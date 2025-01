Elia Tralará: «Hay muchos enemigos de las palabras, así que hay que reivindicarlas»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

En las sesiones de narración oral de la segoviana Elia Tralará (Elia García García) podemos escuchar desde cuentos de tradición oral a relatos de escritores contemporáneos, pasando por materiales de elaboración propia. La mayoría de los que contará en el marco de la 34º edición del Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüimes tienen su origen en la tradición popular española que combinará con poemas, alguna canción y textos personales.

«Mi criterio para seleccionar cuentos, en primer lugar, es que cuando yo los leo o los escucho, me entren ganas de contarlos. Me gustan mucho por su humor, su poesía o el mensaje que he extraído de ellos, que puede ser diferente a lo que otra persona interprete. Busco buenas historias, que me pellizquen, que me dejen pensando o me provoquen de alguna manera», señala. Es la primera vez que acude a este veterano festival, el más antiguo de cuantos se celebran en España.

Con el venezolano Romer YPunto comparte el escenario de Teatro Municipal de Agüimes el día 24 de enero (20.30 horas) y ofrecerá en solitario sus historias en la Casa de la Cultura de Montaña Los Vélez el día 24 (17.00 horas), para participar el día 26 en la contada colectiva (12.00 horas) que se celebrará en el mismo teatro con el resto de los contadores que figuran en el cartel de esta nueva edición.

También el día 21 estará frente a frente con el alumnado del CEIP Beñesmen y el CEP Doramas del municipio y reflexionará sobre su oficio el día 25 junto a Cristina Temprano y Félix Albo en la mesa redonda que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Agüimes.

Fruto de su paso por varias escuelas de teatro y los escenarios como actriz emplea en sus sesiones recursos teatrales, objetuales y gestuales, por lo que señala la nutritiva relación que guardan ambas disciplinas. «Creo que lo más valioso que puede aportar el teatro a la narración oral es la conciencia y el sentir la responsabilidad de estar en escena. Es decir, saber que cuando cuentas en un colegio, en una biblioteca o, por supuesto, en un teatro, delante de un público, está sucediendo un hecho escénico y que todo lo que hay en ese escenario cuenta: tu vestuario, tu peinado, la iluminación, un objeto, cómo te mueves.... Hay ciertos recursos que se trabajan en teatro como la gestualidad, la construcción de personajes, la manipulación de títeres y objetos, que en ocasiones pueden sumar a la narración, pero no siempre. A veces, menos, es más. En mi caso, dispongo de unos recursos teatrales y cuando la historia me pide jugar con la gestualidad, con música o con algún objeto, lo hago, pero siempre, sin forzar, intentando no meterlo con calzador», apunta la narradora.

«Contar cuentos es una forma maravillosa de relacionarse, de abstraerse, de viajar, de conocer otras realidades, de despertar la fantasía para el ser humano. Por eso, desde siempre y en todas las culturas se hace. Tanto en mis sesiones familiares y escolares, como en las de adultos, invito a que nos dediquemos tiempo unos a otros y nos contemos historias», dice Elia Tralará cuyo estilo desenfadado y cercano, donde no falta el humor, a buen seguro cautivará al público que decida acercarse a sus sesiones. En 2017 formó con la música y multinstrumentista Uxía López la compañía Elia & Uxía, especializada en espectáculos de narración oral y música en directo, con la que ha producido dos obras con las que ha recorrido cientos de pueblos de toda España, 'Orgullo rural' y 'Cuentos y cantos de lavanderas'.

Sobrevivir a la tecnología

Miembro de la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España (AEDA) y de la Asociación Madrileña de Narradores Orales (MANO), Elia Tralará es cuentista profesional desde 2012. Renunció a su contrato indefinido en la oficina donde trabajaba como redactora por aquel entonces para subirse a la tarima y vivir del cuento literalmente. «Todavía está bastante extendida la falsa creencia de que los cuentos son solo cosa de niños, pero lo cierto es que a todos nos gustan las buenas historias, al margen de nuestra edad. El hábitat natural del cuento era y debería seguir siendo el del hogar. Es una forma maravillosa de comunicarnos, de evadirnos, de viajar, de imaginar otros mundos o posibilidades», dice. «Con la llegada de las pantallas, la palabra busca otros espacios y recovecos para seguir viva. En este sentido, tanto las bibliotecas como los colegios están jugando un papel fundamental, promoviendo actividades como las sesiones de cuentos a cargo de profesionales de la palabra, pero también otras como, por ejemplo, las bibliotecas humanas, en las que personas de la calle cuentan su historia o, en el caso de los centros educativos, los maratones de cuentos en los que participa el alumnado y sus familiares. Si bien, la oralidad tanto en las bibliotecas como en la escuela debería ser algo transversal y no estar asociada únicamente a actividades puntuales».

«Hay muchos enemigos de las palabras, del diálogo y del intercambio sano de ideas y relatos, así que más que nunca hay que reivindicarlas», asevera esta segoviana nacida en un pequeño pueblo de la Castilla profunda donde su abuelo, tía y padres de pequeña le contaban algún cuento, pero sobre todo relatos de vida y anécdotas de gente de la comarca. No está muy conforme con la moda de los «cuentos para ... cuentos para dejar el pañal, cuentos para asumir la muerte de una mascota, cuentos para fomentar la igualdad de género, cuentos para respetar el medio ambiente... Entre estos, hay algunas historias interesantes y bien construidas, pero me atrevo a decir que muchos son cuentos previsibles, sin sustancia, nada estimulantes y, por tanto, poco atractivos para los niños y niñas. El primer paso para aficionar a cualquier público a escuchar cuentos o leer, es que te divierta, te enganche y te haga soñar la historia, si no... mal vamos», puntualiza.