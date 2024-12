Mogán aprueba la tasa turística entre críticas de «pirueta» y «chapuza»

Del no lo entiende ni el Tatos al 'seguro que Franco estaría a favor'

Fue un pleno rápido no exento de tensión que se disparó al final cuando Gabella pidió más tiempo a Bueno y esta le recordó que siempre la lía cuando hay cámaras. Artiles, del PSOE, ironizó con el acrónimo de la tasa. «Esto no lo entiende ni el TATOS». Y Gabella (NC) criticó que la ordenanza recurra a figuras tributarias de una ley de 1957. «Franco estaría a favor de su TATOS». También le hizo ver que ahora el moganero que se aloje en un hotel pagará varias veces por el mismo servicio. La tasa no distingue entre tipos de clientes.