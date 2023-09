Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta sensacional jornada de motociclismo. Esto no para y el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Muy emocionante también esta carrera de MotoGP. Jorge Martín ha terminado exhausto después de una prueba con mucho calor y con una exigencia física tremenda. aún así, el estreno de este Gran Premio de la India ha sido muy positivo en líneas generales y a los pilotos les ha gustado este trazado del Buddh International Circuit. 21 Marc Márquez ha sido finalmente 9º. Una pena la caída que sufrío porque el piloto de Cervera se encontraba hoy en condiciones de poder haber terminado en el cajón. 21 Brad Binder le ganó finalmente la partida a Joan Mir y termina 4º. Aún así, el 5º puesto le tiene que saber prácticamente a victoria a un Joan Mir que no había conseguido puntuar en las siete últimas carreras y hoy no solo ha conseguido su mejor posición de la temporada, también es el mejor de cualquier piloto de Honda en el presente curso. 21 FABIO QUARTARARO TERMINA EN EL TERCER PUESTO !!! Logra su segundo podio de la temporada y vuelve al cajón mucho tiempo después tras ser también tercero en el Gran Premio de Las Américas, en el pasado mes de abril. 21 JORGE MARTÍN HA SIDO SEGUNDO !!! El piloto español logra su sexto podio de la temporada, el tercero de forma consecutiva y, después de haber ganado ayer en el Sprint, se sitúa a solo 13 puntos de Francesco Bagnaia en la clasificación de pilotos. 21 VICTORIA DE MARCO BEZECCHI !!! Logra su tercer triunfo de la temporada y el piloto de Rimini sigue en el candelero tras recortarle hoy la friolera de 25 puntos a un Pecco Bagnaia que, recordemos, se vio obligado a abandonar. 21 Fabio Quartararo ha superado a Jorge Martín !!! Algo le ha pasado, pero el español recupera la segunda posición como un resorte !!! Duelo inesperado por la segunda posición en esta última vuelta !!! 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Marco Bezzecchi podrá disfrutar de un último giro realmente plácido antes de conseguir la que será su tercera victoria de la temporada. 20 Vemos como Joan Mir no ha tirado la toalla y está ahora amenazando el 4º puesto de Brad Binder. Muy sólido hoy el piloto balear en su mejor carrera con Honda. 20 ABANDONA FABIO DI GIANANTONIO !!! Marchaba en el Top10 y parece que ha sufrido un percance mecánico. 19 Marco Bezzecchi podría conseguir hoy su tercera victoria de la temporada y este es ya su año más exitoso en MotoGP. La única vez que logró tres triunfos en un mismo año fue en 2018 en Moto3. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Brad Binder ha adelantado a Joan Mir y le arrebata el 4º puesto, pero es que el balear ha salvado una caída que parecía seguro y al menos puede continuar en competición. 18 Por algún motivo Jorge Martin llevaba desabrocahdo el mono y se lo ha tenido que abrochar encima de la moto. Dirección de Carrera le podría haber hecho parar porque no se puede pilotar con el traje abierto. 17 Sigue remontando Marc Márquez por detrás !!! 10º el de Cervera y una lástima su caída porque podría haber terminado hoy perfectamente en el podio. Aguanta de momento en la 4ª plaza Joan Mir, su compañero en el equipo Repsol Honda, en el que está siendo el mejor día de la temporada para la escudería del ala dorada. 16 La caída de Bagnaia ha provocado que Fabio Quartararo pase a ocupar la tercera posición y el francés podría volver al podio mucho tiempo después. El francés fue 3º este año en el Gran Premio de Las Américas y ese ha sido de momento su techo en la presente temporada. 15 Tras el abandono de Francesco Bagnaia, Jorge Martín se sitúa en estos momentos solo a 13 puntos en la lucha por el título en MotoGP. La cosa está que arde una vez que nos adentramos ya en el tramo final de la temporada. 14 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Como cambia todo en un momento !!! Tras adelantar a Jorge Martín se va al suelo y registra su tercer abandono de la temporada. 13 SEGUNDO PECCO BAGNAIA !!! Se veía venir y el vigente campeón de MotoGP recupera el segungo puesto. La carrera se le ensombrece a un Jorge Martín que necesitaba seguir recortando puntos con respecto al italiano y va de más a menos en esta carrera. 13 No se ha terminado de desenganchar Francesco Bagnaia de la pelea por la segunda posición y vuelve a acosar de nuevo a Jorge Martín. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Si no ocurre nada raro, la victoria en esta primera edición del Gran Premio de India será para un Marco Bezzecchi que continúa ampliando la ventaja vuelta tras vuelta y ya cuenta con más de cuatro segundos de renta sobre Jorge Martín. 11 Algo le ha pasado a Aleix Espargaró !!! Parece una incidencia mecánica porque ha caído hasta los últimos puestos y todo indica que se verá obligado a abandonar. 10 Marc Márquez ha dado buena cuenta de Miguel Oliveira y Pol Espargaró y ya se encuentra en la zona de puntos. 14º en estos instantes el piloto de Cervera. 10 Gran remontada de Maverick Viñales !!! El piloto de Roses se vio afectado por un incidente en la primera curva y cayó a las últimas posiciones, pero ahora mismo rueda en la 11ª posición y habrá que ver hasta donde puede llegar. 9 Enorme de momento la carrera tanto de Fabio Quartararo como de Joan Mir. Ocupan la 4ª y 5ª plaza respectivamente y compiten hoy en los primeros puestos tras una temporada en el que no les están saliendo demasiado bien las cosas. 8 Mientras tanto, Marco Bezzecchi sigue en cabeza de carrera y su ventaja comienza a ser sideral, con más de tres segundos por delante de Jorge Martín. 8 Ha intentado Francesco Bagnaia devolverle a jugada a Jorge Martín, pero no ha podido. Continúa el madrileño ocupando la segunda posición. 8 Marc Márquez rueda en estos momentos en la 16ª plaza después de su caída y habrá que ver si consigue terminar al menos en la zona de puntos. 7 ABANDONA AUGUSTA FERNÁNDEZ !!! Segundo abandono consecutivo para el piloto de GasGas después de haber podido puntuar en las 11 primeras carreras de la temporada. 6 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Estaba tratando de dar caza a Pecco Bagnaia. Ya dijo el de Cervera que se sentía en la obligación de arriesgar y al menos puede volver a carrera después de la caída. 5 Ojo porque Pecco Bagnaia podría seguir perdiendo terreno y es que Marc Márquez le está acechando. 4 JORGE MARTÍN SUPERA A BAGNAIA !!! El piloto español se deshace del italiano, pero habrá que ver si no le ha escapado ya el caballo ganador porque Marco Bezzecchi se encuentra a algo más de dos segundos. 3 Jorge Martín está cada vez más cerca de Pecco Bagnaia y podría tratar de superarle en breve. 2 PRIMERO MARCO BEZZECCHI !!! El piloto de la pole ha superado al vigente campeón de MotoGP y tiene via libre en estos momentos para poder marcar ritmo en cabeza de carrera. 1 Algo le ha debido pasar a Maverick Viñales y también a Jack Miller. 17º el español, mientras que el australiano es último y ocupa la 20ª posición. 1 CUARTO MARC MÁRQUEZ, QUINTO FABIO QUARTARARO Y SEXTO JOAN MIR !!! Tres campeones de MotoGP que vuelven a competir en las primeras posiciones. 1 Se ha ido largo Jorge Martín. Error del madrileño y cede la primera posición. Le han superado tanto Francesco Bagnaia como Marco Bezzecchi. 1 PRIMERO JORGE MARTÍN !!! Le ha ganado la partida de momento a Marco Bezzecchi Repasamos la posición de salida de los pilotos españoles que aún no hemos comentado. Raúl Fernández arranca en la 10ª plaza, Augusto Fernández en la 16ª y Pol Espargaró en la 18ª. 150 GRANDES PREMIOS PARA JACK MILLER EN MOTO3. El piloto australiano disputará su Gran Premio número 150 en MotoGP. En los 149 anteriores ha conseguido cuatro triunfos, 23 podios y dos pole positions. Y se prevé una carrera complicada tanto para las Aprilia como para KTM. Con respecto a la fábrica italiana, Maverick Viñales comienza en la 9ª posición y Aleix Espargaró en la 10ª. Mientras que, por su parte, Brad Binder arranca en la 14ª plaza y Jack Miller en la 16ª posición. JOAN MIR, AL MAL TIEMPO… MEJOR POSICIÓN DE SALIDA CON HONDA. El piloto balear arranca en la 4ª posición y este es su mejor puesto de salida en la presente temporada. Mir intentará revertir la negativa dinámica por la que está atravesando y es que no ha conseguido puntuar en sus siete últimas carreras de forma consecutiva (seis abandonos), su peor racha en sus ocho temporadas en todas las categorías. El ‘93’ del equipo Repsol Honda fue 7º en el pasado Gran Premio de San Marino. No solo es su mejor resultado de la temporada, si no el mejor cualquier moto del equipo Repsol Honda desde que el propio Márquez fuera también 7º en el Gran Premio de Malasia de 2022. MARC MÁRQUEZ, MUY FIABLE EN ASIA. Marc Márquez, que hoy comienza en la 5ª posición, solo ha abandonado en una de sus 27 carreras disputadas en Asia en MotoGP, consiguiendo ocho victorias y 17 podios en total. En esta carrera causan baja Luca Marini y Alex Márquez. Ambos han sufrida duras caídas en las sesiones previas y no podrán participar hoy por lesión. Marco Bezzecchi comienza hoy desde la pole position, la tercera que ha conseguido en la presente temporada y la cuarta en su trayectoria en MotoGP. El italiano ya ha logrado las mismas poles en la clase reina (cuatro) que en el resto de categorías juntas. BEZZECCHI, COLECCIONISTA DE PODIOS. El piloto de Ducati ha conseguido seis podios este año en MotoGP, su mejor cifra en una misma temporada en la máxima categoría. La última vez que logró siete podios en un mismo año en todas las categorías fue en 2021 en Moto2. MOMENTO DULCE PARA JORGE MARTIN. Jorge Martín y Marco Bezzecchi se presentan como las grandes alternativas a Bagnaia de cara a la consecución del título este año en la clase reina. El español viene de ganar hace quince días en Misano y ha conseguido dos victorias en sus seis últimas carreras de MotoGP. Esto tras haber logrado solo una en las 40 primeras en la máxima categoría. ‘Pecco’ Bagnaia consiguió su 28º podio en MotoGP con su tercer puesto en el pasado Gran Premio de San Marino. Con uno más, podría igualar a Fabio Quartararo (29) como tercer piloto en activo con más podios en la máxima categoría. Por delante solo estarían Marc Márquez (100) y Maverick Viñales (33). BAGNAIA, ÚLTIMO GANADOR EN ASIA. Francesco Bagnaia logró la última victoria en MotoGP en una carrera celebrada en Asia (Gran Premio de Malasia 2022). Esto tras haber logrado solo dos podios en sus diez primeras carreras en este continente en la máxima categoría (3º en los Grandes Premios de Catar 2021 y Tailandia 2022). Así las cosas, ‘Pecco’ Bagnaia parte como líder en la clasificación de pilotos en MotoGP con 292 puntos, 33 más que Jorge Martín y 69 con respecto a Marco Bezzecchi. BROTES VERDES EN HONDA. Y en este Gran Premio se atisban algunos brotes verdes en Honda en una temporada que está siendo particularmente catastrófica, con Marc Márquez terminando ayer en la tercera posición en Sprint y saliendo hoy desde la 5ª posición. JORGE MARTÍN AL ACECHO DE BAGNAIA. Por lo visto en las sesiones de entrenamiento y en el Sprint disputado ayer, ‘Pecco’ Bagnaia, el actual líder de la clasificación de pilotos, se encuentra un paso por detrás de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. El italiano comienza en la tercera posición de la parrilla, aunque ayer fue segundo en el Sprint, en una prueba en la que se impuso Jorge Martín. Este será, por tanto, un Gran Premio con muchas incógnitas porque los pilotos se encontrarán un circuito inédito en el que apenas tendrán experiencia antes de comenzar la carrera. El continente asiático tiene cada vez más presencia en esta competición y 2023 la temporada 2023 será la primera en la que el Campeonato del Mundo acoja seis Grandes Premios en Asia: India, Japón, Indonesia, Tailandia, Malasia y Catar. EL ESTRENO DE LA INDIA. India acoge por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo y se convierte en el séptimo país del continente asiático que acoge una prueba en la categoría de MotoGP/500cc tras Japón, Catar, China, Indonesia, Malasia y Tailandia. Tras las victorias de Jaume Masia en Moto3 y de Pedro Acosta en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP, en el plato fuerte de la jornada en esta primera edición del Gran Premio de la India. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de India de motociclismo, la 13ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…