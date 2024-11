Bellingham: «Cuando el Madrid te llama, en toda la casa hay vibraciones»

Óscar Bellot Madrid Martes, 26 de noviembre 2024, 18:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Jude Bellingham fue objeto de deseo del Liverpool. Después de que el inglés confirmase su condición de estrella en ciernes en el Borussia Dortmund, el club de Anfield cortejó al todocampista de Stourbridge. Pero el Real Madrid llevaba tiempo trabajándose su fichaje y el británico no tuvo duda alguna sobre cuál debía ser el siguiente paso en su carrera hacia la cima de fútbol mundial. «No fue tan cercano como se dijo. Hubo conversaciones. Estaba el Dortmund y lo hice con varios clubes. Cuando el Madrid te llama, en toda la casa hay vibraciones. No es el hecho de que los otros no fuesen buenos, es que el Madrid es otro nivel», explicó el internacional con Inglaterra en la previa del duelo que medirá a su equipo con los 'reds', correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones.

«Están en lo más alto en la Premier y la Champions. Es un buen equipo, los jugadores han llegado a un nivel extra y va a ser una prueba mañana, pero tengo mucha confianza», señaló sobre ese pleito en Anfield que constituye el enfrentamiento estrella de esta semana en la máxima competición continental. Llega diezmado por las lesiones el Real Madrid a la cita, pero Bellingham aclaró que el espíritu en la caseta de los blancos es el mismo de siempre en respuesta a quienes vaticinan un batacazo frente al Liverpool. «Igual vosotros estáis diciendo esto, pero en nuestro autobús hay mucha confianza. Hemos sufrido lesiones antes, pero yo tengo mucha fe en el equipo», apuntó.

Ha subido el nivel el Real Madrid en las últimas semanas al igual que lo ha hecho el propio Bellingham, al que las modificaciones en el sistema que efectuó Ancelotti para encajar las piezas tras la marcha de Kroos y la llegada de Mbappé hicieron efecto alejándole del área, pero que ha vuelto a su esencia como fenomenal llegador en las dos últimas citas ante Osasuna y Leganés. «Los titulares llegan cuando marcas goles, pero aunque no haya marcado tanto, mi nivel ha estado bien», acotó un futbolista que recordó en cualquier caso que no es «un jugador de banda» sino que despliega su mejor versión cuando se puede «desplazar por la cancha».

Sequía rota «Los titulares llegan cuando marcas goles, pero aunque no haya marcado tanto, mi nivel ha estado bien»

«Ha sido como cualquier adaptación. Jugadores salen, otros llegan. La manera de jugar cambia, otro planteamiento, pero he demostrado que puedo adaptarme. No me preocupo por la posición, solo quiero jugar. No me siendo afectado por nada. Siempre planteamos un equipo para ganar cualquier partido. Kylian siempre está bien. Recibe alguna crítica, pero es exagerado. Cuando le veo en los entrenamientos me convenzo de que lo hará mejor aún. Hemos sufrido lesiones y por eso nos hemos tenido que adaptar», desgranó un centrocampista que reconoció que vivió días duros después de que España derrotase a Inglaterra en la final de la Eurocopa disputada en Alemania pero que nunca ha dejado de ser feliz desde que aterrizó en el Real Madrid.

«Estaba bien de forma, pero solo me faltaba el gol. Perdí la sonrisa tras la Euro. No me trataron bien en comparación con lo anterior. Me echaron a mí la culpa. En la última convocatoria, con nuevas caras, volvió la sonrisa. En el Madrid nunca la he perdido. Soy el más afortunado del mundo. La falta de sonrisas fue por la Eurocopa. Ahora, vuelta a las sonrisas», aclaró al respecto Bellingham, que no quiso manifestarse sobre las informaciones que sitúan a su gran amigo Trent Alexander-Arnold en la órbita del Real Madrid. «Es un jugador del Liverpool y es una falta de respeto estar en su casa y hablar de su futuro antes de un partido importante. Vamos a ver lo que pasa, pero ahora es jugador del Liverpool», regateó.

Cambio de rol

Profundizó en su cambio de rol respecto al curso anterior con el Real Madrid. «Llegué el verano pasado y el club perdió a uno de los mejores goleadores de su generación como Benzema. Había un hueco y había que cubrirlo. Colectivamente lo hicimos. Y este año hemos fichado uno de los mejores jugadores de esta generación. Ha marcado muchos goles y sé que mi papel va a cambiar. Pero quiero asumir la responsabilidad. Tengo de nuevo el olfato de gol en los últimos partidos», indicó Bellingham, que subrayó el impacto de Ancelotti en el vestuario, entre otras cuestiones por su «su tranquilidad y su calma».

Polémica «Cuando ganamos la Champions fue nuestro Balón de Oro. Es el reconocimiento de que el equipo era el mejor de Europa. Para mí, suficiente»

«Hablo con Ancelotti cada día y tengo una gran relación con él. Me he sacrificado, como otros jugadores, para ayudar. No he marcado tanto, pero he contribuido. Somos un equipo con muchos jugadores, muy polivalentes. Con lesiones hay que cubrir varios puestos. Yo sé dónde me siento más cómodo, pero tengo la responsabilidad de maximizar mi rendimiento en cualquier posición», explicó sobre esa polivalencia que constituye una de las numerosas fortalezas de un futbolista que entonó el 'mea culpa' colectivo por los tropiezos que sufrió el Real Madrid y que desataron una crisis en el Bernabéu que parece haberse superado con los reciente triunfos cosechados. «No hacíamos lo básico, la parte sucia, trabajar. Hemos visto esa mejora en los últimos partidos y esperamos que mañana sigamos igual», explicó.

Restó hierro además a la polémica por el Balón de Oro. «Cuando ganamos la Champions fue nuestro Balón de Oro. Es el reconocimiento de que el equipo era el mejor de Europa. Para mí, suficiente. No pienso demasiado en el Balón de Oro. Se ha hablado mucho. Personalmente creo que lo merecía alguien del Madrid, Vini. Rodri es un gran jugador, pero lo razonable creo que era que debería hacer ganado alguien del Madrid».