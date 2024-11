Ancelotti: «He hecho 1.300 alineaciones, nadie aquí me puede dar consejos»

Óscar Bellot Madrid Martes, 26 de noviembre 2024, 18:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

No resulta habitual ver a Carlo Ancelotti revolverse contra las críticas, pero el técnico del Real Madrid cambió el paso en la previa del trascendental duelo que librará su equipo el miércoles ante el Liverpool en Anfield. El motivo fueron los dardos contra la gestión de minutos dirigidos contra el preparador tras la última lesión de Vinicius. «Oigo muchos consejos, pero no hay que olvidarse de que en mi carrera he hecho 1.300 partidos, 1.300 alineaciones y casi 4.000 cambios. Nadie aquí me puede dar consejos en este sentido», replicó.

Los percances físicos están siendo, de nuevo, uno de los principales lastres que está sufriendo el Real Madrid. El conjunto de Chamartín acumula once lesiones musculares en tres meses de competición, lo que ha generado mucho humo en torno a la preparación que lidera Antonio Pintus y el manejo de la caseta por parte del propio Ancelotti. ¿Hay algo más que la mala suerte detrás?, le preguntaron al míster, que atajó la cuestión aludiendo al saturado calendario como causa.

«También hemos tenido siete cruzados. Evitar esto es complicado. Es difícil, porque no es problema del Madrid, también de otros equipos», dijo un técnico que ve dicho problema como una ocasión para hacerse fuertes, al igual que sucediera en el curso anterior. «Tenemos que pensar como el año pasado, que las lesiones son una oportunidad para ser mejores. No es casualidad que las lesiones de Lucas, Militao y Rodrygo hayan cambiado la dinámica del equipo», argumentó.

Está convencido en cualquier caso Ancelotti de que sus futbolistas serán los primeros en levantar la mano cuando noten molestias. «Los jugadores son muy profesionales y no van a arriesgar lesiones para jugar. A los jugadores que volvieron de selecciones los evaluamos antes y Vinicius, como Valverde, me parecía estar en buena condición, y punto. A veces pasa que el jugador se lesiona, todos sabemos por qué, porque hay demasiados partidos», abundó.

Cambio de dinámica

Al margen de esa cuestión, Carletto aventuró un partido «muy entretenido» ante el Liverpool, con «dos clubes históricos» frente a frente que tienen características diferentes. «A ver quién las impone. El Liverpool es siempre muy competitivo. Lo era con Klopp y lo es con el nuevo entrenador», señaló antes de medirse al cuadro de Arne Slot. Un pleito al que el Real Madrid llega exigido por su situación en la tabla, fuera de los puestos que dan acceso directo a la ronda de octavos de final. «En los partidos que vienen hay que sacar la mayor cantidad posible de puntos para estar bien colocados en la clasificación al final. No sé si podremos estar entre los ochos primeros, hemos perdido ya dos partidos y va a ser difícil, pero debemos sacar el mayor número de puntos posibles», explicó.

Mejoría «Pudimos jugar de forma más compacta, más sólida. Esa fue la clave y lo será mañana también»

«Cada victoria te da más confianza. El Liverpool lo está haciendo muy bien en la competición, pero nosotros estamos de vuelta y esperamos hacerlo bien», continuó el preparador del Real Madrid, satisfecho con lo que ha visto por parte de su equipo en las dos últimas citas ligueras. «Pudimos jugar de forma más compacta, más sólida. Esa fue la clave y lo será mañana también», diseccionó el de Reggiolo, que celebró el regreso de Lucas Vázquez a la vez que alababa la actuación de Valverde como lateral derecho de urgencia. «Valverde lo ha hecho muy bien, yo no tenía ninguna duda. Era una emergencia, ha vuelto Lucas, que mostró una buena condición en el entrenamiento de ayer, y es una opción para elegir que no tenía ante el Leganés», apuntó.

Elogió igualmente a Raúl Asensio, que volverá a formar pareja en el eje de la retaguardia con Rüdiger en Anfield. «Le veo bien, con personalidad. Siempre muy bien, enfocado. Lo hizo muy bien en los dos últimos partidos y estoy convencido de que lo hará también bien mañana», cerró.