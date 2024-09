Héctor Suárez: «No he cometido ningún delito y no tengo información del caso» El exalcalde de Telde, investigado por la Guardia Civil por su etapa al frente de Urbanismo y Aguas, asegura que no ha prestado declaración

El exalcalde de Telde entre 2019 y 2021, Héctor Suárez, aseguró este jueves en declaraciones a este periódico que no tiene información sobre las diligencias de investigación que sobre parte de su gestión ha abierto el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, pero, en todo caso, niega haber tomado alguna decisión susceptible de ser castigada penalmente. «De entrada, quiero dejar claro que no he cometido ningún delito, pero es que también le digo que no tengo ninguna información sobre ese caso o esa investigación», sentenció con brevedad.

El político nacionalista, que ahora tampoco atraviesa su mejor momento dentro de CC, partido con el que se presentó a las elecciones en Telde, confiesa que lo que sabe del proceso abierto lo leyó en este periódico, en cuya edición de este jueves se dio cuenta de unas diligencias del Seprona que achacan a Suárez la comisión de cuatro presuntos delitos durante su etapa como edil de Urbanismo y Aguas entre 2021 y 2023. Se le atribuyen un delito contra la ordenación del territorio, otro de malversación de caudales públicos, otro de negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y otro de prevaricación urbanística.

Suárez se sienta ahora en las filas de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, pero en el mandato anterior formó parte de un gobierno en el que CC (entonces Juntos por Telde), NC y Más por Telde pactaron una alcaldía 'time sharing' entre los dos primeros partidos. Eso explica que Suárez fuera alcalde entre 2019 y mediados de 2021 y edil de Urbanismo y Aguas entre 2021 y 2023.

Una investigación llevó a la otra vía contadore El Seprona abrió estas diligencias que han acabado afectando a Héctor Suárez durante la investigación de la Operación Domos contra las construcciones ilegales en suelo rústico de Telde. Cuando iban a las parcelas descubrían con sorpresa que muchas contaban con servicio de agua de abasto público.

La investigación del Seprona, ya prácticamente culminada y en vías de ser entregada a los juzgados, centra sus pesquisas en esa segunda etapa de su gestión y, más en concreto, en dos focos. Uno es la inacción de la corporación local ante las aproximadamente 600 infracciones urbanísticas o contra la ordenación del territorio de las que tuvo conocimiento entre 2021 y 2022. Y otro es el proyecto de promover y financiar con dinero público la dotación del servicio de agua de abasto, con canalizaciones y contadores, a muchas viviendas que se hallaban y se hallan aún fuera de ordenación o en situación irregular en varios diseminados poblacionales de Telde, como es el caso de El Mayorazgo, Jerez, Montaña Las Huesas, Piedra Molino, Salinetas y El Paredón.

Suárez no es el único investigado. El Seprona señala también como presuntos responsables a la jefa de Urbanismo del Ayuntamiento y al gerente y al jefe de Acometidas de Aguas de Telde, la empresa mixta, coparticipada entre el consistorio y Canaragua, que gestiona el abasto y el saneamiento en Telde.

En principio, por los datos que maneja este periódico, este servicio especial de la Guardia Civil ya citó a declarar a estos cuatro encartados, en calidad de investigados y en presencia de abogado, pero Suárez solo advierte al respecto que en su caso no ha prestado declaración. Pudo haber acudido a las dependencias policiales y no declarar. Es un derecho que le reconoce la ley.

Una sentencia obliga a pagar a Construplan el doble de lo contratado

El proyecto de dotación del servicio público de agua de abasto a varios diseminados que ha investigado el Seprona se le adjudicó en 2022, en tiempos de Suárez, a Construplan por un importe de 691.000 euros, pero esta empresa acabó presentando facturas por 912.636 euros, por lo que el departamento económico municipal rechazó su abono.

Una de las razones es que algunas de las actuaciones ejecutadas no figuraban en el contrato. Entre otras, por los datos consultados, la de llevar agua a El Paredón. Lo cierto es que Construplan reclamó el pago vía judicial y ya consiguió una primera sentencia a su favor.

Según Teldectualidad, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Las Palmas condenó al consistorio en marzo al pago 1.339.599 euros, casi 650.000 euros más de lo que se le adjudicó.