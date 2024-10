Aneas: «Tenía ganas de trabajar en un club con tanta historia, quería vivirlo»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de octubre 2024, 23:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

–¿Cómo afronta el proyecto 2024-2025 del Club Baloncesto Islas Canarias SPAR Gran Canaria?

–Con mucha ilusión. Ya hacía un tiempo que existía la posibilidad de venir a Gran Canaria. El hecho de poder trabajar en un club con tanta historia, que mezcla la formación con lo profesional, y hacerlo al lado de dos leyendas como Domingo Díaz y Begoña Santana es algo importante para todos los que hemos estado muchos años relacionados con el baloncesto de formación. Tenía ganas de vivirlo. Realmente es una plantilla que se ha confeccionado entera al 100% y estamos en el proceso de conocernos todos. Estamos poniendo tres o cuatro ladrillos bien puestos para intentar el sábado, que comienza la competición, ser un equipo reconocible y competitivo.

-A nivel personal, ¿puede su primer gran proyecto como entrenador jefe? Se lo pregunto por la historia y trayectoria de la entidad insular.

-A nivel atractivo sí. Posiblemente es el proyecto más interesante en el que he estado por lo que he comentado antes, pero he estado en otros que eran atractivos también, como el Sant Adrià, el Mataró y el Campus Promete. Por ejemplo, en el Campus Promete a la hora de afianzar un equipo en la Liga Femenina, que se consiguió con mucho éxito y con mucha identidad. Y a nivel formativo el Santi Adriá y el Mataró son dos clubes en Cataluña, que es mi zona de confort. Evidentemente venir a un club decano en el baloncesto español y trabajar al lado de dos leyendas como Domingo y Begoña, con los que he tenido mil batallas en Campeonatos de España, es algo novedoso y muy ilusionante realmente.

–¿Qué destaca de la plantilla confeccionada? ¿Está satisfecho con el trabajo en los despachos?

–Sí, hemos tenido una pretemporada con percances. Jugadoras que han tenido que faltar días, en el caso de Claudia Contell ocho días por un tema de 3x3, las dos argentinas -Melisa Gretter y Agostina Burani- estuvieron en el Sudamericano y se incorporaron más tarde y alguna que por tema de visado -Jolene Anderson- no pudo llegar a la hora. Hemos ido construyendo poco a poco. Es cierto que he podido conocer más en profundidad a las jugadoras de la cantera y la verdad es que creo que es una plantilla equilibrada, que se amolda a cómo yo veo el baloncesto y cómo lo ven en el club. Y en eso estamos. Tenemos un rival muy difícil en la primera jornada, un equipo de Euroliga, pero no deja de ser la primera jornada. Primero lo vamos a utilizar con toda la ambición del mundo para intentar ganar el partido y segundo para seguir construyendo y con equipos de nuestra Liga, como digo yo, en donde no podemos fallar y ser competitivas.

«Venir a un club decano en el baloncesto español y trabajar al lado de dos leyendas como Domingo y Begoña es algo novedoso y muy ilusionante»

–¿Cuáles serán las señas de identidad de su equipo?

–Hemos confeccionado una plantilla en la cual seamos capaces de ser muy agresivos y construir desde la defensa, que seamos un equipo que intenta correr y generar transiciones rápidas y que se pase el balón. Un equipo con tiradoras, que abusemos del juego exterior, y con un juego interior importante con la presencia de Kai James. Estamos intentando que encajen todas las piezas y que ese baloncesto que queremos desarrollar llegue lo antes posible.

–Tras una pasada campaña complicada con el descenso deportivo, ¿cree que cuenta con un plantel para aspirar a algo más que la permanencia?

–En los años que llevo trabajando en la Liga Femenina he comprobado que son dinámicas. Si somos capaces de estar en una buena dinámica y estar muy arriba de la ola, que digo yo, por qué no podemos a aspirar a algo. Creo que tenemos que ser prudentes y humildes porque ganar partidos en esta Liga es muy difícil, como ya se demostró el año pasado. Hemos de intentar primero ser competitivas todos los partidos y lograr ese número de victorias que entendemos que nos puede dar la permanencia y, a partir de ahí, evidentemente no vamos a desaprovechar la oportunidad de cogerlo porque estamos en un club ambicioso. De momento, tenemos que ir partido a partido, prepararlos bien y sumar ese número de victorias que nos dé esa tranquilidad para después poder conseguir otros objetivos.

-¿Está cerrado el capítulo de fichajes?

-La plantilla no está cerrada. Seguimos en el mercado y, si saliera una oportunidad que valiera la pena, el club haría un esfuerzo. Es complicado a estas alturas, posiblemente un poco más adelante.

«Estamos intentando que encajen todas las piezas y que ese baloncesto que queremos desarrollar llegue lo antes posible»

–El CBIC SPAR Gran Canaria vuelve a su fortín en el Pabellón de La Paterna este curso tras su paso por el Gran Canaria Arena el pasado ejercicio. La afición será fundamental para obtener los objetivos, ¿no?

–Sinceramente, prefiero jugar aquí por tema de calor y de público. Si somos capaces de meter 400 o 500 personas, esta va a ser una pista muy caliente en la Liga Femenina. Creo que el año pasado solo entrenaban un día en el Gran Canaria Arena y, aunque metas mucha gente, no es una pista caliente porque es muy grande. Es cierto que veo súper adecuado jugar aquí y, de hecho, me llevé una alegría cuando me dijeron que íbamos a jugar aquí.

–El cuadro insular descorchará la competición contra el Casademont Zaragoza este sábado (19:45 horas) en La Paterna. ¿Qué valoración hace de un rival que no para de crecer en su proyecto?

–Es un equipo que no para de crecer y que ha hecho una apuesta firme por el baloncesto femenino. La ciudad está volcada totalmente y mete casi 3.000, 4.000 o 5.000 personas cada semana en cualquier partido de la Liga o de la Euroliga. Ha hecho una apuesta económica importante que le permite optar a jugadoras de mucho nivel. Va a ser un partido tremendamente complicado, pero jugamos en casa y tenemos nuestras armas. Hemos preparado bien el partido y vamos a intentar ser muy competitivas.

-En una Liga Femenina Endesa tan exigente cada campaña, ¿con qué se daría por satisfecho al término de esta temporada?

-Evidentemente la Liga es mas exigente cada día, los presupuestos son más altos y se disparan, jugadoras por las que preguntabas en el mercado hace tres años ahora están un 60 o un 70% más altas... Me daría por satisfecho primero si conseguimos el objetivo de mantener la categoría, de asentar un proyecto, de no tener que fichar diez jugadoras el año que viene, que permanezcan en el club porque eso nos ayudaría mucho. Y segundo que jugadoras jóvenes que tenemos en el proyecto cuando acabe la temporada sean mejores. Me gusta mucho ver a una jugadora años después cuando ya no la entreno y reconocer cosas que habíamos trabajado en ese proceso. A nivel competitivo intentar no pasar apuros, intentar si podemos y sacamos nota jugar una Copa de la Reina o un playoff. A nivel individual de las jugadoras que hayan evolucionado durante la temporada estando en este proyecto, eso sería de sacar ya un 10.

«Mi primer gran referente fue Joan Plaza y personalmente le tengo mucho respeto a Pedro Martínez»

–Procede de Cataluña, una tierra de baloncesto. ¿Qué técnico lo marcó en sus comienzos? ¿En quién se fijó o sigue actualmente?

–Es curioso. Con cinco años en el colegio en Badalona, un día pasó por la clase reclutando a niños para montar una escuela de baloncesto un tal Joan Plaza. Para que te hagas una idea, yo tuve a Joan Plaza nueve años de entrenador. Él es familiar de Salva Maldonado, quien ha entrenado aquí, y estaba dentro del club también, que se llamaba Betsaida. Mi primer gran referente a nivel de baloncesto fue Joan Plaza, que creo que mal no le ha ido. Y luego Badalona, que es una cuna importante de baloncesto, y ha habido grandes entrenadores como Pedro Martínez, a quien habéis tenido aquí también, Alfred Julbe, Manel Comas, Joan Plaza, Salva Maldonado y muchos más que me dejo. Badalona es un sitio que respira baloncesto total, allí en los años 70, 80 y 90 no existía otro deporte que no fuera el baloncesto. Personalmente le tengo mucho respeto a Pedro Martínez. Siempre digo que fui a un clínic suyo y me cambió la percepción que tenía del baloncesto. Me gusta mucho Zeljko Obradovic y otros entrenadores, pero si me tuviera que quedar con uno que me inspira, lo sigo o me encantan sus innovaciones sería Pedro Martínez.