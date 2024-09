El Ayuntamiento ofrece a la Red Feminista abrir la cabalgata de carnaval con una carroza del 8M

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de septiembre 2024, 18:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, desveló este lunes que el grupo de gobierno municipal ofreció a la Red Feminista de Gran Canaria una carroza de carnaval con la que abrir la gran cabalgata como compensación al hecho de que en 2025 se haya hecho coincidir el pasacalles carnavalero con la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo.

El Ayuntamiento entiende que la celebración de los dos actos el mismo día es perfectamente compatible pese a que la repercusión mediática de la cabalgata puede llegar a ensombrecer el acto de reivindicación que representa el 8M. Y, por eso, en octubre se sentarán el Consejo de Mujeres por la Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria -el órgano consultivo del Ayuntamiento para abordar la problemática de las mujeres, entre cuyos cometidos está el «diseño y desarrollo de la celebración de los días internacionales de la mujer (8 de marzo) y contra la violencia de género (25 de noviembre)- y la organización del carnaval «para conciliar los dos actos».

Carmen Luz Vargas recordó que cuando cae en festivo, el 8M suele celebrarse en horario matutino entre San Telmo y Santa Ana, de ahí que la convivencia de los actos sea compatible. «Vamos a trabajar en tener una gran manifestación e intentaremos hacer un broche final que tenga la visibilidad que se merece» con «un concierto», respondió a preguntas de la prensa. Este concierto no es la única oferta hecha desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para «conciliar» los dos actos. «Les hemos ofrecido abrir la cabalgata con la primera carroza destinada al 8M», aseguró.

La concejala de Igualdad reconoció que no le gustaba la coincidencia de los dos actos, pero justificó la definición del programa de carnaval como algo sobrevenido. «Parece ser que el martes de carnaval marca que tengamos cabalgata el fin de semana», dijo, «es normal que estén enfadadas -se refiere a la Red Feminista-, he pedido las disculpas que me correspondía y vamos a intentar conciliar».

«Falta de respeto hacia las mujeres»

Sin embargo, la Red Feminista de Gran Canaria entiende que la celebración de la cabalgata de carnaval el 8 de marzo «supone una falta de respeto hacia las mujeres, el movimiento feminista y, en general, hacia la sociedad que lucha por la igualdad real y efectiva. Es una muestra más del desinterés del Ayuntamiento por las políticas feministas y los derechos de las mujeres», indicaban las portavoces de la Red.

A través de un comunicado, se recuerda que el 8M es una fecha clave a nivel global, en la que los colectivos feministas trabajan para visibilizar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y fomentar la participación e implicación social. La coincidencia de la cabalgata, uno de los eventos más multitudinarios y mediáticos de la ciudad, con esta jornada de reivindicación, desvirtúa el impacto y la relevancia de las demandas feministas. «Nos vemos forzadas a competir en atención mediática y de convocatoria, en lugar de poder contar con el apoyo del ayuntamiento para visibilizar los problemas que afectan a las mujeres».

Este año, además, es especialmente significativo, ya que se cumple el 50 aniversario de la primera manifestación del 8M en España, y la Red Feminista de Gran Canaria celebra su 25 aniversario. «En lugar de acompañar y apoyar estas efemérides, el Ayuntamiento ha decidido relegar las luchas feministas en favor de una festividad que bien podría haberse organizado en una fecha alternativa, ya que el carnaval dispone de casi mes y medio de actividades».

«No es la primera vez que nos enfrentamos a decisiones que menosprecian nuestras reivindicaciones», prosigue el comunicado, «en años anteriores, ya hemos sufrido el encendido de las luces navideñas coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y hemos tenido que lidiar con obstáculos en nuestros recorridos de manifestación, desde ferias instaladas en puntos clave, hasta la falta de efectivos policiales o permisos no respetados».

Para la Red, estas acciones son el reflejo de una gestión municipal que ha dejado de lado las políticas de igualdad y los derechos de las casi 200.000 mujeres que residen en Las Palmas de Gran Canaria. El plan de igualdad de la ciudad está vencido desde 2021 y, aunque en estos últimos meses se ha iniciado su evaluación, no hemos recibido información sobre los resultados.