Denuncian «falta de rigor» en un programa de La Sexta que trató la gestión de la emergencia volcánica

Varias asociaciones de afectados por el volcán de La Palma han expresado públicamente su «decepción y malestar» con el programa Salvados, de La Sexta, estrenado el pasado domingo 24 de noviembre, debido a su «falta de rigor profesional» a la hora de investigar la gestión de la emergencia volcánica y por no reflejar la «verdadera realidad, en lugar de una edulcorada» sobre la población damnificada, tal y como explican en un comunicado.

Así, denuncian que Salvados da por buenas las «tergiversadoras» afirmaciones del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, «sin cuestionarlas, pese a la abundante información facilitada al equipo de este programa sobre cuestiones reprobadas por la práctica totalidad de los colectivos de afectados, entre las cuales se encuentra la «temeraria» decisión de no evacuar a la población en riesgo antes de la erupción y la negativa oficial a divulgar las actas y grabaciones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA).

En el programa presentado por el periodista Fernando González «se recortaron y omitieron testimonios con intención de que el televidente se quede con la idea de que las Administraciones públicas han gestionado bien la emergencia y ya han cumplido con los damnificados«, lo cual según explican »no es cierto».

Estas asociaciones palmeras explican que en la promoción inicial aparecía Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la asociación Tierra Bonita, quien fue excluido de la versión final. Se da la circunstancia de que esta asociación ha denunciado penalmente la no evacuación antes de la erupción y ha anunciado que continuará su lucha para que se depuren responsabilidades, incluso ante el Tribunal Europeo.

Además, consideran «vergonzoso que un programa que presume de periodismo de investigación ignore las graves contradicciones de científicos del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA)», quienes llegaron a declarar públicamente que la erupción era inminente. Según el protocolo establecido, esto obligaba a las autoridades a poner el semáforo en naranja y evacuar a la población antes del inicio de la erupción, «algo que no se hizo».

Declaraciones que «indignan» a los afectados

A estos colestivos les Indigna particularmente que Anselmo Pestana haya afirmado que los científicos le comunicaron que la erupción podía tardar «semanas o meses», justificando así la decisión de no activar el semáforo naranja. Para los damnificados, esto «se contradice groseramente con la realidad de los hechos, según la extensa documentación entregada a Salvados con una investigación sobre los hechos«.

También genera «perplejidad» que el director del INVOLCAN, Nemesio Pérez, declare en el programa que la erupción «cogió por sorpresa a la comunidad científica», cuando el portavoz del mismo instituto, David Calvo, afirmó al día siguiente de la erupción que los científicos habían advertido de su inminencia.

Del mismo modo, un fotógrafo palmero de National Geographic revela que una semana antes de la erupción le dijeron que se preparara para ir a La Palma porque las fuentes científicas de esta revista aseguraban que la erupción era inminente».

El dinero, el gran misterio

Los afectados exponen su disconformidad además con la versión de Anselmo Pestana acerca de que «gran parte de los 100 millones de euros aportados por el Gobierno estatal ya se han entregado a los destinatarios». Además de dar a entender que los damnificados por la pérdida de sus viviendas habituales han cobrado ya 120.000 euros, cuando afirman que «eso no es así».

«Todos los afectados sabemos que las ayudas se han repartido a cuentagotas, con agravios comparativos, revictimizando a los damnificados; y hay muchos que no han recibido un apoyo económico digno para recomponer sus vidas», afirman.

Critican que no se habla de la gestión de los gases volcánicos en Puerto Naos y La Bombilla, y en este caso «se silenció la lucha de muchos vecinos»; se da de este último barrio «una imagen desoladora, de un lugar peligroso para la vida, porque el programa no aclara que las concentraciones de CO2 que suponen un riesgo se localizan en tres puntos perfectamente conocidos, no en toda la zona».

Para las asociaciones palmeras, tampoco se reflejan en el programa las dificultades actuales de muchas personas para llegar a fin de mes, el fin de la moratoria en el pago de créditos y préstamos por bienes que ya no existen porque fueron destruidos por la lava, la incertidumbre sobre la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), qué ayudas recibirán las empresas sepultadas por la lava, la exclusión en el decreto de la reconstrucción de los vecinos que vivían junto a lo que ahora es el cráter del volcán y la crítica a la falta de transparencia sobre el listado de compensaciones por la pérdida de primera vivienda alegando la Ley de Protección de Datos.

Por último, critican que quien presidía el Cabildo hasta mediados de 2023, Mariano Hernández Zapata, y que el Cabildo y el Gobierno regional actuales no hayan participado en el programa pese a haber sido invitados, según indicó el periodista en el programa.

Por todo ello, estos colectivos exigen a la productora de Salvados que, «vuelva a La Palma a investigar de verdad tras el fraude periodístico que ha supuesto este programa, si es que quiere recuperar un ápice de la credibilidad que ha perdido ante los damnificados del volcán».