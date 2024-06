Morata marca y despeja sus fantasmas, pero pide el cambio por molestias

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Berlín Sábado, 15 de junio 2024, 17:57 | Actualizado 18:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

No hay jugador con más presión sobre sus espaldas en la selección de España que Álvaro Morata (Madrid, 31 años). Siempre está en entredicho pese a que se ha convertido en el cuarto goleador histórico de la selección.

Llegó a la Eurocopa con apenas goles desde marzo, uno con su equipo y el otro en el último amistoso antes de pisar Italia. «Ha metido quince goles. Es el Pichichi español junto a Borja Mayoral. Es un goleador solvente. Hay que ponerle en valor. Es el cuarto goleador de la historia de la selección. Que nadie se olvide. Para nosotros es de total y absoluta garantía», le reafirmó el seleccionador a este periódico.

Luis de la Fuente ha mantenido su apuesta por él. Y el jugador del Atlético ha respondido de la manera en la que lo suelen hacer los grandes delanteros, con un gol. El más importante de todos porque es el que ha abierto el camino al triunfo de La Roja ante Croacia. La mala noticia llegó en el segundo tiempo, cuando poco antes del minuto 70 ha pedido el cambio por molestias.

Morata siempre se presenta a su cita con el gol en las Eurocopas. Lleva ya siete dianas. Nadie en España ha logrado tantas. Le siguen Fernando Torres con cinco y Villa con cuatro.

Su clasificación es otra. Es el tercero en tantos en la historia de la competición. Solo le superan Cristiano Ronaldo (14) y Platini (9).

En la concentración de la Selva Negra Morata dejó claro que hay cuestiones que le atormentan. «Mis hijos no entienden por qué hay mucha gente que tiene mucha rabia hacia su padre», protestó dolido.

Pero fue más allá cuando lanzó un mensaje dolido al Atlético de Madrid. «Me imagino que lo que sale en prensa es lo que han hablado ellos (en referencia a los dirigentes del club rojiblanco). Yo no he hablado con nadie. Si leo que el Atleti quiere fichar a ocho delanteros me imagino que es porque no soy la prioridad del club». Y fue más allá: «Tengo 31 años, en octubre hago los 32, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar».

Morata llegó con varios fantasmas de preocupaciones asolándole. Los ha despejado todos de un plumazo con ese magnífico gol a la contra. Y de paso ha aumentado su leyenda en la Eurocopa.