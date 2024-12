Pedirán prisión para el investigado por el crimen de Guanarteme

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de diciembre 2024, 21:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Este miércoles compareció en sede judicial Rogelio S.T., el hombre investigado por el supuesto asesinato de dos ancianos en el barrio de Guanarteme que desaparecieron en 2012, un caso que había sido archivado el 20 de junio de 2023 y que la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó reaperturar en el pasado septiembre. En este acto, la abogada de la acusación particular adelantó que iba a interesar la entrada en prisión provisional del investigado debido a la gravedad de los dos delitos de homicidio que se le imputan.

La comparecencia de este miércoles, según informó el TSJC, se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, y en la misma el investigado no prestó declaración. Simplemente se le dio traslado de la imputación y las partes presentaron sus alegaciones y solicitaron diligencias de prueba.

La letrada de la familia del matrimonio fallecido pidió la convocatoria de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el momento procesal previsto para que las partes soliciten o no el ingreso en prisión provisional. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria aún no ha convocado esta comparecencia, y la señalará en los próximos días. Será en ese momento cuando la autoridad judicial decida sobre la situación personal de Rogelio S.T., es decir, si lo envía o no a prisión provisional.

Este miércoles también compareció un amigo de Antonio Quesada que creía ser el albacea de sus bienes y tutor legal del hijo del matrimonio, que presenta una discapacidad de un 78%. La familia entiende que su testimonio es clave, sin descartar su posible participación en los hechos por motivos económicos.

Contexto

Hay que recordar que la SecciónSexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictaminó reabrir el caso del doble crimen de Antonio Quesada y Ana María Artiles el pasado mes de septiembre.

La Sala entendió que existían «indicios racionales de criminalidad» contra el único investigado en esta causa, Rogelio S.T., quien fuera subdirector de la sucursal bancaria que utilizaban los dos ancianos asesinados y a quienes llevaba las cuentas. «Discrepamos de las conclusiones alcanzadas, ya que los datos objetivos valorados denotan la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado, y no de un único indicio ni de meras sospechas», recogió el auto.