«El Ayuntamiento de Telde no tiene timón político económico»

Rafael Falcón Telde Jueves, 3 de octubre 2024, 12:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Nueva Canarias en Telde alza la voz. Su portavoz Celeste López ha advertido que el periodo medio de pago a acreedores se ha aumentado considerablemente, pasando de los 115,98 días en julio de 2023 a los 162,68 de julio de 2024, un incremento de casi 47 días. «Nos preocupa mucho que en este ayuntamiento no hay nadie en el timón político económico. Este aumento en el periodo medio de pago a proveedores ha provocado que el Ministerio de Hacienda haya incluido a Telde en el plan obligatorio de pago por valor de 14 millones de euros, siendo el cuarto peor ayuntamiento de España por detrás de Jaén, Badalona y Algeciras. Hay que recalcar que este dinero lo adelantará el Ministerio, pero a cambio Telde se tendrá que acoger a un plan de ajuste que se deducirá de los tributos que se reciben del Estado«.

«No se dan las cuentas, no se informa de esta situación en ningún Pleno. El Ayuntamiento de Telde ha sacado de la agenda política la estabilidad financiera del Ayuntamiento y el centro de la agenda política son otras cosas que solamente hay que mirar alrededor para saber cuáles son. No hay ningún interés. No les preocupa y no les ocupa tampoco el seguir en la vereda del saneamiento económico y esto si sigue así puede ser alarmante», destaca en una rueda informativa Celeste López.

La portavoz de NC en Telde quiso hacer hincapié en la importancia del periodo medio de pago a proveedores en un municipio, que condiciona muchos aspectos ya que está incluido en la Ley de Morosidad y en la Ley de Contratos del Sector Público y que «va vinculado a la ejecución presupuestaria. Si no ejecutas el presupuesto pero haces gasto, va subiendo«, señaló al tiempo que recordó que durante los datos mandatos anteriores en los que gobernó NC cesaron a tres jefe de servicio por la no ejecución del presupuesto..

Celeste López recordó su etapa en el gobierno. «Sabemos lo que es recoger una administración totalmente desastrada y con una deuda disparatada, como por ejemplo en el año 2007. Nadie fiaba un euro. O en 2015, con un plan de ajuste del que logramos zafarnos 12 años antes gracias al trabajo de dos mandatos seguidos. Por eso nos preocupa ahora cómo nadie se está preocupando de este asunto», destacó, añadiendo que «defendemos a los trabajadores públicos y a las habilitadas nacionales, pero repetimos que no hay nadie en el timón político económico en el Ayuntamiento de Telde».