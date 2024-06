Calzada defiende el uso portuario en el Sanapú: «No puede ser otro parque romano»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, defendió este miércoles que los cambios introducidos en los paneles informativos sobre la ordenación del futuro parque del istmo, en el muelle Sanapú, responden a la necesidad de mantener el uso portuario en esta zona. Para ella, el encuentro Puerto-Ciudad en las inmediaciones del centro comercial El Muelle no puede olvidar que la zona tiene uso industrial. «Ese espacio debe tener identidad portuaria y creo que esto es muy lógico, es decir, no podemos reproducir ahí otro parque romano».

Desde estas bases parte la propuesta en la que trabajan ya los técnicos de la Autoridad Portuaria para la definición del nuevo istmo. Respecto a la ordenación consensuada en 2023 entre el Puerto y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el planteamiento portuario cambia algunos aspectos iniciales como el mantenimiento de la Avenida de los Consignatarios y la rotonda de acceso al Puerto de La Luz en Santa Catalina; la pervivencia del aparcamiento modular que está frente al centro comercial El Muelle y cuya concesión está vigente hasta 2026; y la introducción de la pieza del museo portuario.

Los dos primeros cambios no alteran el encuentro Puerto-Ciudad con un gran parque, según Beatriz Calzada. «Esa rotonda de acceso hay que dejarla porque nosotros no podemos condenar la entrada y salida de toda esa zona, pero además creo que es que la visión es al revés, es decir, lo que ocurra en ese espacio no es para solucionarle un problema que pueda tener el Ayuntamiento. Lo que ocurre en ese espacio es una compatibilidad entre la actividad portuaria que hay que mantener, entre la entrada y salida de vehículos que tienen que seguir pudiendo pasar por ahí, con ofrecer a la ciudadanía un espacio abierto», indicó la presidenta de la Autoridad Portuaria, «se trata de habilitar un espacio ameno, de poder quitar esas vallas de los muelles y que la gente pueda acceder prácticamente hasta el cantil del muelle».

En cuanto a la posibilidad de soterrar y desplazar la Avenida de los Consignatarios, la representante del Puerto aseguró que no se puede hacer desde un punto de vista técnico sin comprometer la función que tiene para el Puerto. «En esa zona, lo primordial es el Puerto, le guste o no al Ayuntamiento, estamos hablando de un recinto portuario», señaló la presidenta, «eso es lo que creo que no se está entendiendo, el Puerto no puede estar resolviendo determinados problemas que tenga el Ayuntamiento, nosotros echamos una mano, colaboramos en lo que haga falta, pero esa zona no puede convertirse en la zona de eventos y de macroeventos de la ciudad, porque es incompatible con la operativa portuaria». Además, recordó que un exceso de ruidos o vibraciones en esta zona, como el que producirían los mogollones del carnaval, afectaría a la fauna que tiene el acuario Poema del Mar.

Beatriz Calzada insistió que la propuesta expuesta en Fimar en dos carteles «no es un proyecto nuevo», aunque reconoce que hay algunos elementos que se han ido incorporando, como el mantenimiento del aparcamiento modular. Ese servicio en principio se iba a quitar cuando se proyectó que la MetroGuagua pasara por ahí, pero al cambiar su trayecto y llevar la guagua exprés por Eduardo Benot, se pensó que se podía aprovechar ese espacio como nexo de unión con el parque de Santa Catalina.

Eso hizo que la concesión otorgada en 2020 por el anterior presidente, Luis Ibarra, a los gestores del estacionamiento se quedara en seis años, ya que se pensaba recuperar esta superficie.

Sin embargo, ahora se ha apuesta por ampliar el aparcamiento. «A ver si conseguimos que la gente que quiera ir a esa zona deja el coche en esa zona y el resto del recorrido lo hace a pie», indicó.

Hidalgo reclama el consenso

Del cambio de rumbo en la ordenación de esta parte de la ciudad es testigo el anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien recuerda que ese aparcamiento iba a ser sustituido por otro que iba a estar más próximo al taller de megayates y el nuevo puesto de control del Puerto. «Tanto la intención de mantener el aparcamiento como la de instalar el museo son novedades para mí», expuso el exregidor socialista, quien señala que, en el mandato anterior, «cualquier paso era consensuado» entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento.

De hecho, recuerda que sobre la mesa quedaron propuestas como la de derribar el centro comercial El Muelle, al que se le acababa la concesión, y que finalmente se decidió mantener en pie porque el Puerto tuvo el compromiso de la propiedad de realizar inversiones en su renovación (7,5 millones) y porque se temía que en largo proceso administrativo de reversión, el inmueble pudiera ser ocupado, de ahí que se optara por ampliar su concesión hasta 2043; o incluso la propuesta de soterrar la GC-1 a la altura de la Onda Atlántica, para ganar toda esa superficie para el parque de Santa Catalina, que finalmente no pasó ni a la fase de estudio en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

Para Hidalgo, las decisiones unilaterales de la Autoridad Portuaria pueden ser contraproducentes porque es finalmente el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria el que tiene que dar las licencias a los proyectos constructivos que impulse el Puerto. «El Ayuntamiento es fundamental porque es el que tiene que dar el visto bueno desde el punto de vista urbanístico», expuso.

El anterior alcalde recuerda que en el proyecto consensuado que tenía la Autoridad Portuaria nunca se planteó la posibilidad de que hubiera un museo. Es más, planteó sus dudas de que el solar que ha sido escogido para ubicar el museo, que está junto al edificio de la Fundación Puertos, frente al acuario, pueda acoger este uso, ya que en principio tiene uso hotelero o comercial.

Sin embargo, la presidenta de la Autoridad Portuaria opina que el museo debe tener su espacio propio en la ordenación de esta zona. «Seguimos defendiendo que tiene que haber un museo dentro del Puerto», explicó, «la idea que nosotros tenemos en la cabeza no rompe para nada ni el consenso, ni rompe para nada esa conexión, todo lo contrario, se va a generar un espacio muy amable, muy ameno y muy interesante para la ciudadanía».

En opinión de Beatriz Calzada, es momento de actuar. «Tenemos que empezar a meter todos los elementos técnicos y de normativa de necesidad del Puerto y eso será el que nos dé el proyecto final», insistió, «pero no estamos hablando ni de un proyecto cerrado y desde luego yo creo que la ciudadanía va a ganar muchísimo con este espacio».

La presidenta del Puerto confía en que la imagen final del parque del istmo sea fruto de un acuerdo con la ciudad.