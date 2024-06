El Puerto cierra la puerta a celebrar eventos como los carnavales en el futuro parque del istmo

«Si el Ayuntamiento no quiere participar, el Puerto lo asumirá»

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, defendió la importancia del diálogo en las relaciones institucionales y rechazó las «amenazas» de paralización del traslado de las naves de ayuda humanitaria lanzadas desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Que la alcaldesa (Carolina Darias) amenace con la continuidad de dos proyectos que son fundamentales, como es el Programa Mundial de Alimentos y de la Cruz Roja, por una pataleta, porque piensa que es ella la que tiene que decidir lo que pasa en ese entorno del puerto, eso no nos parece de recibir. Yo, desde luego, rechazo absolutamente las amenazas», sentenció.

Calzada dio un paso más y dijo estar dispuesta a asumir la operación de traslado de las dos naves que están en el muelle Sanapú si, finalmente, el Ayuntamiento se desentiende del proyecto de creación de un parque en el istmo de Santa Catalina. «Si el Ayuntamiento, al final, lo que quiere es no participar en esto, no pasa nada. Que nos lo diga claramente y el puerto lo asumirá», especificó, «lo único que quiero es que la alcaldesa sea muy clara, pero que deje de amenazarnos porque las amenazas no conducen a nada bueno ni, desde luego, van a ayudar al diálogo».

El Ayuntamiento ha asumido el compromiso de financiar la operación de traslado de los dos inmuebles. A fines de mayo, la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de mudanza, valorado en cinco millones de euros, y está pendiente de ser licitado. El del Programa Mundial de Alimentos va más retrasado, aunque se calcula que tendrá un coste similar. Por eso, en la reunión del mes que viene, la Autoridad Portuaria quiere confirmar con el Consistorio capitalino que «va a cumplir los plazos para abordar las obras, pues ya hemos tenido que darles prórroga porque no han sido capaces desde el Ayuntamiento de cumplir los plazos».

«Rechazo que se esté utilizando estos dos proyectos como arma arrojadiza contra el Puerto para conseguir algo que de verdad no lo entendemos», concluyó Calzada.