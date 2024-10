Del volcán de La Palma a Ucrania: así es la herramienta que «facilita la vida» en una catástrofe

Dánae Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 5 de octubre 2024, 22:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El 19 de septiembre de 2021 se paró el mundo para la población palmera y para el conjunto del archipiélago canario. Se abrió la tierra en Cumbre Vieja dejando paso, desde lo más profundo de sus entrañas, a la danza hipnótica e implacable de la lava. Un baile salvaje que mantuvo a muchos con la respiración contenida, esperando que sus hogares, con todos sus recuerdos y proyectos de futuro incluidos, quedasen a salvo del azote de la naturaleza.

La devastación fue tal, con miles de casas, colegios, comercios, lugares emblemáticos e, incluso, cementerios sepultados por el magma, que desató una ola de solidaridad institucional y ciudadana, que buscaba contrarrestar estos efectos. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles sintió la necesidad de remangarse la camisa y aportar su granito de arena.

Impulsó, así, en colaboración de la Unión Europea y su sistema Copernicus, el Portal Registral de Emergencias (PRE), una herramienta pionera que proporciona estadísticas en tiempo real sobre la afectación de fincas y parcelas por erupciones, incendios u otros desastres naturales. También humanos, como es la guerra. La idea ahora es que la aplicación española dé el salto internacional y funcione en Ucrania, para cuantificar el nivel de destrucción del país y poder empezar a trabajar en su 'renacer'.

«Somos conscientes de que, cuando se produce un acontecimiento de este tipo, lo primero que le preocupa al ciudadano es salvar su vida y la de sus seres queridos, dejando atrás aquello a lo que no le da tanta importancia, como los papeles», revela a este periódico, desde el otro lado del teléfono, Luis Benavides, registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles.

«Luego, ve la necesidad de justificar su titularidad porque quiere acceder al procedimiento de reconstrucción, hacer valer sus derechos o hacer consorcios de seguros», apostilla el también vocal director del Servicio de Bases Gráficas CORPME. Ahí entra en juego este instrumento, al que califica de «una ayuda más» para hacerle la vida al conciudadano «lo más llevadera posible, y más en estos casos de catástrofes».

Ampliar Ejemplo sobre cómo funciona el PRE, con una posible construcción afectada por el volcán de La Palma. C7

El registrador pone de relieve el elemento visual del PRE, pues permite al ciudadano localizar su finca sobre un mapa, «porque muchas veces ignora datos jurídicos de la misma, pero sí sabe ubicarla sobre el territorio al contar con una carretera de referencia o algún accidente geográfico, y, una vez localizada, puede pinchar directamente sobre ella y solicitar información de su registro».

Lo define como un «medio muy rápido, ágil, visual y cómodo» a aplicar en situaciones poderosamente complejas, como es «demostrar que eso, que ahora está bajo la lava del volcán, es tu casa». «El afectado no solamente tiene la posibilidad de acudir al registro físicamente o por internet, sino que cuenta con una herramienta más para obtener información registral», matiza.

El Portal Registral de Emergencias se puso inicialmente a disposición de la ciudadanía, pero los registradores entendieron que podía ser muy útil también para las administraciones, a las que cedieron su acceso directo y abierto. El objetivo era claro: combatir la lentitud de la burocracia.

«Cuando una Administración se plantea procesos de reconstrucción o de ayudas tiene que ir sobre seguro, y la mejor forma, yo diría que la única, es a partir de las titularidades que publica el Registro de la Propiedad, las únicas reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico como verdaderamente válidas», apostilla Benavides.

«Se trata de un medio muy rápido, ágil, visual y cómodo para demostrar que eso, que ahora está bajo la lava del volcán, es tu casa»
Luis Benavides
Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles

Con este instrumento, se puede proporcionar en bloque todas las fincas geolocalizadas o de superficie afectada a la Administración, con el fin de que, sobre esa base, «pueda elaborar las normas oportunas».

Copernicus, el gran aliado

Los registradores llevaban unos años trabajando con base gráfica cuando la tierra engendró al Tajogaite. Si bien, este fenómeno natural les llevó a hacerlo con mayor intensidad y les planteó una serie de retos. Para conquistarlos, resultó fundamental la colaboración con la Unión Europea y su sistema satelital Copernicus, que se apoya en tecnología de vanguardia, como drones y mediciones 'in situ', capaces de captar información sobre el perímetro de la zona afectada. Estos datos, junto con la información registral, dan lugar a estadísticas esenciales en situaciones de emergencia.

El salto a Ucrania

Pese a esta alianza con Europa, a Benavides le pilló por sorpresa el interés internacional por el PRE, ya no solo por parte del viejo continente, sino que también de Iberoamérica. «Allí sufren catástrofes muy importantes, no solo incendios forestales, sino, por ejemplo, inundaciones, y vieron el potencial de la herramienta», reseña.

El portal también ha servido de ayuda ante casos de incendios, como el de Pinofranqueado que afectó a Cáceres. C7

Su posible aplicación en Ucrania nació en un ciclo de conferencias celebrado en Madrid y oficiado por el Colegio de Registradores, en el que se trataron todo tipo de catástrofes, entre ellas, las guerras. «Vino una delegación bastante amplia de Ucrania que, cuando termine la guerra, si dios quiere, se va a enfrentar a un problema de reconstrucción, que tiene que basarse en una información jurídica, veraz y, a ser posible, exacta», relata.

Los registradores están trabajando actualmente con el Gobierno ucraniano «en la posibilidad de extrapolar esta herramienta a su territorio». El hándicap es que el PRE se creó en base al sistema registral español. El ucraniano es diferente, pues «no tiene un registro único, sino particular para cada territorio, por lo que, en lugar de hacer una aplicación general, habría que hacer unas diez o 15 adaptaciones de la aplicación». «Creo que no habría problema para hacerlo, pero es algo que todavía tenemos en estudio», apunta.

El desarrollo de este portal fue uno de los motivos por el que el Ejecutivo canario galardonó al colectivo registral con la Medalla al Mérito de la Justicia con Distintivo de Oro el pasado septiembre.

A pesar de este reconocimiento, del interés internacional y de la ayuda que ha supuesto para la población palmera, los registradores no sienten que hayan tocado techo con esta herramienta: «En absoluto. Estamos permanentemente trabajando en la mejora de las aplicaciones, y no solo tratamos emergencias, también tenemos nuestro geoportal, que permite saber si una finca se puede ver afectada por dominio público, marítimo, terrestre, hidráulico, carreteras, ferrocarriles... Los registradores siempre estamos tratando de echar una mano a los ciudadanos durante su vida normal, pero también en casos de emergencias, en los que existe una particular sensación de abandono. Nos toca a todos trabajar para que no se sientan desamparados», sentencia.