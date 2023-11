Carlos Formento: «El deseo de Carmona es acabar con Aramis antes del límite»

Carlos Formento, preparador profesional nacido en Gran Canaria, estará presente en la velada del año en el Arena el próximo viernes 10 de noviembre. ¿El motivo? Representar a cuatro boxeadores en cuatro de los ocho combates que se hará, entre ellos Samuel Carmona, que peleará con Aramis Torres por el EBU peso mosca.

–¿Qué espera de este gran combate en el evento del año?

–Lo que espero es una victoria de Samuel Carmona antes del límite. Hemos trabajado a conciencia, aunque conocemos el potencial de Aramis y lo buen boxeador que es. Además, sabemos que juega con la parte emocional de que es una oportunidad para él de coronarse. Es un boxeador que agrada mucho a su afición desde que es un niño. Teniendo en cuenta que se enfrentaron hace doce años, va a ser una batalla muy bonita, pero espero que gane Samuel Carmona. Tengo muchos conocimientos sobre Aramis.

–Como preparador de Carmona, ¿cómo lo caracterizaría en el ring?

–Es un boxeador muy inteligente, habilidoso, controla muchos los tiempos y controla las distancias. Pero su mejor cualidad es su velocidad en el golpeo con potencia tras su previa reacción defensiva sobre el intento del rival. No creo que llegue Aramis con la misma chispa de velocidad que va llevar Samuel, porque eso es algo muy característico de su boxeo y es un don que atesora. La rapidez se le suma a que es gitano. Cogen una guitarra al revés con tres cuerdas y la tocan, cogen una caja y hacen música. Tienen arte. No conozco ningún gitano dentro del boxeo que no sea bueno. Como entrenador, cada vez que tengo un combate miro la nacionalidad o la etnia del boxeador, porque son ganadores, inteligentes y rápidos. Samuel es historia del boxeo canario y español, un deportista que se ha clasificado para unas Olimpiadas en tiempo récord y ya ha disputado un Mundial. Su trayectoria lo avala.

-A escasos días de la pelea del año, ¿cómo se encuentra Samuel?

-Lo único que hay que trabajar ahora con mucha gestión en Samuel es las ganas que tiene de acabar con Aramis antes del límite. Ese es el potencial deseo de Samuel. Yo controlo mucho su mente dentro del ring, lo conozco desde que tiene 10 años. En lo deportivo sé como controlarlo, vamos a gestionarlo bien. Pero tiene muchísimas ganas. Estos últimos días de preparación es para bajar peso, una semana muy complicada para ellos. Boxeadores de una categoría bajita y les cuesta mucho dar el peso. Aquí se puede ir el combate para cualquiera de los dos lados.

-¿Su relación con Aramis Torres es buena? ¿Está motivado?

-Sí. Todos sus combates los vive con una alta intensidad y este tiene un plus porque tiene el hándicap de hacerlo en su isla, con un boxeador canario y que se conocen, son amigos. Ahora hay algo de irritabilidad entre los dos, pero sé que es más en lo deportivo-profesional que en lo personal-humano. Han sido compañeros y creo que este combate les va a aportar mucho tanto al ganador (espero que sea Samuel, entre risas) como al perdedor. He leído en declaraciones de Aramis que irán a cenar juntos y estarán hablando en días posteriores al combate comentando todo. Eso los va a unir mucho más.

-Sabedores de la experiencia de Carmona, ¿cree que puede ser clave en el combate?

-La experiencia de Carmona es determinante desde el inicio, como también la experiencia de equipo. Llevamos 16 años entrenando juntos él y yo. Por parte de Aramis creo que es el segundo o el tercer combate con Suárez, que lo está haciendo muy bien. En un combate de esta magnitud con 12 rounds, el binomio de trabajo se nos ha estrechado en varias ocasiones pero hemos conseguido salir de peleas muy complicadas. Samuel no ha dejado de tener una actividad altísima toda su vida. Nuestra solidez y experiencia juntos serán clave.

-Usted como preparador, ¿cómo está viviendo estos días previos, hay nervios?

-Lo llevo muy bien, estoy muy contento ya que como entrenador no solo estoy con Samuel Carmona sino también con Gallito Santana, el debut con Davinia Pérez y mi hijo Kalem. Cuatro combates que esperemos sean muy buenos. También me siento agradecido de poder estar en un evento especial, dado que no se dan hasta cada cierto tiempo. Tengo muchas ganas de que llegue el día 10 y disfrutarlo desde dentro. Además, quería felicitar a Premier Boxing por el gran trabajo que está realizando, sacando la escuela canaria, los niños desde el deporte base hasta el profesionalismo en donde los has ajustado a todos.