San Bartolomé reabre la guardería municipal de Castillo del Romeral, cerrada en el 2020

El grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Educación, cumple otro compromiso electoral, según informó ayer en un comunicado, y ha reabierto la Guardería Municipal Los Fraguel Rock de Castillo del Romeral, tras someterla a importantes obras de reparación y mejora.

Esos trabajos, iniciados a finales del pasado mes de agosto, han puesto al día las instalaciones con la subsanación de los problemas de cerramientos y estanqueidad que tenían las puertas y ventanas, el arreglo de los techos, el revestimiento y alicatado de paredes y suelos, la renovación de la fontanería y el adecentamiento de los baños de los usuarios y del personal, la poda de arboleda y limpieza general del ajardinamiento.

Además, se ha procedido a la adecuación completa de la cocina con retirada y reposición de electrodomésticos y renovación de fregaderos y menaje, la reforma de los patios interior y exterior y la renovación de los toldos de sombra, el cambio de luminarias, el asfaltado de la entrada y sustitución de la puerta general y del cartel identificativo del centro, la dotación de una línea telefónica y la instalación de un servicio telemático para tareas administrativas, entre otras mejoras.

La concejala delegada de Educación y Escuelas Infantiles, Esther Delgado, recordó que la guardería del Castillo del Romeral «fue cerrada por el gobierno anterior en 2020 con la excusa de la pandemia de la covid, pero no volvieron a abrirla tras decretarse el final del estado de alarma en junio de 2021». Sostiene Delgado que «a pesar del importante servicio público que venía prestando a las familias del distrito, argumentaron que no era rentable abrirla porque no había suficientes niños para cubrir la demanda». En su opinión, «mintieron». Asegura que desde el lunes ya se viene prestando esa ayuda a 17 familias y, de hecho, están pendientes de adaptar otra aula para poder ampliar la ratio del servicio a 20 niños».

Durante esta primera semana, los menores inscritos están asistiendo al centro en proceso de adaptación, y a partir del próximo lunes ya comenzarán a hacerlo con el horario completo y habitual, de 8.00 a 15.00 horas, por la puesta en marcha del servicio de comedor por parte de la empresa de catering Eurest Colectividades, que se ha adjudicado el suministro de comidas para las tres guarderías municipales durante los próximos dos años por unos 324.000 euros.