«Agaete no merecía esto, hace falta una regeneración democrática en Gran Canaria»

Rafael Falcón Agaete Lunes, 23 de diciembre 2024, 16:01

Los focos en Agaete este lunes estaban fijados en Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, consejero del Cabildo y quien está liderando un sector renovador en Nueva Canarias. Acudió a la cita para apoyar al ya exalcalde Jesús González y se sentó en el Salón de Plenos para seguir la sesión. Este lunes para él fue «un día triste. Hace un año y medio Agaete habló claramente dando una mayoría a dos partidos políticos que firman un pacto de lealtad, que en votos suponían unos 2.000 votos. El Partido Popular se queda en ese momento en la oposición, con 1.500 votos y 6 concejales. Tristemente ha pasado un año y medio y una de las concejalas, pero no cualquiera, sino la líder en ese momento y secretaria general del PSOE en Agaete -en referencia a Candelaria Mendoza- decide abandonar su partido y nada más y nada menos y darle la alcaldía a quién ha sido su eterna rival. En política he visto de todo, pero esto es un poco complicado de explicar».

«Lo siento por Agaete. En año y medio se había generado de nuevo una ilusión, un trabajo serio y riguroso, donde se ha captado financiación, donde se ha dado estabilidad a la plantilla municipal. Se había olvidado la época del miedo, porque quién habla ahora ha estado durante 30 años gobernando este municipio y todos sabemos sus formas. Ahora que había una etapa nueva y rigurosa, de mirar a la cara a la gente, volvemos a etapas pasadas. El PSOE y el PP en Agaete eran agua y aceite, y hoy están coreando a la candidata del PSOE de hace año y medio».

Por último, Teodoro Sosa, del sector crítico de Nueva Canarias, finalizó con la siguiente reflexión: «En política no hay casualidades. Esta maniobra la rechazo totalmente. El Partido Popular ha firmado a nivel nacional un pacto antitransfuguismo, me da que ya se han olvidado. No sabemos si habrá nuevos movimientos en otros ayuntamientos, pero lo que sí está claro es que hay quien está deseando que haya una inestabilidad en esta isla. No hay casualidades en política. Moción de censura en San Mateo, moción de censura en Guía, moción de censura en Agaete, y los tres alcaldes cercanos a nosotros, a este movimiento de renovación que estamos realizando en Gran Canaria. Hoy me confirma que hace falta una regeneración democrática en Gran Canaria».

Sobre el nombre de la nueva formación que se va a crear, Teodoro Sosa fue claro: «En breve habrá noticias». En relación al futuro de Jesús González, ya exalcalde, todo apunta a que puede ser asesor de seguridad en el Ayuntamiento de Gáldar.