«Es un partido precioso para jugar y divertido para vivirlo»

Javier Beirán (Madrid, 22 de mayo de 1987) compone el equipo de comentaristas de la cadena televisiva Movistar Plus+ por segundo año consecutivo y estará a pie de pista en el Santiago Martín en el compromiso liguero entre el La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria este domingo (12:00 horas, por M+Deportes 3 y Plus+). Junto a Lalo Alzueta y José Ajero, el campeón del mundo con España en China en 2019 y exjugador claretiano (2010-2014 y 2019-2021) y aurinegro (2014-2019) analiza el pulso de máxima rivalidad regional.

–El Dreamland Gran Canaria y el La Laguna Tenerife llegan al derbi con buenas sensaciones. ¿Qué análisis hace del inicio?

–Ambos equipos llegan con buenas sensaciones. El Dreamland Gran Canaria tiene una plantilla con más fichajes, más contrastados y con fichas altas, que suelen funcionar por lo general, mientras que el La Laguna Tenerife ha movido algunas piezas en su plantilla, pero la base sigue siendo la misma y la forma de jugar también. Ambos han mantenido el bloque, especialmente a nivel de entrenador, que eso es muy importante para conservar las mismas ideas y la misma filosofía que funcionó tan bien en ambos equipos durante muchos momentos de la pasada temporada.

–El derbi es un partido diferente, pero tiene color aurinegro en los últimos años. ¿Ve su favoritismo este domingo también?

–Se juega en casa y eso suele ser un pequeño aliciente para ser favorito, pero me cuesta decidirme por uno de los dos equipos como favorito. El Dreamland Gran Canaria viene de una auténtica paliza en la EuroCup y el La Laguna Tenerife viene de descansar en Europa y de preparar este partido con más tiempo, pero, a su vez, una de las piezas fundamentales como es Marcelinho no está al 100%. Empieza a funcionar, pero no está al 100%. En esa línea, creo que el encuentro está muy igualado. Quizás los nuevos jugadores del Granca que tienen más peso, como Caleb -Homesley-, Joe -Thomasson- y Alocén, sepan de la importancia de este partido, que es más numérico, pero también es social, de afición y psicológico para que salgan al nivel que se exige. Creo que en Tenerife ya lo pueden tener más claro con la base de los últimos años con Shermadini, Marcelinho, Guerra, Doornekamp, Abromaitis o Fitipaldo.

–¿Cuáles pueden ser las claves para obtener el triunfo?

–Creo que el Dreamland Gran Canaria tiene que aumentar el ritmo de juego si se quiere llevar el triunfo porque el Tenerife es uno de los mejores de la competición a ritmo controlado o juego táctico tanto este año como en los últimos años. Juegan muy bien, lo hacen prácticamente de memoria y sufren mucho. Creo que parar a Shermadini, que en los últimos cuatro años ha sido la bestia negra del Dreamland Gran Canaria, es fundamental. Y luego lógicamente tener acierto. Necesitan que el juego exterior, que este año está funcionando muy bien y se ha querido reforzar con Homesley o Thomasson, esté bastante acertado de cara a poder llevarse la victoria.

–El La Laguna Tenerife tiene esa presión de estar en la Copa del Rey que no tiene el Granca este año. ¿Puede ser uno de los factores a tener en cuenta?

–Relativamente pilla pronto en el calendario. La Copa está en la cabeza de todo el mundo lógicamente, pero no está esa necesidad de que queden tres o cuatro jornadas y que te veas más pillado. El Granca no tiene que estar entre los ocho primeros en febrero, pero su deber por presupuesto y por plantilla es estar entre los ocho primeros, más bien es estar entre los seis o siete primeros. Entonces, no tiene esa presión palpable de clasificarse, pero sí de resultados que le exige el club y el entrenador seguro. Es verdad que el La Laguna Tenerife tiene esa obligación impuesta por cómo han sido los últimos años de estar en la Copa. Creo que han estado en ocho de las ultimas nueve de ediciones. Son un fijo de estas competiciones y lógicamente su objetivo es estar ahí. Más que presión es seguir la línea de trabajo de los últimos años.

–Usted vivió muchos encuentros de máxima rivalidad regional con ambas camisetas. ¿Qué lo hace especial?

–Fueron 11 años en las islas, así que era uno de los partidos más bonitos de jugar. Cuando estuve en ambos equipos era una rivalidad bonita que se fue volviendo más competitiva porque el Canarias creció mucho y se llegó a dar la vuelta a la tortilla. A ganar más veces de las que ganaba el Granca y, sobre todo, a competir y estar en posiciones parecidas al final en la clasificación. Al conocer cómo es la sociedad canaria hace que sea más especial todavía, sabes lo que supone el derbi más que los que no están en el día a día. Esa rivalidad y ese pique insular entre islas, el pique futbolero que existe en baloncesto, pero que gracias a Dios es mucho más sano. Hay mucha gente que presta más atención de la normal a este partido simplemente por tener ese pique entre una isla y otra. Es un partido precioso para jugar y es divertido de vivir en ambos campos. Sin duda alguna, tengo muchas ganas de volver a vivirlo como comentarista en ambas canchas. Mañana en el Santiago Martín y ojalá que pueda estar también en el Gran Canaria Arena.

