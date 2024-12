María del Carmen Rosario (PP) vuelve a la Alcaldía de Agaete por Navidad

Rafael Falcón Agaete Lunes, 23 de diciembre 2024, 12:45 | Actualizado 13:49h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dicho y hecho. María del Carmen Rosario (PP), la que fuera alcaldesa de Agaete de 2019 a 2023, recupera el bastón de mando del Ayuntamiento tras prosperar una moción de censura contra Jesús González (BNR-NC) compartida por el PP y la única edil no adscrita del Consistorio, la exsecretaria general del PSOE local, Candelaria Mendoza.

En un Pleno extraordinario cuya duración fue de 40 minutos, que provocó una enorme expectación con lleno en el Salón de Plenos e incluso en la calle, ya que muchos vecinos pudieron seguir la sesión en una pantalla habilitada al efectos, se consumó la censura y María del Carmen Rosario recupera la Alcaldía con los seis votos de su partido, el PP, más el de Candelaria Mendoza.

La censura a Jesús González, la primera en la historia de Agaete, llega después de que perdiera, a finales de noviembre pasado, la mayoría que sumaba el pacto suscrito entre los cuatro ediles del Bloque Nacionalista Rural (BNR-NC) y los tres del PSOE. Al renunciar Candelaria Mendoza a todas a sus competencias en el Gobierno municipal, así como a seguir siendo secretaria general de la agrupación local y militante del PSOE, para convertirse en concejal no adscrita, la moción de censura se plasmó y este lunes se ejecutó.

Destacó la presencia de Teodoro Sosa (BNR), alcalde de Gáldar, Carlos Ester, presidente del PP en Gran Canaria; y Gustavo Santana, portavoz de Empleo del grupo parlamentario del PSOE en el Gobierno de Canarias.

La nueva alcaldesa destacó en su toma de posesión que esto «ha sido fruto de una profunda reflexión. Nace porque hay otra forma de gobernar. Se había creado un ambiente de crispación enorme», recordando que en las elecciones el PP fue el partido más votado y agradeciendo la «valentía» de Candelaria Mendoza.

Por su parte, Jesús González, el ya exalcalde, afirmó tras agradecer a sus compañeros de partido y personal del Ayuntamiento que «estamos aquí por Candelaria Mendoza, que firmó un pacto de gobierno. La honradez y palabra de una persona no puede tener precio. Hace 18 meses el pueblo votó cambio, por lo que gobernará un partido que no tiene el apoyo del pueblo. No todo vale. La candidata del PP ha mentido. La vieja política ha aceptado pactar con una tránsfuga. El PP de Agaete, y el PP insular y el regional son cómplices de esto. Esto es un hurto a la democracia. Gobernarán por una tránsfuga. No han estado a la altura de su pueblo».

Candelaria Mendoza destacó que su apoyo a la moción es «un acto de responsabilidad. Una necesidad urgente de cambiar el rumbo. En el actual Gobierno se optó por un autoritarismo. Un Gobierno no puede estar por encima de la gente. Quiero agradecer a mi familia su apoyo y a los amigos de verdad en estos momentos más difíciles».

La censura en Agaete es la tercera que se produce este año en un ayuntamiento de Gran Canaria, tras las materializadas en San Mateo y Guía, y es la segunda que ha arrebatado una alcaldía a líderes del sector crítico de NC después de la que desbancó a Pedro Rodríguez al frente del Ayuntamiento de Guía.

