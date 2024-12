La patronal turística llevará la tasa de Mogán ante los tribunales

La patronal del sector llevará la tasa por la acción turística de Mogán a los tribunales. El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fernando Estany, anuncia que la decisión está tomada y que solo falta concretar el encargo, un trámite que quedará resuelto en próximos días. En función de lo que decidan sus abogados, se optará o no por reclamar al juzgado aplicar unas medidas cautelares. «Trataremos de pararla», sentencia.

Estany, que, además, preside también la asociación de empresarios extrahoteleros, subraya el consenso existente en el sector respecto a la inviabilidad jurídica de una tasa que, en realidad, es un «impuesto encubierto a la pernoctación», una figura tributaria que, advierte, está fuera de las competencias municipales. Por lo pronto, el pleno de Mogán ya aprobó inicialmente la ordenanza que la regulará, que ahora pasa a información pública.

A su juicio, los talones de Aquiles del expediente, que, por cierto, y según aclara, ya se ha leído, están a la hora de definir el hecho imponible y el sujeto pasivo de este gravamen. Dice que el primero, en el caso de una tasa, ha de ser determinado, concreto. «Una tasa se cobra por un servicio concreto y no por un batiburrillo de cosas, como pretende el Ayuntamiento de Mogán».

Según ha justificado el gobierno local, con este gravamen busca que el turista aporte su parte proporcional del coste que le supone al Ayuntamiento prestar servicios de los que también se beneficia el visitante, como el saneamiento o la recogida de basura. Pero Estany responde: «Por esos servicios ya está pagando el hotel en nombre de los clientes que en él se alojan».

Respecto al segundo, al sujeto pasivo, la legislación determina igualmente, según advierte Estany, que en el caso de una tasa ha de ser una persona o entidad concreta al que se le ha prestado un servicio particularizado y no como pretende Mogán, que fija una cuantía por una supuesta prestación proporcional de un servicio.

«Es un impuesto al turista por alojarse en el hotel, cuando resulta que según entra por la puerta ya le estás cobrando un 7% de IGIC, un impuesto que recauda el Gobierno de Canarias y del que no se va la mitad al Estado, como pasa con el IVA, sino que lo reparte con los Cabildos y los municipios, con lo que ese 7% va también para pagar todo eso por lo que Mogán quiere cobrar otra vez», indica.

Además, al empresario le llama también la atención que la alcaldesa, Onalia Bueno, haya anunciado que la tasa tiene carácter finalista y que haya dicho que el dinero que se recaude irá destinado «a mantener los servicios, las infraestructuras y la promoción turística». Otro argumento que, según Estany, les da la razón. «Si la gente de Mogán se va a Fitur es para que vengan más turistas, no porque han venido turistas. La promoción no justifica una tasa, no das ningún servicio al turista».

Tampoco comparte que la alcaldesa niegue una hipotética pérdida de competitividad respecto a otros destinos y que para justificarlo diga que el turista sigue yendo a París o a Roma. «Pero aquí no tenemos ni la torre Eiffel ni el Coliseo. Mogán es muy bonito, pero es un destino de sol y playa y la tierra está llena de destinos de sol y playa que están cerca de los trópicos», advierte.