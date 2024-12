PSOE y PP se embroncan por los macrocontratos de Limpieza

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de diciembre 2024, 17:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La limpieza en Las Palmas de Gran Canaria volvió a convertirse en el punto más conflictivo del pleno ordinario de este viernes en las Casas Consistoriales de Santa Ana, donde PSOEy PP se embroncaron tras responsabilizar el gobierno de la ciudad al de Canarias de la demora para resolver los informes preceptivos necesarios para licitar los macrocontratos preparados por el Ayuntamiento por valor de más de 500 millones de euros.

El asunto arrancó semanas atrás cuando Francisco Hernández Spínola, responsable de Hacienda del consistorio, señaló que la resolución de los contratos estaba frenada porque el Gobierno de Canarias, a través del órgano de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, no había realizado los informes preceptivos pero no vinculantes que impone la ley de contratación para avanzar con la licitación.

Ese aspecto fue de nuevo sacado a colación durante el pleno y el calor del diálogo se inflamó ante la indignación por parte de la formación conservadora, ya que la Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, es representante de su partido. «Llevan desde 2017 con un contrato de Limpieza en nulidad y ahora vienen a decir que es culpa del Gobierno regional. Es increíble», señaló Ignacio Guerra, concejal popular en la oposición, durante su intercambio de palabras con Spínola.

El concejal de Hacienda, sustrato intelectual del gabinete de Darias, lideró las acometidas contra los conservadores y cargó contra ellos. Lo mismo que la alcaldesa, que en la reformulación reciente de las normas del pleno se ha atribuido la posibilidad de intervenir con frecuencia en su papel de presidenta del mismo. «Quiero creer y así lo hago que detrás de ese retraso solo hay un problema de personal. Porque otra cosa sería muy grave», deslizó la jefa del gobierno local.

Spínola siguió con su hoja de ruta y en una de sus respuestas a Guerra le interpeló directamente. «Ayúdenos con esto, por favor, que es el PP el que está en el gobierno. Se lo pido de corazón, hablen con la consejera de Hacienda para sacar esos contratos. Todos los días miramos el registro de entrada para ver si está ese informe listo para que la ciudad experimente un cambio radical en favor de la limpieza y la higiene urbana que nos preocupa», dijo.

La portavoz popular Jimena Delgado le exigió a Darias que hiciera política y hablara para desatascar la situación con el gobierno canario, no que pidiera la ayuda del PP. A lo que Spínola intervino para decir que ya eso lo habían hecho pero que eran discretos y si no hubiera salido en el pleno no lo hubieran contado.

La realidad es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que sin ese informe no se puede cometer el riesgo de ir a la licitación, porque sería un error que podría hacer decaer todo el expediente de contratación. «Es un informe jurídico que tiene consecuencias. No me cuente milongas», remarcó Hernández Spínola.

El PP, por contra, insiste en que con una nulidad declarada desde hace ocho años esperar hasta noviembre de 2024 para enviar la documentación al Gobierno no es de recibo.

Los macrocontratos para el Servicio Municipal de Limpieza que pretende licitar el Ayuntamiento de la ciudad más poblada de las islas se sitúan en una cantidad de 493 millones de euros divididos en dos fases de cuatrienios, con fecha final en 2032. 159 de esos millones de euros irán destinados a la recogida de residuos –19,8 millones al año– mientras que los restantes 334 millones de euros –42 millones anuales– se consignarán a Limpieza Viaria.

Carolina Darias calificó la actitud del Partido Popular en el pleno de «torpeza política cuando este asunto está en el tejado de otros grupos yen otras instituciones. He hablado en bastante ocasiones con la consejera. Le guste o no al PP ese informe es necesario y no se puede engañar a la gente».

El nombramiento de una jefa de servicio en el Gobierno el pasado martes podría ser el primer paso para desatascar el asunto.

El sueño de una noche de verano

Durante el caliente intercambio de opiniones que se produjo cuando la conversación sobre la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria tomó el pleno, Francisco Hernández Spínola, concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, quitó importancia a las movilizaciones ciudadanas que se han ido concitando en algunos barrios de la ciudad. «La revolución de los cepillos es el sueño de una noche de verano», señaló el edil socialista.

Spínola se agarró al título de la obra de Shakespeare para desligitimar el movimiento ciudadano que protesta por la gestión de la limpieza en la capital, usando otro pasaje teatral de Calderón de la Barca en otro momento del pleno.

La llamada revolución de los cepillos es un movimiento que se ha dado en barrios tan dispares como Triana, El Polvorín o Almatriche Bajo, en los que la ciudadanía se ha concentrado cepillo en mano para visibilizar su desencanto con el gobierno municipal, censurando la falta de atención a la higiene en sus calles que aseguran padecer.

Este movimiento también se trasladó a la puerta de las Casas Consistoriales de Santa Ana durante la celebración de un pleno ordinario meses atrás.

Según Spínola, la ciudadanía está contenta con la labor del pacto de gobierno porque «son ya tres elecciones en las que nos han puesto a nosotros a gobernar mientras ustedes continúan en la oposición», indicó para responder en esa ocasión a una crítica del concejal popular Diego López-Galán.