Jimena Delgado: «Hemos ido a la Fiscalía Anticorrupción para ponerle freno al despilfarro»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de junio 2024, 02:00

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, aseguró este lunes que la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por la gestión «alarmante» detectada en la Sociedad de Promoción ha sido un ejercicio de «responsabilidad y no de revanchismo político», así como un intento de «ponerle freno al despilfarro» de una entidad pública que arrastra un déficit de casi 4 millones de euros y una deuda a proveedores que roza los 8 millones.

La denuncia, cuya presentación avanzó en exclusiva CANARIAS7 el pasado sábado en sus ediciones web y de papel, pone en la diana a la actual alcaldesa, Carolina Darias, y a las dos concejalas que han presidido la Sociedad de Promoción en los dos últimos mandatos, Encarna Galván e Inmaculada Medina. La primera ya no forma parte de la corporación municipal y ejerce como asesora de Augusto Hidalgo en el Cabildo de Gran Canaria, mientras que Medina es quien preside este mandato la Sociedad de Promoción.

Carolina Darias, Encarna Galván e Inmaculada Medina están en la diana de la denuncia presentada por el PP en la Fiscalía Anticorrupción. c7

Jimena Delgado confirmó también que los presuntos delitos que han detectado son la prevaricación administrativa, adelantada por CANARIAS7 el sábado, a la que se suma la malversación de caudales públicos.

«Esto no es fruto de ninguna máquina del fango, como seguramente oiremos. Es fruto de haber agotado la vía administrativa y política, es el fin del camino que el PP emprendió hace unos meses y quien nos ha obligado a acudir a la Fiscalía ha sido precisamente Carolina Darias», explicó Jimena Delgado, que lamentó la inacción de la actual alcaldesa cuando los populares le entregaron en mano el dossier que fundamenta la denuncia en la Fiscalía durante un pleno.

El consejo del 27 de marzo

La portavoz popular aclaró que durante el consejo de administración de la Sociedad de Promoción, celebrado el 27 de marzo, «saltaron todas las alarmas», cuando se aprobaron las cuentas del ejercicio de 2023, con el voto en contra de los populares. En aquella reunión se decretó la realización de una revisión de las auditorías de los últimos cinco años, de la que emergieron casi 700.000 euros de deuda por «facturas no contabilizadas», apuntó Jimena Delgado, y se apartó dos meses con un permiso retribuido al director financiero y exgerente, Agustín Díaz, que a su regreso al trabajo fue despedido.

«Tras una tarea rigurosa y una ardua investigación», los populares pusieron el foco no solo en las «alarmantes cuentas» sino en las fórmulas de contratación, «que a nuestro juicio presentan graves irregularidades». «Detectamos un uso indiscriminado de la contratación sin ningún tipo de concurrencia pública. En 2022, el 82% de los contratos se hicieron con contratos menores y sin publicidad y en 2023, del presupuesto total de la Sociedad, unos 19 millones, 18,3 se adjudicaron sin concurrencia pública. Un caso especialmente sangrante se produjo el 29 de diciembre de 2023, cuando se adjudicaron 246 contratos en negociados sin publicidad por un importe de 800.000 euros», señaló Delgado junto al concejal Ignacio Guerra.

Jimena Delgado asegura que han buscado «poner freno a que siga este despilfarro de dinero público» ya que el actual grupo de gobierno no ha variado «el 'modus operandi'». Puso como ejemplo la contratación de las carpas del carnaval, «por 199.000 euros en un negociado sin publicidad en la que las tres empresas a las que se invitan, dos comparten el mismo administrador y la tercera el domicilio social con las anteriores».

«Si no hacemos esto, nadie le pone freno a este descontrol y me remito a los datos que ya tenemos del último carnaval, 100% Carolina Darias, que se presupuestó en 6,5 millones de euros y que ha costado 7,3 millones de euros», añadió Delgado, que aseguró que, como es lógico, aún no tienen notificación de la Fiscalía sobre si admite o no a trámite la denuncia presentada el viernes.

Apoyo a la modificación de crédito

Jimena Delgado avanzó que si finalmente se incluye en el orden del día del pleno del próximo 28 de junio «una modificación de crédito» para pagar «el despilfarro de Carolina Darias e Inmaculada Medina» en la Sociedad de Promoción, los populares votarán a favor porque les «preocupa mucho los casi 8 millones de euros que se les adeuda a los proveedores», que en algunos casos llevan esperan cobrar por servicios realizados entre 2020 y 2024.

«Si esto fuese una empresa privada, estaría en quiebra. Como es pública, por los estatutos de la Sociedad de Promoción está claro que quien asume las pérdidas es el Ayuntamiento», subrayó Delgado.

La modificación de crédito que se llevará previsiblemente al pleno de final de mes rondará los cuatro millones de euros.

A la misma hay que sumarle que desde el área de Cultura, el concejal Adrián Santana ha solicitado la ejecución de una aportación de 6.657.000 euros de los 12.484.000 de los presupuestos de este año de la Sociedad de Promoción para hacer frente a los gastos correspondientes a las actividades ya desarrolladas durante el actual ejercicio.