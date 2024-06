Ekaterina Semenchuk: «Me gustan más las producciones clásicas, aunque son más difíciles»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La mezzosoprano rusa Ekaterina Semenchuk se estrenó anoche en la Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus con el rol de Abigaille de la ópera 'Nabucco', de Verdi, que se volverá a representar en el Teatro Pérez Galdós este jueves y sábado, de nuevo a las 20.00 horas.

La cantante reconoce que se siente más cómoda en los enfoques que le da la asociación Amigos Canarios de la Ópera (ACO) a los títulos que incluye en sus temporadas, en esta ocasión la número 57, ya que siempre apuestan por respetar los originales con unas escenografías clásicas que no desvirtúen la historia y que a su vez facilitan el trabajo de los cantantes y de la orquesta.

«Me gustan las producciones clásicas, aunque son más difíciles porque tienes que ser muy fiel al texto original. Ahora predominan mucho las interpretaciones modernas de las óperas del repertorio, en las que se les da un nuevo significado al texto que no siempre funciona. He hecho muchas producciones de ese tipo en las que siempre intento comprender el punto de vista del director de escena. Así consigo que sea más sencillo y que exista un equilibrio, que alcanzo siempre y cuando sean producciones que tengan un sentido. Las que no lo tienen, no las hago. Hasta ahora he tenido mucha suerte y las que he hecho sí que lo han tenido, porque me he encontrado siempre con personas muy inteligentes. Ahora te puedes encontrar con producciones en las que, por ejemplo, al rol de Gilda le ponen como una especie de máscara y la convierten en una mujer que está en una cocina, cuando eso no tiene nada que ver con el mensaje original de la ópera», apunta sobre el personaje de 'Rigoletto'.

Noticia relacionada Un 'Nabucco' «sin extravagancias» y equilibrado Victoriano Suárez Álamo

Compuso Abigaille de la siguiente manera: «Lo primero que hice es ser fiel a lo que escribió Verdi en la partitura. Trabajé cuidadosamente la música y el texto del libreto. Primero estudio y analizo la música y después el rol, que a su vez viene de la música, de las palabras y de los significados de esas palabras».

Sobre el personaje, la mezzosoprano dice que se trata de una mujer «frágil», en la línea de roles como Turandot o Amneris. «Intenta no colapsar en la vida, apoyándose en su inteligencia, en la forma de vida y en el entorno. Es como si estuviera dentro de un laberinto e intentase encontrar la salida. Al principio es muy frágil y necesita que alguien la ame. Pero lo cierto es que está sola, no tiene nadie que la quiera y necesita empoderarse. No es mala, es honesta y su forma de ser nace de cómo la ha tratado su padre», señala.

Trabajo en equipo

Esta cantante, considerada una de las mejores del mundo en su tesitura, entiende muy importante el trabajo en equipo. «Para mí es muy importante conectar con los compañeros, con los cantantes, con la orquesta y con el coro. Sin esa conexión, no hay personaje. Se podrían interpretar vocalmente, pero el rol pero se perdería», añade.

Un momento del ensayo general de 'Nabucco'. Nacho González-ACO

En esta producción, destaca el gran ambiente que se ha encontrado y la «calidez» con la que se ha sido recibido, «algo que no encuentro en todos sitios». Antes ya había trabajado con el director español Miguel Ángel Gómez-Martínez, que dirigió en el foso de la ópera de Copenhague una 'Carmen' que ella protagonizaba. También ha compartido antes escenario con el barítono Ariunbaatar Ganbaatar y con el tenor Fabián Lara, que forman parte del elenco de este 'Nabucco'.

Reconoce que la selección de los roles en los momentos idóneos ha sido clave en su carrera, en la que ha tenido como uno de sus maestros al director ruso Valery Gergiev, viejo conocido de los escenarios canarios. «Intentan darte grandes roles desde que eres muy joven. Empecé en el Teatro Mariinsky, con Gergiev, que me daba roles para jóvenes mezzos. Iban muy bien, pero tuve momentos en los que me ofrecían roles más 'pesados', como el de 'Sansón y Dalila'. Fue difícil decir que no, porque pensaba que me iba a quedar apartada de esos grandes roles. Pero tuve la suerte de tener mucho trabajo, porque si le pones interés, siempre encuentras. Empecé a hacer Berlioz, porque tuve la suerte de que mi maestro Gergiev es un apasionado de su música. Hacer el rol de 'Dido y Eneas' supuso un gran salto y me abrió la puerta de papeles como el de Macbeth. He tenido la suerte de haber podido desarrollar mi talento y el don que me ha dado Dios gracias a las personas creativas que me han rodeado y que han apostado por mí», subraya.