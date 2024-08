Ithaisa Suárez se queja del boicot al documental sobre el caso Yéremi

Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 11 de agosto 2024, 20:59 | Actualizado 21:04h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi Vargas, desaparecido en Gran Canaria hace ya 17 años, ha denunciado que el estreno del documental sobre su hijo corre peligro. Un nuevo varapalo para la familia de Yéremi, que tras dos años de intenso trabajo en los que se volcaron para recordar cada detalle de la dolorosa desaparición, se topan ahora con el escepticisimo de las plataformas, que han extremado la cautela por los conflictos judiciales que han generado las últimas series basadas en crímenes reales.

«Hemos tenido otro varapalo con el documental. Llevamos dos años con Womack Studios. Ellos iban a explicar muy bien desde el principio todo, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el caso y muchas veces me preguntan, ¿pero ya se sabe quién fue? Y no se sabe quién fue. A nivel informativo, ese documental estaba bastante completo y bastante bien explicado», relata Suárez, que se muestra agotada tras 17 años de lucha por hacer justicia tras la desaparición del pequeño Yéremi Vargas, a quien se perdió la pista el 10 de marzo de 2007, con apenas 7 años.

«Me he marcado un plazo y si no sale, pues se acabó. Con el dolor de mi alma lo voy a tener que hacer. No puedo seguir luchando porque luchando yo estoy destrozando al otro, me estoy destrozando yo. Y al final te llevas otro palo, otro palo y otro palo. Con todo, con todo lo que hacemos por Yéremi, nos llevamos un palo», lamenta la madre.

Tras el espectacular auge que vivieron las series basadas en delitos reales –conocidas en el sector como 'true crime'–, ahora las plataformas se han puesto en guardia por los conflictos judiciales que pueden generar. Un ejemplo es la ficción 'Mi cuerpo en llamas', basada en la muerte de Pedro Rodríguez, –agente de la Guardia Urbana asesinado a manos de Rosa Peral, su pareja en aquel momento, y el amante de ella–, y que ahora Netflix podría verse obligada a retirar tras alegar la condenada que la producción vulnera su derecho al honor.

Es también el caso del documental que se preparaba sobre la muerte del niño Gabriel Cruz, paralizado también por Netflix tras la denuncia de la madre del pequeño, que alertó de que la asesina de su hijo estaba cobrando dinero por mantener conversaciones con periodistas en la prisión de Brieva (Ávila); así como de otras irregularidades como que la reclusa contara con un teléfono móvil para participar en el documental con la «complicidad de algunos funcionarios» de la cárcel.

«Yo entiendo a la mamá de Gabriel, en su caso era la asesina la que iba a grabar un documental y en eso la apoyo, pero todos los casos son distintos y no todos tenemos los casos cerrados. El nuestro sigue abierto, y a nivel informativo nos venía realmente bien, era una ventana para seguir luchando, pero ahora se han echado para atrás y nadie lo quiere coger, nadie quiere ese documental, porque creen que van a ser criticados», explica Ithaisa Suárez.

«Esto también me ha echado un poco para atrás, sinceramente. Ya ver que ese documental tampoco parece que vaya a salir, porque llevamos dos años codo con codo trabajando para que eso saliera también. Y otro varapalo más. Y ya no, ya estoy cansada. Tanto judicialmente como por cualquier cosa que vamos a hacer por Yéremi. Todo nos sale mal, todo. Y uno no aguanta esta presión tan grande. En todo lo que quieras hacer, hay algo. En todo».

