2023 será la primera en la que el Campeonato del Mundo acoja seis Grandes Premios en Asia: India, Japón, Indonesia, Tailandia, Malasia y Catar. India acoge por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo y se convierte en el séptimo país del continente asiático que acoge una prueba en la categoría de MotoGP/500cc tras Japón, Catar, China, Indonesia, Malasia y Tailandia. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de India de motociclismo, la 13ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…