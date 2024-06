Los cuatro choques del Puerto y Las Palmas de Gran Canaria en el muelle Sanapú

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El encuentro Puerto-Ciudad atraviesa su momento más delicado en los últimos doce años. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria amenazó este lunes con bloquear el desarrollo de la actuación urbanística para crear un gran parque en el Sanapú al manifestar, a través de un comunicado, que se estaba planteando la continuidad de la tramitación del concurso de traslado de las naves de ayuda humanitaria. Este posicionamiento del Consistorio, el primer enfrentamiento institucional serio del gabinete de Carolina Darias -al margen de las discrepancias respecto a quién debe asumir la iniciativa en la declaración de ciudad tensionada- surge del convencimiento de que la Autoridad Portuaria presentó de manera unilateral el proyecto Puerto-Ciudad.

Se refiere la Alcaldía al hecho de que en la última edición de la Feria Internacional del Mar, el puesto de la Autoridad Portuaria lució unos carteles en los que se ofrecía una ordenación detallada de la zona, algo que desde el Ayuntamiento se entiende que no se puede hacer porque no ha sido consensuado, más allá de la filosofía de crear un gran parque.

«Hemos visto la presentación por la presidenta de la Autoridad Portuaria de un proyecto de la ciudad, sin contar con la ciudad. Y ello, a pesar de las reiteradas ocasiones en las que hemos planteado la necesidad de establecer encuentros entre ambas instituciones para abordar todos los asuntos de máximo interés que afectan a la ciudad y al Puerto y, también, para avanzar en algunos proyectos conjuntos», expuso el Consistorio en una nota.

La respuesta de Calzada

Estas acusaciones fueron respondidas este lunes por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, en un archivo de audio remitido a este periódico. En él, se reconoce el «asombro absoluto» que le provocó la nota de prensa del Ayuntamiento. «Tenemos que recordar que esto no es un proyecto nuevo, que el Puerto no ha presentado oficialmente nada», indicó, «es seguir avanzando en algo que se consensuó, que es esa idea de ese gran pulmón verde y en nada ha cambiado respecto a esa idea original, por eso no entendemos realmente cuál es ese enfado, esa pataleta que ha acogido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto su alcaldesa».

Calzada interpreta la reacción de Carolina Darias como una «pataleta» y le pide que no ponga en riesgo la continuidad de los proyectos del Programa Mundial de Alimentos y de Cruz Roja, cuyo desplazamiento al interior del Puerto, al entorno de la Zona Franca, resulta imprescindible para poder avanzar en el nuevo parque urbano-portuario.

Las discrepancias Las cuatro diferencias en las que chocan las dos instituciones 1 Museo: la introducción del museo del Puerto, junto al edficio de la Fundación Puerto de Las Palmas, al lado del centro comerical El Muelle, no estaba contemplada por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 2 Aparcamiento: la ampliación y mantenimiento del parquin modular que hay frente al mismo centro comercial, rompe la idea de crear una gran zona libre a la que se quería llevar la celebración de grandes eventos ciudadanos, como los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. 3 Zonas verdes: la propeusta técnica que presenta la Autoridad Portuaria reduce la extensión de las zonas verdes propuestas hace dos años. La idea que fue presentada en el mandato anterior extendía la zona ajardinada hasta justo la entrada del Muelle Pesquero y, además, permitía ampliar el parque de Santa Catalina al desaparecer el aparcamiento modular. En los paneles del Puerto, los jardines llegan solo hasta la pasarela Onda Atlántica. 4 Carretera: el mantenimiento de la circulación rodada por delante del centro comercial El Muelle rompería con la intención de crear una entrada subterránea al Puerto, como se propuso en 2022. En aquel momento se defendía que la nueva vía de acceso iría bajo tierra desde la rotonda de entrada al muelle de Santa Catalina hasta la glorieta del acuario, de modo que se facilitaría un acceso peatonal directo desde Santa Catalina.

Calzada defendió la competencia portuaria en la definición del proyecto técnico. «En eso es lo que estamos trabajando y en lo que difiere es en la idea de poner un museo dentro del puerto, porque seguimos entendiendo, y esto ya yo lo he dicho, que no tiene sentido y no se entiende un museo del puerto fuera del puerto, de resto estamos hablando del mismo proyecto que como digo no es nuevo», aseguró la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que «el anuncio de la Autoridad Portuaria rompe con el acuerdo inicial y convierte un acuerdo Puerto-Ciudad, en un proyecto único de una de las partes, sin tener en cuenta las auténticas necesidades de la ciudadanía, ni el conjunto de las actuaciones previstas en esa zona». Y añade que «un proyecto de ciudad sin la ciudad no es posible. Por ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se plantea la continuidad de la tramitación del traslado de las naves del Puerto hasta que se alcance el consenso necesario».

La disposición que no cambia entre la primera propuesta y el anteproyecto en el que se está trabajando es la eliminación del aparcamiento de Sagulpa, que se sitúa junto a la pasarela Onda Atlántica, y la construcción del taller de megayates frente al castillo de La Luz.

Ampliar Propuesta presentada a fines de 2022. C7 Acusaciones de vertidos incontrolados al mar y de suciedad en las calles En esta escalada verbal, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deslizó su preocupación «por los vertidos incontrolados en el mar que pueden afectar gravemente al suministro de agua en la ciudad», algo que rechaza de golpe la Autoridad Portuaria. «Aprovechar esas declaraciones para sembrar dudas sobre los vertidos y la calidad de las aguas en nuestros puertos ya nos parece del todo impresentable y siento tener que decirlo así, estas aguas tienen una alta calidad, aquí no ha habido ni un solo vertido que haya puesto en peligro ni la salud humana ni nuestra biodiversidad», respondió Beatriz Calzada, quien ofreció el dato de que el nivel de incidencias con el suministro de combustibles no llega ni a un 0,02%. «En esta ciudad, la alcaldesa tiene que prestar preocupación por el nivel de limpieza de determinadas zonas que no son precisamente, las zonas portuarias», aseguró la presidenta del Puerto.