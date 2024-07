Ensayo de Champions: la UD se mide al Inter con McBurnie en la lista

Iván Martín Chacón Marbella (enviado especial) Viernes, 26 de julio 2024, 18:28 | Actualizado 18:49h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La UD Las Palmas se medirá por primera vez al vigente campeón de Italia, el Inter de Milán, en un ensayo de Champions. El encuentro que se disputará en el Stadio Dino Manuzzi, este sábado a las 18.30 horas, será retransmitido por Televisión Canaria. Después de los tres primeros test ante el Como 1907 (1-2), Al-Sadd (0-0) y Granada (1-1), la UD aún no sabe lo que es ganar en pretemporada pero sí ha demostrado que tiene nivel para jugarle de tú a tú a los más grandes.

Italianos y canarios se verán las caras en un duelo atractivo y a priori dispar, dado que el equipo de Carrión acaba de conseguir la permanencia en Primera División y el Inter de Milán, actual campeón de la Serie A, es un histórico, un conjunto con mucha experiencia en competiciones continentales. Pese a no disponer de Lautaro Martínez y otras figuras mundiales, tiene jugadores de sobrado talento. El partido se jugará en Cesena, región al norte del país.

En lo que respecta al plantel de la UD, en la lista de convocados que emitió el club no se encuentran Nuke Mfulu, Sory Kaba, Álvaro Valles ni Adnan Januzaj que han vuelto a Gran Canaria en vuelo regular. El que sí estará es el nuevo delantero del conjunto insular, el escocés Oliver McBurnie.

No ha tardado ni 24 horas McBurnie en dirigirse a su nueva afición. El internacional con Escocia ha asegurado que «es un gran cambio, un gran desafío para mí. Me entusiasma mucho, estoy muy emocionado de estar aquí». El jugador, procedente del Sheffield United, llega para ser el hombre gol del equipo: «Hablé con el manager, vimos muchos partidos, me gusta la forma de jugar y creo que es bueno para mí».

Frente a los italianos, será el último gran test de los amarillos en pretemporada. Luego se medirá al Unión Sur Yaiza (Segunda RFEF) y UD Tamaraceite (Tercera RFEF), ambos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco la semana antes de empezar una temporada, la 2024-25, en la que aún faltan matices por pulir pero que ilusiona y mucho al aficionado amarillo.