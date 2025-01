Romer Peña: «Los cuentos son un viaje de vida y la vida puede ser un viaje de cuentos»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de enero 2025, 23:08 Comenta Compartir

El narrador venezolano Romer Peña, conocido como Romer y Punto, será el encargado de inaugurar con el taller denominado 'Jugando también contamos' la 34º edición del Festival de Narración Oral Cuenta con Agüimes, que hasta el día 25 de enero se desarrollará en el citado municipio grancanario. Del 21 al 23 de enero, en el Espacio Joven de Agüimes, el también psicólogo con más de 20 años de experiencia ofrecerá un taller orientado a los jóvenes en el que ofrecerá metodologías y terapias aplicadas que ayudarán a los inscritos a usar las herramientas de la narrativa oral.

Romer Peña cree que «existen algunas personas que pueden nacer con algunas cualidades para contar historias que, si no se entrenan y descubren, se quedan condenadas a ser solo eso. No hay súper poder que nos convierta en narradores. Siempre que exista una capacidad para hablar, de desear comunicar y buscar caminos que inviten a otros a transitar por esa manifestación, ocurrirá esa historia que deseamos contar», explica el cuentista cuyo estilo se traduce en un viaje emocional que combina ante la audiencia el humor, la poesía y la ironía, con elementos de la narración oral y de la improvisación.

Peña, que actualmente reside en México, es la primera vez que participa en este evento con más de treinta años de historia que organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes. «Los cuentos son un viaje de vida y la vida puede ser un viaje de cuentos. La propuesta empática de mi trabajo mantiene un equilibrio entre autoficción y el cuento con algunas pinceladas de realismo mágico, guiños a la poesía y al juego. En sí misma es un viaje de cuentos sobre mi vida, de comidas, cervezas y abrazos», explica el improvisador venezolano que son sus historias ha recorrido escenarios de más de una docena de países como España, Colombia, Guatemala, Cuba, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México o Bolivia.

Su estilo

«Cuento mis historias para quien desee escucharlas confiando siempre en que el cuento tiene unas posibilidades de abrir puertas», comenta Peña, psicólogo desde el 2015 con formación en Psicoterapia Gestalt y Psicodrama.

Se nutre de cuentos que lee y se asoman a su vida doméstica y su selección prevista para las sesiones que protagonizará en Agüimes explica que dependerá del tipo de público que acuda a las mismas. «Son historias que me fascinan y que en muchas ocasiones reelaboro para que no tengan nada que ver con el texto original y que pueden estar además hilvanadas con una estructura de historia personal», dice. «El narrador que cuenta historias necesita permear las historias de su historia para contarlas con la finalidad de que se produzca una credibilidad que no se encuentra de un modo fácil. El narrador es el que tiene que permitir entrar al cuento», avanza Romer Peña quien confiesa que la tradición oral lo ha convertido en «hablador». «La palabra está muy a flor de boca en los que vivimos al otro lado del charco. Yo no cuento tradición oral. No pasa por ahí mi propuesta, pero reconozco una oralidad viva en la gente de mi generación que ha tenido acceso a historias familiares más que universales», añade.

Cuenta en primera persona. «Hay una primera persona que me habita, pero que se viste para salir al escenario para que luego se desviste ante el público. No cuento nada que no hay estado lo suficientemente cocinado, que no haya llorado, reído u olfateado lo necesario. Los sentidos son los que se encargan de preparar las historias antes de enfrentarme al público. Abro las historias, nos miramos a la cara y nos damos permiso mutuo de contarnos», apunta.

Para el cuentista venezolano «la narración oral tiene la capacidad de despertarnos la sensibilidad y dejarnos dispuestos al encuentro con el otro y su mirada, a la sonrisa, al gesto, a la caricia que supone la palabra. Esa capacidad jamás la tendrá la Inteligencia Artifical», vaticina. Opina que las palabras nos salvarán de la indiferencia y que las bibliotecas deben fomentar el disfrute de la vida del espacio en el que se encuentran enclavadas. «Los libros, las palabras que se leen, que se escuchan y se dicen tienen la capacidad total de propiciar sentido de comunidad y tejido social, de brindarnos un sistema común en el que podemos comulgar con el otro a través de historias que nos hacen ir a lugares emocionales comunes. Deben ser espacios para escucharnos», advierte.

«Es importante escucharnos, contar y contar para resignificarnos. Contémonos todo el tiempo para que el olvido no haga de las suyas y borre lo vivido», propone Peña, para quien narrar siempre supone un reto importante. «La historia siempre debe mantener la tensión entre el público. Como una especie de mago debes cautivar sin necesidad de muchos artilugios a quien escucha una buena historia. Los narradores somos tan diversos como diversas son las historias que se cuentan en el mundo, y eso es clave entenderlo como público y como narrador».

Romer Peña estará presente el día 25 de enero, a las 12.00 horas, en la Casa de la Cultura de Playa de Arinaga, en la sesión en solitario que protagonizará para todos los públicos. El programa de la 34º edición del festival de Agüimes también le reserva comparecencias junto a Cristina Temprano y Elia Tralará en centros educativos del municipio y el Teatro Municipal del casco.