«Necesité varias semanas para asimilar que soy el número uno»

Armide Soliveres, flamante número 1 del circuito mundial de bodyboard (IBC World Tour) tras su coronación, semanas atrás, en el Itacoatiara Pro de Brasil, no para. Este domingo emprende rumbo a Indonesia para perfilar, en las costas de Java, su primera defensa del liderato que ostenta en la prueba que tendrá lugar en Maldivas a final de mes. Será al otro lado del mundo donde este grancanario comparezca como centro de atención y enemigo a batir, presión que asume desde la modestia. «Me voy a centrar en disfrutar y a ver qué pasa», asegura antes de subirse al avión y todavía con la satisfacción añadida de haber culminado la carrera de Enfermería. Porque, entre olas, viajes y competiciones, sus estudios han sido sagrados y ya hoy recoge el fruto a esa disciplina que le ha llevado al punto en el que está, disfrutando del éxito en su deporte y, también, en la vida lejos del agua.

-¿Cómo lleva eso de ser el mejor del mundo, que se dice pronto?

-Si digo la verdad, me ha llevado varias semanas asimilarlo, creérmelo de verdad. De repente ves un sueño cumplido, compitiendo contra rivales que han sido mis ídolos, y como que no terminas de convencerte de que es cierto. Es una gran felicidad, lo admito. Me siento feliz, contento, motivado y también responsabilizado porque en nada ya tengo que ir al agua para tratar de conservar esta posición. Así que no me puedo dejar ir. He estado unos días en casa, ocupado con los asuntos relacionados con mi orla y tratando de descansar. Pero nada, ya nos vamos a Indonesia a entrenar para lo que viene en Maldivas desde el 31 de julio.

-¿Y qué pensamiento le vino a la cabeza en el momento de su trascendental victoria en Brasil?

-En el momento casi que no tienes ni tiempo de pensar nada... Empiezan a felicitarte, a mandarte mensajes... Pero fue una sensación especial, única. Se te pasan por la cabeza muchas cosas, tienes presenta a tu familia, a los que han estado siempre ahí apoyándote. Fue bastante emocionante. No hay palabras.

-¿En qué le ha cambiado la vida desde que hizo lo que hizo en Brasil?

-Notas más atención en general, eres más reclamado para promociones, te felicitan... Se traduce en que eres más conocido y eso se refleja en que sientes que se fijan más en lo que has hecho, en que despiertas un interés mayor.

-Ya fue campeón del mundo júnior y doble campeón de Europa, tanto con la selección española como individual. Quienes le conocen bien, como su compañero Lionel Medina, aseguran que era cuestión de tiempo que se apuntara este logro superlativo...

-Sinceramente, no soy un deportista que se meta presión o exigencia. Cuando llega la competición es normal que salgas a dar lo mejor, a tratar de ganar... Pero siempre quiero disfrutar. Con Lionel he vivido muchas cosas. Le agradezco sus palabras. Es un gran compañero. Desde que empecé en el Club Oleaje de Arucas con mi hermano Miguel, siempre he querido divertirme. Creo que esa es la clave. Cuando me posicioné bien en Chile para afrontar la siguiente prueba en Brasil, donde conseguí el título, tampoco me puse a pensar si lo iba a lograr. Es normal que cuando logras títulos te motives más. Pero a mí lo que me motiva es dar lo mejor que tengo. De momento me ha ido muy bien así y así pienso seguir.

-Entonces, ¿no le obsesiona prolongar su reinado ahora que lo ostenta?

-Ya que he alcanzado el número uno, ojalá que me dure el máximo tiempo posible. Pero en el deporte no siempre se gana. Por mi parte no va a quedar y pondré el máximo empeño en seguir estando a un gran nivel, salir del agua sabiendo que lo he dado todo. Si con eso me alcanza, genial. Y si no es así, pues a volverlo a intentar.

-¿Se ve dedicándose al bodyboard como profesional y a tiempo completo? ¿Es posible?

-Nunca he perdido las ganas de estudiar y elegí Enfermería por sus salidas laborales. Siempre he pensado en mi futuro y los estudios han formado parte importante de mi vida. Ahora que ya puedo ejercer lo que he estudiado, quiero probar y, como hasta ahora, compatibilizarlo con el bodyboard. No tengo la necesidad de excluir nada, al menos de momento. Puedo enfocarme en el calendario y en la enfermería. El tiempo irá diciendo.

-¿Tiene el reconocimiento en su tierra que considera que merece a nivel de ayudas y patrocinios para poder seguir compitiendo?

-Recibo ayudas de las instituciones públicas y es algo que valoro. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias... Pero siempre necesitas más por el coste de los viajes, de las estancias fuera... Al menos tengo la suerte de contar con varios patrocinadores privados que me prestan una ayuda fundamental, como Science, una marca creada por Mike Stewart, Ozeano, El Cruce Surf Shop o Cafetería El Rubí.