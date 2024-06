Georgia, un rival sin presión y, por eso, peligroso

Íñigo Agiriano Domingo, 30 de junio 2024, 12:29 | Actualizado 12:36h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Georgia obtuvo la clasificación para la primera Eurocopa de su historia gracias al nuevo reglamento de la UEFA, que premia el rendimiento en la Liga de Naciones con dos plazas para la repesca. Georgia no logró el pase directo (quedó cuarta de grupo, precisamente en el de España), sino que lo hizo mediante esta segunda vía, ganando a Luxemburgo en semifinales y a Grecia en unos agónicos penaltis. Su mera presencia en el torneo ya era un premio para la antigua república soviética, por lo que su clasificación a octavos ha sido una auténtica sorpresa, eso sí, totalmente merecida. Georgia afronta el partido ante España sin ninguna presión, pues ya han superado con creces sus expectativas, lo que le convierte en un rival peligroso.

La estrella

Khvicha Kvaratskhelia

El gran responsable de este pequeño auge del fútbol georgiano tiene nombre propio. Khvicha Kvaratskhelia aterrizó en Nápoles dos veranos atrás y tardó pocos partidos en demostrar que se trata de un jugador especial. El scudetto ganado aquella temporada lo elevó a la categoría de ídolo en la ciudad italiana y de estrella absoluta en su tierra. Las gradas de los estadios del país caucásico se han vuelto a llenar para ver a su selección y gran parte de la culpa la tiene Kvaratskhelia, uno de estos futbolistas que valen la entrada. Su desparpajo y su potencia hacen del georgiano un jugador muy complicado de frenar cuando está inspirado. Es diestro, pero disfruta jugando pegado a la izquierda y trenzar la diagonal para probar su potente disparo. En su selección juega con un rol diferente, casi un segundo delantero, aunque Sagnol da a su joven estrella libertad para moverse por todo el frente de ataque. Es, además, un jugador muy autosuficiente, algo fundamental en una selección acostumbrada a que sus rivales lleven el peso del partido y vivir lejos del área rival.

El entrenador

Willy Sagnol

El ex lateral francés, leyenda del Bayern de Múnich, ha sido el arquitecto de la mayor gesta del fútbol georgiano. La carrera de Sagnol como entrenador es extraña, porque realizó dos grandes temporadas en el Girondins de Burdeos entre 2014 y 2016, pero no ha vuelto a entrenar en otro club. Se fue el Bayern, donde ejerció como asistente (y un partido como interino tras el cese de Carlo Ancelotti) y de ahí pasó a Georgia en 2021. La selección caucásica ha experimentado una importante mejora desde su llegada. Es cierto que se quedó lejos del pase en su grupo de clasificación para la Euro, pero logró la primera plaza de su grupo en la Nations League, lo que le valió el ascenso a la liga C y una plaza en la repesca. La clasificación para la Euro y el pase a octavos ya han hecho de Sagnol una leyenda en la corta historia de la selección georgiana.

Cómo juega

Sagnol fue muy criticado después de la dura derrota ante España en la clasificación para la Eurocopa por 1-7. Aquel día el frances optó por un 4-4-2 con un medio centro creativo y los caucásicos sufrieron de lo lindo para detener el caudal ofensivo español. En los siguientes encuentros Sagnol apostó por un 5-3-2, que le ha dado buenos resultados. El zaguero extra le permite defender mejor, el tercer mediocampista le aporta mayor solidez en la medular y puede permitirse juntar en la delantera a sus dos futbolistas más talentosos para amenazar al contragolpe. Georgia ha sido una de las selecciones más divertidas de esta Eurocopa, porque a pesar de su debilidad, ha jugado sin complejos. En la primera jornada recibió el tercer gol de Turquía por subir a su portero en busca del empate en el último minuto, y esa valentía, que entonces pareció inocencia, es la que le ha permitido colarse en los octavos. El partido ante Portugal es una buena muestra de lo que España puede encontrarse. Los georgianos resistieron con un gran esfuerzo defensivo y la brillante actuación de Mamardashvili, (el meta del Valencia está firmando un torneo espléndido) pero también crearon peligro en el contrataque, combinando con habilidad en busca de sus dos delanteros.

La promesa

Georges Mikautadze

Tras una brillante temporada en segunda división con el Metz, Georges Mikautadze, una de las grandes promesas del fútbol georgiano fichó este verano por el Ajax. Sin embargo, en Ámsterdam no estuvo a la altura de las expectativas, y en invierno volvió cedido al Metz, esta vez en primera. Su impacto fue inmediato. Cuando llegó el equipo francés estaba hundido, pero los goles de Mikautadze le hicieron salir del pozo. 11 goles en las últimas 12 jornadas permitieron al Metz jugar la promoción de descenso, donde el georgiano no pudo evitar la derrota de su equipo a pesar de anotar un nuevo tanto. Su estado de forma se ha trasladado a la Eurocopa, donde ha anotado un gol en cada partido, lo que le convierte en el pichichi en solitario de la competición.