Lakovic no se corta: «Es un partido en el que echan a los entrenadores del Gran Canaria»

De comedido a no morderse la lengua. Jaka Lakovic no destaca por alzar la voz ni dejar titulares, pero ayer desenfundó a las primeras de cambio. Y se quedó tremendamente a gusto de cara al derbi regional entre el La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria este domingo (12:00 horas) en el pabellón Santiago Martín.

«Nunca he ganado, pero casi nunca he entrenado tampoco porque una vez estuve sancionado y la otra me han echado en dos minutos. Es un partido en el que normalmente echan a los entrenadores del Gran Canaria, tanto a Porfi -Fisac-como a mí. Eso es un hecho en los últimos años, pero esperamos que esta vez sea diferente. Tenemos que tener la cabeza fría, pero estando preparados para todo», respondió el preparador esloveno de manera inesperada tras ser cuestionado por si llegó el momento de romper el hielo en un derbi en el que no conoce el triunfo todavía.

Jaka Lakovic no cree que el entrenador del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, impone su ley en este tipo de encuentros. «No creo. Al final, se juega con un Tenerife muy bueno, que juega un muy buen baloncesto y que es el equipo más eficiente en ataque de lejos en las estadísticas avanzadas«.

«Ellos siguen su filosofía con solo tres cambios que han hecho y los nuevos se han adaptado bien. Tácticamente se conocen bien, es muy difícil pararlos porque tienen muchas respuestas a varios tipos de defensas. Creo que lo más importante es tener una gran intensidad, agresividad y hacer un partido casi perfecto para ponernos en la posición de poder optar a la victoria«, analizó este miércoles ante los medios de comunicación en el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Lakovic considera que «la clave estará en nuestra defensa para intentar limitar su ataque, provocar que tiren peor de lo que lo hacen habitualmente, y nosotros intentando jugar a un ritmo más alto, que va contra la filosofía de un Tenerife que quiere jugar estático y ajedrez, en eso son los mejores en Europa».

Tras dos triunfos consecutivos ante el Surne Bilbao Basket en la Liga Endesa y el ratiopharm Ulm alemán en la BKT EuroCup, el técnico claretiano destacó que «encaramos cada partido como el más importante. No hay que dramatizar ni exagerar en las derrotas y victorias. Hay muchos partidos por jugar y estamos en un proceso de construcción de nuestro equipo y juego para ser el mejor equipo posible. Afrontamos este partido con buena moral y todos los jugadores sanos».

Lakovic indicó que «en un derbi no hay favoritos. Es un partido especial en el que hay muchas emociones e intensidad, más energía y ganas que normalmente. Diría que ellos son un poco favoritos por jugar en casa, pero nosotros con nuestra mentalidad y nuestro plan de partido estamos preparados para llevarnos la victoria».