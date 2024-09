Las primeras piñas de plátanos que da el volcán

Gaumet Florido y Arcadio Suárez Los Llanos de Aridane Sábado, 21 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La vida se abre camino, incluso allí donde solo hubo fuego y destrucción. Es un tópico, pero en La Palma cobra realidad. La mayor evidencia crece en Las Hoyas (Tazacorte), donde una finca atiende las que, según su propietario, conocido como Alfredo Galeno, serán las primeras piñas de plátanos que dará el volcán Tajogaite. Le costó algún que otro disgusto, pero este productor desafió los tiempos y maneras que le querían marcar otros, y en abril ya tenía su cultivo sembrado. La previsión es que las primeras puedan recogerse en diciembre.

A Alfredo no le sorprende mucho el milagro. «Está feo que yo lo diga, pero Las Hoyas (en el suroeste de La Palma) es la mejor zona para cultivar plátanos de Canarias». Y no debe ser casualidad que antes y ahora este paisaje fuera obra de volcanes, primero, el de San Juan, que le ganó este terreno al mar en 1949, y ahora, el Tajogaite. Algún secreto debe guardar. Alfredo se lo atribuye a que es una tierra virgen, rica en todo lo que necesita una mata para dar lo mejor de sí.

Noticia relacionada Tercer aniversario del Tajogaite Las nuevas casas, sobre la colada y en fincas Gaumet Florido

228,69 hectáreas de plataneras quedaron arrasadas o afectadas por efecto del volcán Fue el sector agrícola más perjudicado, pero poco a poco los productores se están animando a recuperar las fincas perdidas, no solo en Las Hoyas, sino también en otras zonas de Tazacorte. No obstante, hay afectados que perdieron sus viviendas y mantuvieron sus fincas, pero que han tenido que eliminar sus matas para hacerle hueco a su nueva casa.

Por lo pronto, y a falta todavía de probar los plátanos, hay un dato que ha puesto los ojos como pipas incluso a los propios agricultores del sector. Ha acortado a la mitad los tiempos de la producción, al menos en esta primera siembra. «La media habitual, entre que se siembra la mata hasta que se recoge la piña, es de 20 a 22 meses; aquí lo vamos a hacer en 9 meses, calculo que para navidades».

Quejas del sector «Hubo fanegadas de plátanos que no recibieron ni 500 euros y están sepultadas, y cobraron menos que los que las replantaron tras perder la red de riego» Juan Vicente Rodríguez Presidente de la cooperativa Covalle

«Me preocupa que nos entreguen un 100%, pero no un 100% de los precios que ellos tengan más o menos estipulados, sino un 100% del precio real» Juan Antonio Henríquex Platanero de Las Hoyas

Por los datos que maneja Alfredo Galeno, su finca es la primera que se ha sembrado de todas las que resultaron sepultadas por el volcán. En Las Hoyas el Tajogaite hizo de su capa un sayo y barrió con varias. La de Galeno y también la de su vecino de cultivo y amigo Juan Antonio Henríquez, al que, por cierto, también le dejó sin el 99% de su terreno. Pero no solo derritió cultivos. También dibujó un nuevo paisaje costero, y ello pese a que en este punto del litoral la colada se paró unos metros antes de llegar al Atlántico. Tanto es así que la finca de Alfredo, que antes estaba a 8 metros sobre el nivel del mar, ahora lo está a 26,5.

Distintas estampas de la finca, durante su preparción y en la actualidad. La foto de debajo-derecha está tomada desde el mirador de Las Hoyas. El cultivo está rodeado de colada. Arcadio Suárez

A este emprendedor nada le paró, ni siquiera la falta de recursos ni las dificultades que al principio le puso cierta administración. Metió las máquinas por su cuenta y riesgo (le costó alguna denuncia, pero se hizo con su licencia municipal), allanó el terreno, vertió los teniques de su trozo de malpaís en la cercana finca, que ya no existía, de Juan Antonio, y reprodujo casi punto por punto la que había sido su parcela antes del volcán.

Momento en que las máquinas despejaron de malpaís y allanaron la nueva finca de Alfredo Galeno. C7

1.160 plataneras que ya tienen frutos

¿El resultado? Un terreno de 5.708 metros cuadrados donde crecen lozanas y dan frutos 1.160 matas. Todo eso, además, sin ayudas, porque intentó acogerse a las subvenciones que daba y da el Gobierno de Canarias, con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR), para reconstruir las fincas dañadas por el volcán, y su solicitud le vino denegada.

228,69 hectáreas de plataneras quedaron arrasadas o afectadas por efecto del volcán. Fue el sector agrícola más perjudicado, pero poco a poco los productores se están animando a recuperar las fincas perdidas, no solo en Las Hoyas, sino también en otras zonas de Tazacorte. No obstante, hay afectados que perdieron sus viviendas y mantuvieron sus fincas, pero que han tenido que eliminar sus matas para hacerle hueco a su nueva casa.

Así las cosas, se lio la manta a la cabeza. «A la hipoteca que ya tenía firmada para la finca que perdí y otra que tengo en El Remo, le sumé un préstamo personal que tuve que pedir y el dinero que me prestaron tres amigos». Uno de ellos, de hecho, le soltó 80.000. En total, los primeros plátanos hijos del Tajogaite le han supuesto una inversión de 342.000 euros. Confía, al menos, en que le salga tan productiva como la anterior, que tenía su récord en 44.150 kilos de plátanos al año.

«Tres años cuando lo has perdido todo se te hacen eternos»

A Juan Antonio le ha llevado algo más de tiempo animarse, pero ya ha presentado el proyecto para acogerse al PDR. En su caso, precisaría de 700.000 euros. El volcán le sepultó las 1.800 matas de la finca que había sido de su padre, Clemente, y la mala suerte quiso que el Tajogaite lo hiciera a solo 15 días de sus últimas lavas.

A diferencia de Alfredo, este otro platanero no piensa retirar la colada que cubre su finca. Si no, no habría dejado que su amigo la usase para depositar los teniques que retiró para allanar la suya. Su idea pasa por rellenarla de tierra en el nivel en el que está. Calcula que su cultivo anterior de plataneras debió quedar a 10 metros de profundidad de donde estará el nuevo.

Ampliar El Gobierno canario ya ha dado 25,2 millones y otras 355 solicitudes por 99,8 millones El Gobierno de Canarias ya tiene en ejecución la concesión de 25,2 millones de euros en subvenciones con cargo al Programa de Desarrollo Rural que están destinadas a la «reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica en La Palma», según informan fuentes oficiales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que coordina Narvay Quintero. Esta cuantía se corresponde con la primera convocatoria, realizada en desarrollo de la Orden del 21 de febrero de 2022. Se tramitaron 601 expedientes. A la segunda convocatoria, por la orden de la consejería del 26 de marzo de 2024, se presentaron 355 solicitudes, que están en fase de resolución, y que en conjunto solicitan 99,8 millones de euros para recuperar 140 hectáreas afectadas. Desde el Gobierno canario recuerdan que «el objetivo de estos fondos financiados por el Feder, la comunidad autónoma y el Estado es reponer infraestructuras, cultivos, sistemas de riego, cuartos de aperos, etc., como estaban antes de la erupción.

Su mayor inquietud ahora está en saber si al final el PDR le garantiza el 100% de la inversión que precisa para arrancar. «Pero no el 100% de los precios que ellos tengan más o menos estipulados, sino el 100% de los precios reales del mercado actual». Y es que Juan Antonio pone el acento en lo mucho que se han encarecido los materiales y la maquinaria.

No le caben dudas de que si el PDR respeta los precios reales del mercado, provocará un efecto dominó en el sector que llevará a que muchos se animen a recuperar sus fincas. En su caso, reconoce que le ha influido, para bien, el efecto llamada de Alfredo Galeno. «Y como yo habrá más, gente que quiere empezar de nuevo porque ya son tres años; cuando lo has perdido todo se te hacen eternos». En su caso, le ha dejado secuelas. «Yo no duermo, tengo problemas de sueño; y sé perfectamente que mi tratamiento va a ser la finca, cuando vuelva a una vida normal».

Vista de la explanada ya allanada donde se reconstruirán las instalaciones de Covalle. Arcadio Suárez

En esas están también en la cooperativa Covalle, que aglutina a entre 310 y 320 productores. Su presidente, Juan Vicente Rodríguez, explica que el volcán les dejó sin sus instalaciones centrales y ahora las van a levantar otra vez en el mismo sitio, encima de donde estaban las anteriores, en Las Norias (Los Llanos de Aridane). Mientras tanto, pagan 6.000 euros al mes por unas provisionales en el centro urbano del municipio.

Ya han allanado la parcela y pronto iniciarán la reconstrucción, que les exigirá una inversión de 4,5 millones de euros. Todo sin ayudas. Como el seguro les dio 3,2 millones por lo que perdieron, tendrán que empeñarse con al menos un millón más. Pero ya están viendo la luz al final del túnel. Han ido recuperando poco a poco la producción. Lo habitual eran 7,7 millones de kilos al año. Han ido remontando y ya este año lo cierran con 5,5 millones. Covalle se llevó un golpe, pero sigue en pie.

Juan Vicente Rodríguez, junto a una de las máquinas que trabajan en la parcela sobre la que se levantará otra vez la nave de Covalle. La anterior la sepultó el volcán. Arcadio Suárez