Convocan una manifestación contra la celebración de la cabalgata de carnaval el 8M

El enfado de los colectivos feministas con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por programar la cabalgata del carnaval del próximo año coincidiendo con las movilizaciones del 8 de marzo sigue encendido. A la espera de medidas más concretas de la Red Feminista de Gran Canaria, otros colectivos llaman «a la lucha» convocando una concentración el próximo lunes a las 18.00 horas en el entorno del parque de Santa Catalina.

La convocatoria se empezó a mover este jueves por la mañana a través de WhatsApp y las redes sociales de La SoRora SubVersiva, un colectivo de tamboras feministas. En un texto en el que destacan en mayúsculas «no lo vamos a permitir» piden la participación ciudadana para oponerse a la decisión de la organización carnavalera.

La cita será junto a la marquesina en la trasera del parque, en la confluencia con el Intercambiador de Guaguas, con la aspiración por parte de las convocantes de concitar el mayor número de feministas posibles. «A raíz de la decisión del Ayuntamiento hacemos un llamamiento a todas las personas que se sientan tan indignadas como nosotras, con el objetivo de reunirnos y organizarnos para acordar acciones ante esta gran falta de respeto», exponían en su convocatoria.

Aunque este movimiento es externo a la Red Feminista de Gran Canaria, entidad organizadora del 8M, sí que convive con las airadas reacciones que han surgido en el entorno feminista por la «falta de sensibilidad» que denuncian que ha tenido el Ayuntamiento al programar, y al mantener pese a ser advertidos, el evento más multitudinario de las carnestolendas en el Día Internacional de las Mujeres.

«Estamos enfadadas y queremos que se nos oiga», exponen desde las convocantes a la vez que refieren que esta manifestación es «un llamamiento a la unidad ante el ninguneo institucional y demostrar que no vamos a tolerar ni que nos siga invisibilizando e intentando dividir».

La de los colectivos feministas no es la única contestación que se ha tenido en el Ayuntamiento. La consejera en el Cabildo de Gran Canaria Pepa Luzardo (PP) exponía el otro día que otros años se ha movido de fecha la cabalgata, recordando su etapa como alcaldesa y la anterior como concejala de Carnaval. «Si una alcaldesa del Partido Popular decide arrinconar el 8M me imagino cómo saltaría la izquierda. Carolina Darias lo hará el 2025 y no pasa nada La cabalgata no es inamovible, ya se celebró un martes hace años», indicó en un tuit.

CC pide que se cambie

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, solicita a Carolina Darias que no haga coincidir la cabalgata de Carnaval con las movilizaciones con motivo del 8M, al tiempo que ha calificado de «error» la propuesta municipal de compensar el daño causado con una carroza que abriese el desfile de mascaritas por las calles de la ciudad.

Para los nacionalistas esta alternativa «ni contenta a la Red Feminista de Gran Canaria, ni tampoco los carnavaleros». De hecho, la portavoz de la organización de las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer ya ha rechazado esta idea porque demandan «cambios estructurales, no maquillaje; ni de carnaval, ni político». Para CC lo normal hubiera sido «programar este acto central del Carnaval otro día de la semana».

«Era lógico que se rechazara, porque un acto tan masivo como la Cabalgata diluye cualquier elemento político o de reivindicación, como es el 8M. La gente sale a bailar y a disfrutar, pero es que al mismo tiempo tampoco nos parece que desde la perspectiva carnavalera fuera buena idea».

La Red Feminista de GranCanaria tendrá la próxima semana un encuentro en el que valorará de qué forman reacciona a las últimas conversaciones mantenidas con la alcaldesa Carolina Darias, en las que la jefa del gobierno local les ha ofrecido «apoyo institucional» para compensar la decisión de mantener la cabalgata el mismo día de las movilizaciones del 8M. La entidad que aglutina a colectivos feministas de la isla no ve un compromiso real en la corporación.

