Carolina Darias asegura que la ordenación del parque del istmo «vuelve a la casilla de salida»

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, entiende que la propuesta de ordenación del futuro parque del istmo dada a conocer en la Feria Internacional del Mar (Fimar) por parte de la Autoridad Portuaria rompe el acuerdo alcanzado en el mandato pasado entre el Puerto y el Ayuntamiento para definir el futuro de esta misma zona. «Estamos ante otro proyecto y, por tanto, queremos conocerlo, pero no a través de una infografía o de los medios de comunicación», indicó. «Si como vemos, es otro proyecto, volvemos a la casilla de salida», repitió.

La Autoridad Portuaria ha insistido en que solo está trabajando en propuestas técnicas, abiertas a la discusión, pero su plasmación supone la alteración del preacuerdo que selló un apretón de manos entre el anterior alcalde, Augusto Hidalgo, y el expresidente del Puerto, Luis Ibarra.

Lo que a priori cambia en la nueva propuesta portuaria es la reducción de las zonas verdes previstas; el mantenimiento (y ampliación) del aparcamiento modular que está frente al centro comercial El Muelle; el mantenimiento de la configuración de la Avenida de los Consignatarios y la rotonda que está junto a la plaza de Canarias, que impide habilitar un espacio al aire libre para grandes eventos como los carnavales; y la introducción de un museo portuario frente al acuario Poema del Mar.

La alcaldesa recordó que la participación de la ciudad -que costea el traslado de las naves de ayuda humanitaria con una inversión cercana a los diez millones de euros para liberar ese espacio- estaba condicionada a la disposición urbanística que indicaron la Ciudad y el Puerto en su momento. «Había un acuerdo en virtud del cual había una ordenación de los espacios y, a cambio de liberar espacios, el Ayuntamiento financiaba con recursos públicos municipales el traslado de las naves para tener un gran espacio para la ciudadanía, por cierto, para usos compatibles con el acuario. Lo quiero dejar claro para que no lo pongan como excusa». De esta manera contestaba el argumento empleado por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, de que en la zona no se podían realizar actos que supusieran vibraciones o ruidos porque afectaban a la fauna del acuario Poema del Mar.

La alcaldesa no quiso entrar a valorar ningún aspecto del proyecto dado a conocer por la Autoridad Portuaria porque, de manera oficial, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desconoce la configuración del futuro parque del istmo expuesta en Fimar. «Lo que espera el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es conocer ese proyecto, saber de qué estamos hablando. Los concejales y concejalas de las áreas concernidas lo analizarán, se reunirán con la Autoridad Portuaria y, a partir de ahí, vemos si hay coincidencia o no con lo que la ciudad quiere» porque «un proyecto de ciudad sin la ciudad no es posible».

«A partir de ahí decidiremos y seguiremos caminando, por supuesto, de la mano si fuese posible. Ojalá sea posible, pero estamos de acuerdo en que estamos ante otro proyecto», expuso.

La alcaldesa reconoce que el istmo es un área importante para definir el encuentro Puerto-Ciudad, pero insistió en que su ordenación debe interesar «a ambas partes». Y advirtió en contra de cualquier propuesta unilateral: «es un espacio que la ciudad financia con recursos públicos para que la ciudad participe».

Aparte de la necesidad de que la ciudad haga escuchar su voz en el istmo de Santa Catalina, Carolina Darias se mostró crítica con el hecho de que, de modo unilateral, se haya decidido cambiar un acuerdo que ya estaba pactado. «Los acuerdos se buscan, los acuerdos se alcanzan y los acuerdos se cuidan. Los acuerdos hay que cuidarlos. Por tanto, si teníamos un acuerdo que está ahí, que era público, que era notorio, en virtud del cual el Ayuntamiento iba a seguir financiando, como ya hemos hecho toda esa zona del Sanapú, que viene también de un acuerdo de la pasarela de la Onda Atlántica, es producto de un entendimiento para abordar la ordenación de esa zona».

Así, hizo un llamamiento al reconocimiento mutuo. «La ciudad muestra el máximo respeto por lo que el Puerto significa, pero también queremos que el Puerto lo haga con lo que la ciudad significa», sentenció desde «la firmeza y la cordialidad».