No habrá sorpresa: el Dreamland Gran Canaria no igualará la oferta del Valencia Basket a Ethan Happ

El interior norteamericano cobrará unos 500.000 euros netos por cada una de las dos temporadas en el club taronja | La entidad claretiana no pretende llegar a esas cantidades | El plazo del derecho de tanteo finaliza este lunes a las 22:59 horas

Ethan Happ no cerró la puerta a la continuidad en el Dreamland Gran Canaria al despedirse de los trabajadores y de los aficionados tras la finalización de la temporada 2023-2024, pero lo cierto es que el Valencia Basket amarró su fichaje desde el pasado mes de febrero hasta 2026 -unos 500.000 euros netos por temporada-. Una oferta irrechazable que decantó la balanza a las primeras de cambio y que, a sabiendas de lo que estaba más que gestado ya tras obtener el pasaporte comunitario además, no fue un obstáculo para que la entidad claretiana lanzara una oferta de renovación que no llegaba a esas cantidades, pero que sí era ambiciosa para que el jugador norteamericano se sintiera valorado e importante en la isla.

Sin embargo, Happ no contempló esa propuesta que lo convertiría en el mejor pagado del plantel de Jaka Lakovic, teniendo muy claro el Gran Canaria que el siguiente pasó ineludible sería incluirlo en el derecho de tanteo de la ACB para luchar hasta el final por retenerlo -o poder obtener una compensación económica-.

El club taronja amarró el fichaje del jugador de Illinois tras la Copa del Rey de Málaga y con la condición de comunitario en la ACB tras debutar con Macedonia del Norte

Muchas voces creyeron que la llegada de Pedro Martínez al banquillo del Valencia Basket frenaría el fichaje del interior de Illinois con pasaporte de Macedonia del Norte por su perfil, pero la decisión estaba tomada -y garantizada- hace mucho tiempo por la dirección deportiva taronja, como adelantó este periódico durante la Copa del Rey de Málaga.

Y tan decidida que la entidad presidida por Juan Roig presentó la oferta en la ACB a las primeras de cambio, al igual que por el interior examarillo Matt Costello - cobraría 1,1 millones de euros netos por temporada, mientras que está en 800.000 euros netos en el Baskonia-. La oferta a Happ es por dos temporadas a razón de unos 500.000 euros netos por cada una -un millón de euros brutos por cada campaña-. Esos números son los que tenía que igualar el Gran Canaria si quería seguir contando con una pieza clave en su engranaje en el curso 2023-2024. El plazo concluye este lunes a las 22.59 horas, pero no habrá sorpresa y, como publicó este periódico el pasado 18 de mayo, Happ jugará en el Valencia las próximas dos temporadas.

Happ firmó 12,4 puntos -67,4% de acierto en tiros de dos y 57,9% en tiros libres-, 5,4 rebotes, 2,2 asistencias y 1,2 recuperaciones y 15,6 créditos de valoración en los 20 minutos de media que jugó en 35 encuentros en la edición 2023-2024 de la Liga Endesa y 9,6 puntos -60,3% en tiros de dos y 46,2% en tiros libres-, 5,9 rebotes, 2,1 asistencias, 1,6 recuperaciones y 14,2 créditos de valoración en los 18 minutos de media que disputó en 17 partidos en la BKT EuroCup.

Yankuba Sima se aleja

Por otro lado, el Unicaja no dará facilidades al pívot catalán Yankuba Sima, de 27 años y 2,11 metros de altura, para jugar en el Dreamland Gran Canaria. La torre internacional encajaba en las piezas para el proyecto deportivo 2024-2025 y veía con buenos ojos tener más peso en la rotación interior de Jaka Lakovic -acompañaría a Mike Tobey- que de Ibon Navarro -sigue David Kravish y llega el canterano amarillo Olek Balcerowski-.

Sima no aceptó la oferta de renovación del club andaluz por dos campañas y esta lo incluyó en el tanteo, dejando claro al jugador que igualará la oferta que pueda presentar el conjunto insular. De hecho, el club andaluz prefiere que prosiga su carrera en otra liga antes de que refuerce al cuadro claretiano.

Sima firmó 5,3 puntos, 3,3 rebotes y 5,7 créditos de valoración en los 16 minutos de media que jugó en 37 choques en la edición 2023-2024 de la Liga Endesa y 6,2 puntos, 2,1 rebotes y 3,6 de valoración en los 14 minutos de media que disputó en 16 envites en la Basketball Champions League que coronó al cuadro andaluz en lo más alto.

